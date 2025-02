Il colore delle magnolie: guida alla colonna sonora della stagione 4: ogni canzone e quando viene riprodotta

Il colore delle magnolie, l’amata serie Netflix incentrata sulla piccola (e fittizia) cittadina di Serenity, nella Carolina del Sud, ha appena pubblicato la quarta stagione. Sweet Magnolias è una delle tante serie Netflix in uscita nel 2025 ed è una delle più attese, dato che la terza stagione di Il colore delle magnolie è stata pubblicata quasi due anni fa, nel luglio 2023. Molti dei personaggi del cast di Il colore delle magnolie sono tornati nella quarta stagione e sono stati introdotti alcuni aggiornamenti davvero scioccanti per i personaggi preferiti dai fan della serie.

Oltre ad alcuni importanti colpi di scena, come il matrimonio a sorpresa di Maddie e Cal ad Halloween di cui nemmeno le migliori amiche di Maddie, Helen e Dana Sue, erano a conoscenza, la quarta stagione di Il colore delle magnolie ha visto anche alcuni momenti devastanti. Forse il più scioccante è stato la morte di Bill, l’ex marito di Maddie e padre di diversi personaggi, tra cui Isaac, Bex, la figlia di Noreen, e tutti e tre i figli di Maddie e Bill (Ty, Kyle e Katie). La quarta stagione di Il colore delle magnolie ha scandito molti di questi momenti chiave con delle canzoni. Ecco tutte le canzoni che suonano in questa stagione della serie.

Titolo della canzone e Artisti

“Destination” Nickel Creek

“The Monster’s Song” Push Pop Jr.

“The Night The Zombies Came To Town” Alistair Chant and Josh Powell

“Mopin’ Around” Trevor McSpadden

“Creature of the Night” The Home of Happy & Lana McDonagh

“Get Freaky” Krissie Karlsson and Karl Karlsson

“Golden Hour” Kacey Musgraves

“Come On Over” Jeff Taylor

“Liberty” Ashley Clark and Matthew Simon Clark

“Stand By Me” Sung by Dana Sue

“Angel” Peter Malick and Amyl Justin

“You Are The Reason” Calum Scott

“Margarita Christmas” Dylan Rysstad

“This Christmas” Donny Hathaway

“O Come, All Ye Faithful” Sung by Helen

Sweet Magnolias – Stagione 4 Episodio 1 Canzoni

“The Other Side Of The Veil”

“Destination” di Nickel Creek: “Destination” viene riprodotta durante i titoli di testa di ogni episodio di Sweet Magnolias, non solo nella quarta stagione, ma in tutti gli episodi finora trasmessi. La canzone dà il tono alla serie, con testi come “I’ve gotta make a destination / find where I’ll be loved”, che riassumono i temi della serie. Come altri programmi incentrati su una piccola città, come Virgin River e Una mamma per amica, Sweet Magnolias si concentra su storie di famiglia, amicizia e amore.

“The Monster’s Song” di Push Pop Jr.: il primo episodio della quarta stagione di Sweet Magnolias si svolge durante la stagione di Halloween e, come è prassi comune per le migliori amiche Dana Sue, Helen e Maddie, le donne si riuniscono per un drink celebrativo. Durante il loro incontro di Halloween, le amiche scherzano sul fatto che l’ex suocera di Maddie, Bonnie, si presenterà se diranno il suo nome tre volte. Mentre fanno lo scherzo, in sottofondo suona “The Monster’s Song” dei Push Pop Jr.

“The Night The Zombies Came To Town” di Alistair Chant e Josh Powell: un altro punto fondamentale della trama della quarta stagione di Sweet Magnolias, episodio 1, è la festa di Halloween che Maddie, Cal e i tre figli di Maddie organizzano a casa loro. Durante la festa vengono suonate varie canzoni di Halloween, tra cui “The Night the Zombies Came to Town”. Come ci si potrebbe aspettare, dato il genere e il contesto, la canzone è giocosa e allegra, perfetta per il ballo e i festeggiamenti della festa.

“Mopin‘ Around” di Trevor McSpadden: un’altra canzone suonata durante la festa di Halloween di Maddie e Cal, “Mopin’ Around” può essere ascoltata mentre si svolge uno degli eventi più significativi della quarta stagione di Sweet Magnolias. Dopo anni di tensione romantica tra Maddie e i figli di Dana Sue, Ty e Annie, Ty finalmente confessa i suoi sentimenti per Annie. Questo è stato un momento davvero monumentale nello show, poiché molti avevano atteso a lungo questo sviluppo.

“Creature of the Night” di The Home of Happy & Lana McDonagh: Subito dopo l’enorme rivelazione che Ty prova qualcosa per Annie, i due si baciano. Sfortunatamente, non passa molto tempo prima che i fratelli minori di Ty, Kyle e Katie, entrino nella stanza e li sorprendano mentre si baciano. Fortunatamente per Annie e Ty, i due ragazzi sono felici di vedere i due finalmente insieme. Mentre tutto questo accade, in sottofondo si sente “Creature of the Night”, ancora in tema con la festa.

“Get Freaky” di Krissie Karlsson e Karl Karlsson: la canzone finale della quarta stagione di Sweet Magnolias, episodio 1, dà il via all’evento più emozionante dell’intera puntata e probabilmente dell’intera stagione, quando Cal e Maddie rivelano che questa festa di Halloween è stata una copertura per il loro matrimonio a sorpresa. È proprio quando “Get Freaky” termina bruscamente che viene rivelato questo colpo di scena. L’episodio si conclude con Maddie che scende le scale nel suo abito da sposa.

Sweet Magnolias Stagione 4 – Episodio 2 Canzoni

“Practical Dreams”

“Golden Hour” di Kacey Musgraves: nella stagione 4, episodio 2, di Sweet Magnolias, la canzone “Golden Hour” è stata incredibilmente importante, poiché questa è la canzone che Cal e Maddie hanno usato per il loro primo ballo da sposati. Questa canzone era davvero perfetta per loro, con testi come “Tutto ciò che so / È che mi hai preso al momento giusto”. Cal e Maddie non hanno avuto vita facile prima di mettersi insieme, ma alla fine erano fatti l’uno per l’altra.

Sweet Magnolias Stagione 4 – Episodio 3 Canzoni

“Abundant Grace”

“Come On Over” di Jeff Taylor: la quarta stagione di Sweet Magnolias, episodio 2, si è conclusa con la scioccante e tragica rivelazione che Bill, l’ex marito di Maddie e padre di Isaac, Ty, Kyle, Katie e Bex, era morto improvvisamente. Nell’episodio 2, tuttavia, solo Maddie e Cal lo sapevano, poiché la madre di Bill, Bonnie, era arrivata a casa di Maddie per informarla dell’accaduto. Nell’episodio 3, Maddie inizia a spargere la voce, ed entrambe Helen e Dana Sue ricevono messaggi con la triste notizia mentre suona “Come on Over”.

“Liberty” di Ashley Clark e Matthew Simon Clark: nonostante la morte di Bill sia triste, i ragazzi, Maddie, Noreen e molti altri personaggi provavano sentimenti molto complessi nei suoi confronti e il loro dolore era diverso da quello che ci si potrebbe aspettare. Un ottimo esempio di ciò è la decisione di Ty e Kyle di andare in una pista di pattinaggio con le rispettive fidanzate. Mentre Kyle pattina intorno alla pista, in sottofondo si sente la canzone “Liberty”.

Sweet Magnolias Stagione 4 – Episodio 5 Canzoni

“True North”

“Stand By Me” cantata da Dana Sue: Anche la quarta stagione di Sweet Magnolias, l’episodio 5, è un episodio pieno di azione, ma molto più stressante degli altri. Nell’episodio 5, un pericoloso uragano colpisce la città e Helen, in particolare, si trova in una situazione precaria. Mentre Erik esce alla ricerca di Helen e gli altri personaggi di Sweet Magnolias si riuniscono dopo che è andata via la corrente, Dana Sue canta una versione di “Stand By Me”. Il tono cupo della canzone si adatta perfettamente alle circostanze.

Sweet Magnolias Stagione 4 – Episodio 7 Canzoni

“Hide And Seek”

“Angel” di Peter Malick e Amy Lee: la tensione è stata alta per tutta la quarta stagione di Sweet Magnolias, ma nell’episodio 7 c’è stato un momento di pace, sottolineato dalla canzone “Angel”. Mentre la canzone suona, un montaggio mostra ciascuna delle protagoniste della serie, Dana Sue, Helen e Maddie, circondate dalla famiglia. Nel caso di Helen, è con Erik, il suo ex fidanzato che diventa il suo fidanzato nella quarta stagione. Dana Sue e Maddie sono con i loro mariti e i loro figli mentre la canzone suona.

Sweet Magnolias Stagione 4 Episodio 8 Canzoni

“Walls And Doors”

“You Are The Reason” di Calum Scott: Dopo le strazianti esperienze vissute da Helen ed Erik con l’uragano, i due si rendono conto di ciò che conta veramente e ammettono finalmente i loro sentimenti reciproci. Una volta tornati insieme, non ci mettono molto a fare sul serio. Per fare un esempio, nella quarta stagione, episodio 8, Erik rivela la sua passione segreta per l’arte, in particolare la ceramica. Helen ed Erik lavorano quindi insieme alla creazione di un oggetto di ceramica mentre suona “You Are The Reason”, anche se la canzone si interrompe con un colpo alla porta.

Sweet Magnolias Stagione 4 Episodio 10 Canzoni

“Do Not Be Afraid”

“Margarita Christmas” di Dylan Rysstad: la quarta stagione è iniziata con Halloween, ma il finale della quarta stagione di Sweet Magnolias, l’episodio 10, “Do Not Be Afraid”, è ambientato a Natale. L’episodio finale è pieno di momenti scioccanti e di addii importanti, tutti sullo sfondo del Natale. Questo rendeva già “Margarita Christmas” la canzone ideale, ma i suoi riferimenti alla “dolce dolce serenità” e ai margarita, che le tre migliori amiche preparano sempre, la rendevano assolutamente perfetta. Forse è per questo che la canzone viene riprodotta all’inizio dell’episodio e di nuovo proprio alla fine.

“This Christmas” di Donny Hathaway: come le attività di Halloween nella quarta stagione, l’episodio 1, “Do Not Be Afraid” è pieno di festività natalizie, tra cui un villaggio di Natale in città. Mentre i personaggi si muovono nel villaggio di Natale, viene riprodotta la famosa canzone natalizia “This Christmas”. Questa canzone diventa ancora più importante quando Isaac e Michael finalmente si baciano e ballano insieme, dopo che la loro storia d’amore si era sviluppata per un po’ di tempo.

“O Come, All Ye Faithful” cantata da Helen: anche se tecnicamente non è l’ultima canzone della stagione, poiché “Margarita Christmas” viene riprodotta ancora una volta nei momenti finali dell’episodio 10, l’ultima nuova canzone della quarta stagione è “O Come, All Ye Faithful” cantata da Helen. Questo è successo proprio dopo che la pastora June ha avuto le doglie ed è dovuta lasciare la funzione natalizia. Questa canzone è stata un modo bellissimo per concludere la stagione, poiché non solo si adattava all’ambientazione natalizia dell’episodio, ma era anche un’interpretazione davvero appassionata della canzone da parte di Helen.