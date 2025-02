La ragazza di neve: la spiegazione del filnale

Nel weekend Netflix ha lanciato la sua ultima avvincente serie La ragazza di neve, un thriller decisamente convincente. La serie spagnola in sei parti è basata sul romanzo omonimo di Javier Castillo e racconta la storia di una giovane giornalista Miren (Milena Smit), che diventa ossessionata dall’idea di aiutare una famiglia a trovare la figlia Amaya, scomparsa durante una parata a Malaga nel 2010.

La serie salta tra varie linee temporali ed è piena di intrighi e misteri, poiché Miren conduce un’indagine parallela alla polizia ed è aiutata dall’esperto reporter Eduardo. Dopo cinque episodi tesi e avvincenti, l’ultimo episodio è stato un po’ confuso e quindi ecco la spiegazione del finale dell’ultimo episodio di La ragazza di neve.

La spiegazione del finale di La ragazza di neve

L’ultimo episodio di La ragazza di neve si apre nove anni dopo la scomparsa di Amaya con Miren interrogata dalla polizia prima di andare a trovare Iris, la donna che crede abbia rapito Amaya. Tuttavia, l’unica cosa che non le è chiara è il movente di Iris. Miren fa visita a Iris, con la scusa che sta realizzando un reportage sulle persone che vivono nelle zone rurali. Iris alla fine fa entrare Miren in casa sua e le due parlano, mentre Miren ha i suoi sospetti, non può confermare al 100% che Amaya sia nella proprietà.

Alla fine Miren se ne va e ispeziona la casa, scattando fotografie. Iris è spaventata dalla visita di Miren e chiede ad Amaya di fare i bagagli in modo che le due possano scappare. Miren segue Iris e Amaya nel loro furgone, nonostante la polizia le abbia detto di non farlo.

Per scappare, Iris decide che l’unica cosa da fare è lasciarsi cadere giù dal bordo di un dirupo in modo che non possano essere separate, dicendo ad Amaya: “Non permetterò che ci separino”. Le due si schiantano contro una barriera stradale e Iris muore all’istante.

Miren cerca di rivelare ad Amaya la sua vera identità mentre Amaya le punta una pistola e le spara alla spalla, ma Miren riesce miracolosamente a trattenerla fino all’arrivo della polizia. Amaya viene portata in ospedale dove i suoi genitori Ana e Álvaro corrono a trovare la figlia che non li riconosce. Eduardo spiega a Miren il motivo per cui Iris ha preso Amaya. Iris era una paziente della madre di Amaya, Ana, che era una dottoressa specializzata in fertilità.

Non potendo avere un figlio suo, Iris ha rubato Amaya per sé. Iris ha cresciuto Amaya sulle colline, isolata dal mondo, e le ha fatto il lavaggio del cervello per farle credere che fosse sua madre, cambiando persino il nome di Amaya in Julia. Nonostante sia stata lei a trovare Amaya sana e salva, Miren è ancora sospettata dell’omicidio di Luque e Foster, uccisi nell’incendio piuttosto sospetto della roulotte. Luque era uno stupratore condannato, responsabile del forum del dark web che ha condiviso filmati dell’aggressione sessuale di Miren. E Foster era il pedofilo che ha ammesso di aver guardato il filmato e ha chiesto foto di Miren in cambio di informazioni.

La polizia sospetta fortemente che Miren sia responsabile del loro omicidio, tuttavia Eduardo aveva rimosso la memory card dalla telecamera di Miren che conteneva le immagini di Luque e Foster poco prima della loro morte. Quindi, rimuovendo la memory card, la polizia ha poche prove per dimostrare che Miren ha ucciso i due uomini e quindi la donna evita l’accusa di omicidio.

La ragazza di neve lascia in sospeso la storia?

Amaya viene vista guardare i cartoni animati con i suoi genitori ma non sembra guardarli da vicino o riconoscerli come i suoi veri genitori, rimaniamo un po’ in sospeso sul futuro della loro relazione. L’episodio termina due anni dopo, nel 2021, in cui vediamo Miren durante il lancio del suo libro con Eduardo che la guarda felice.

Proprio quando pensi che tutto sembri andare bene per Miren, le viene consegnata una busta con le parole “vuoi giocare?” scritte sopra. All’interno della busta c’è una foto di quella che sembra essere un’altra ragazza scomparsa del 2012. Sarà un altro caso per Miren? Dovremo aspettare per vedere se ci sarà una seconda stagione.