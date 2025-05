Reservatet – La riserva, la spiegazione del finale: chi ha ucciso Ruby?

Reservatet – La riserva, (titolo internazionale “Secrets We Keep“) di Netflix presenta un ritratto sfrangiato di due famiglie che cambiano per sempre dopo la scomparsa di una delle loro ragazze alla pari.

La storia si concentra su Mike e Cecilie Winther-Jensen, che hanno una ragazza alla pari di nome Angel che si prende cura dei loro figli, Viggo e Vera. Sono vicini di casa e amici di Kat e Rasmus Hoffman, che hanno una ragazza alla pari di nome Ruby che dovrebbe prendersi cura del loro figlio quindicenne, Oscar.

Una sera, Cecilie, Angel, Viggo, Oscar e Ruby cenano, dopodiché Ruby cerca di parlare con Cecilie del suo desiderio di lasciare il lavoro presso gli Hoffman. Esitando a interferire negli affari privati ​​dei suoi amici, Cecilie consiglia alla ragazza alla pari di parlare con i suoi datori di lavoro di qualsiasi problema stia affrontando. La mattina dopo, Ruby non si trova da nessuna parte e, poiché Cecilie si è rifiutata di aiutarla la notte precedente, si sente in dovere nei confronti della ragazza di trovarla e salvarla.

I primi e più ovvi sospettati sono gli Hoffman, che affermano di non sapere nulla di dove Ruby possa essere andata e di cosa possa esserle successo. La situazione si fa più cupa quando Cecilie sospetta che Ruby possa essere incinta. Questo significa che o aveva una relazione extraconiugale o è stata violentata. Poiché Rasmus ha la reputazione di essere un tipo furbo con gli aiuti, sembra essere lui il colpevole, ma i sospetti si rivolgono anche a Mike quando vengono svelate le sue conversazioni segrete con Ruby.

In mezzo a tutto questo, una battaglia silenziosa infuria nel cuore e nella mente del giovane Viggo. Insieme a Oscar, entra a far parte di un gruppo in cui i ragazzi condividono video pornografici di donne realizzati da loro stessi. In alcuni casi, i ragazzi filmano di nascosto le loro ragazze alla pari o le loro domestiche. In altri casi, molestano le ragazze per filmarle. Anche Viggo viene spinto a condividere questi video, ma non vuole. Tuttavia, la pressione dei coetanei non gli permette di lasciare il gruppo, e più rimane con loro, peggio per lui. La situazione si fa critica quando Oscar gli mostra un video che riguarda un dettaglio molto importante del caso di Ruby. SPOILER IN ARRIVO.

Kat ha ucciso Ruby in Reservatet – La riserva?

Ci vuole circa una settimana dalla scomparsa di Ruby per confermare che sia effettivamente morta. Il suo corpo viene trovato galleggiante sul molo. L’autopsia conferma che era effettivamente incinta, e che presenta un trauma contundente al cranio, ma non si può stabilire se l’abbia subito prima o dopo la morte. Con le prove davanti a loro, o la loro mancanza, la spiegazione più ovvia è che Ruby si sia suicidata. La sua gravidanza indica che o ha avuto una relazione extraconiugale o è stata violentata, e quando ha cercato di affrontare il padre, lui si è rifiutato di riconoscerla. Essendo una cristiana devota, non poteva abortire, ma allo stesso tempo non poteva nemmeno tornare a casa dal suo fidanzato, così lo lasciò e si suicidò.

Tuttavia, la detective Aicha Petersen ritiene che Ruby non possa essersi suicidata per lo stesso motivo per cui non poteva abortire. Era troppo religiosa per farlo. Questo significa che qualcuno l’ha uccisa e, molto probabilmente, il padre del suo bambino non ancora nato. Quando Mike e Rasmus vengono sospettati, entrambi forniscono volontariamente il loro DNA per scagionarsi. Ma poi, il DNA di Rasmus risulta compatibile, non perché sia ​​il padre, ma perché è il nonno. È stato Oscar a violentare Ruby. Tuttavia, non l’ha uccisa.

Ruby ha seguito il consiglio di Cecilie la sera della cena e ha parlato con Kat, scatenando una discussione che Oscar ha sentito per caso. Lo racconta a Cecilie il giorno in cui lei e Mike vanno dagli Hoffman per salutarlo. Questi dettagli le sembrano strani perché per tutto questo tempo Kat si è comportata come se non sapesse nulla di Ruby, della sua gravidanza e del motivo per cui se n’era andata. Il fatto che lo sapesse fin dall’inizio e lo avesse tenuto segreto anche quando Ruby è scomparsa e poi è stata ritrovata morta dimostra che Kat stava nascondendo qualcosa. Inoltre, la sua natura violenta, soprattutto quando si tratta di proteggere suo figlio, non è un segreto. Picchia l’insegnante di Oscar davanti a tutti e diventa sempre più squilibrata man mano che la verità sulle azioni di suo figlio viene a galla.

È interessante notare che, tramite Cecilie, si mantiene abbastanza vicina alle indagini da sapere cosa sta succedendo. Si unisce anche alla squadra di ricerca organizzata dalle amiche di Ruby e le dice persino che è noto che gli assassini tornano sulla scena del crimine. Sul momento, Cecilie non ci fa molto caso, ma alla fine ha visto un lato molto diverso della sua amica e, come le dice Aicha, non ha idea di cosa possano essere capaci le sue cosiddette amiche. Inoltre, quando la affronta, Kat non nega esattamente l’accusa, a differenza di Mike e Rasmus, che non solo hanno espresso rabbia per essere stati accusati, ma hanno anche cercato di scagionarsi in ogni modo possibile. Kat, tuttavia, non è turbata dall’accusa, il che dimostra che ha ucciso Ruby per salvare suo figlio.

Oscar andrà in prigione?

Il test del DNA di Rasmus conferma che è imparentato con il bambino di Ruby attraverso suo figlio, Oscar. Mentre i poliziotti

Dopo questa rivelazione, Cecilie scopre che suo figlio Viggo era a conoscenza dello stupro fin dall’inizio. Oscar gli mostra il video, minacciandolo di tenerlo segreto. Il povero Viggo cerca di raccontarlo alla madre e ad Angel, ma sono troppo impegnati con altre cose per prestargli attenzione. Alla fine, è costretto ad attirare l’attenzione della sua insegnante, che rivela la chat di gruppo ai genitori. Non appena Cecilie lo scopre, lo racconta ad Aicha, ma a quel punto Kat ha già fatto il suo lavoro. Rimuove la babycam dalla stanza di Ruby, che mostra il video di Oscar che la violenta. Controlla anche il telefono del figlio per cancellare il video, che fortunatamente non aveva pubblicato sulla chat di gruppo, altrimenti sarebbe stato sicuramente spacciato.

Il fatto che non ci siano prove evidenti di stupro, soprattutto perché Ruby non era lì a difendersi, fa sì che la polizia non abbia molte prove per accusare e perseguire Oscar. Hanno la testimonianza di Viggo, ma può essere screditata come sentito dire. Hanno il test del DNA, ma dimostra solo che Oscar e Ruby hanno fatto sesso, non che lui l’abbia violentata. Anzi, essendo Ruby l’adulta in questa situazione, il caso può essere facilmente ribaltato per dimostrare che è stata lei ad abusare del minorenne Oscar. Quindi, portare la questione in tribunale non farebbe altro che indebolire il suo personaggio e non contribuirebbe a dimostrare che Oscar sia il colpevole. Mentre Aicha è convinta che qualcuno abbia ucciso Ruby, non può fare nulla per continuare le sue indagini per trovare l’assassino o persino per far processare Oscar per il suo crimine.

La sua unica punizione è che i suoi genitori lo mandino in collegio perché la sua scuola attuale non gli permette di rimanere lì dopo tutte le accuse e tutto il resto. Anche senza questo, c’è la chat di gruppo e il fatto che Kat abbia dato un pugno in faccia a un’insegnante, il che è sufficiente per farlo espellere. In questo modo, se la cava impunemente, e così anche sua madre, che ha ucciso la sua innocente ragazza alla pari invece di ritenere il figlio responsabile. Questo è ciò che Aicha sapeva sarebbe successo, perché Ruby è una povera lavoratrice immigrata di cui a nessuno importa, mentre gli Hoffman sono ricchi e potenti e hanno le risorse per farla franca. Non voleva che il caso raccontato in Reservatet – La riserva finisse così, ma è esattamente quello che succede. Ruby non ottiene la giustizia che merita perché i suoi datori di lavoro, tra cui Cecilie, e il sistema, la deludono tremendamente.