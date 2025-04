The Last of Us, Stagione 2: chi è Abby? La spiegazione del personaggio e cosa le accade nel gioco

Attenzione, il seguente articolo espone fatti e eventi del gioco The Last of Us Part II, che probabilmente anticiperanno parti della trama della seconda stagione della serie.

Il personaggio di Kaitlyn Dever nella seconda stagione di The Last of Us, Abby Anderson, è stato finalmente svelato, portando molti a chiedersi che tipo di ruolo avrà nel prossimo capitolo della serie TV. Abby, un personaggio creato per The Last of Us Parte II, verrà opportunamente introdotto nella seconda stagione della serie, che dovrebbe seguire gli eventi del sequel del videogioco. Per chi non ha giocato ai videogiochi, il personaggio di Abby e il suo ruolo nella storia sono completamente nuovi.

Il personaggio di Abby ha in qualche modo soppiantato la sua storia, che è stata al centro di controversie dopo l’uscita del sequel del videogioco. Si sapeva già che, in vista di questo adattamento, i creatori avrebbero dovuto procedere con cautela nel modo in cui avrebbero scelto di dare vita ad Abby sullo schermo. Solo a gennaio è stato annunciato ufficialmente il casting di Kaitlyn Dever. Ecco maggiori dettagli su chi è Abby e cosa gli spettatori possono aspettarsi da lei nella seconda stagione.

Il passato di Abby nei giochi di The Last of Us

La storia di Abby è direttamente collegata a quella di Joel ed Ellie

La parte più importante del passato di Abby in The Last of Us – Parte II è che è la figlia di Jerry Anderson, il primario di chirurgia che era stato incaricato di trovare la cura vaccinale per l’infezione da Cordyceps. Lei e suo padre facevano entrambi evidentemente parte delle Lucciole, vivendo a Salt Lake City quando suo padre iniziò a lavorare attivamente alla ricerca di un vaccino per porre fine all’infezione. Tragicamente, tuttavia, suo padre fu assassinato da Joel Miller mentre stava portando in salvo Ellie dall’ospedale, il che la spinse immediatamente in una feroce ricerca di vendetta.

Dopo lo scioglimento delle Lucciole, in seguito alla morte del padre e di Marlene, Abby si arruola nel Washington Liberation Front (WLF) a Seattle. La sua rabbia la trasforma in una tenace e rispettata soldatessa del WLF, guadagnandosi infine un posto da leader nel gruppo. Continua a trascorrere quegli anni alla ricerca di indizi sulla posizione di Joel per proseguire nella sua ricerca di vendetta. Cinque anni dopo trova finalmente una pista, e questo dà il via alla sua storia in The Last of Us – Parte II.

Abby è una cattiva nella seconda stagione di The Last of Us?

È un personaggio molto complesso

La questione se Abby sia o meno una cattiva in The Last of Us è complessa. Sebbene Abby sia intenzionalmente concepita per essere vista come una cattiva nella prima metà della storia, intraprende un percorso di trasformazione che la cambia agli occhi del pubblico. Non è ancora noto se la seconda stagione di The Last of Us adotterà il ruolo di Abby come cattiva e riserverà la sua redenzione per un’altra stagione o se segnerà l’inizio di questo cambiamento per lei. Abby dovrebbe funzionare molto più come antagonista nella seconda stagione di The Last of Us che come una vera cattiva.

Kaitlyn Dever interpreta Abby nella serie TV di The Last of Us: in quali altri ruoli ha recitato

Dever è ben equipaggiata per affrontare il personaggio di Abby

I migliori film e serie TV di Kaitlyn Dever dimostrano che è più che pronta ad affrontare il ruolo di Abby nella seconda stagione di The Last of Us. Dever è apparsa in una vasta gamma di progetti, il cui ruolo più noto fino ad oggi è stato quello di Amy in Booksmart del 2019. Prima di allora, in TV, ha fatto le sue prime grandi apparizioni in ruoli ricorrenti in Justified nel ruolo di Loretta McCready e in Last Man Standing nel ruolo di Eve Baxter. La Dever era persino in lizza per interpretare Ellie nell’adattamento di The Last of Us della HBO, ma alla fine è stata superata da Bella Ramsey.

Confronto tra Abby di Kaitlyn Dever e la versione del gioco

Non c’è molto su cui basarsi per ora

Finora si è visto poco dell’Abby di Dever, ma sembra che l’interpretazione della Dever incarni davvero lo stesso senso di rabbia disperata che la travolge in The Last of Us – Parte II. Lo si può vedere nei suoi occhi, nell’unico sguardo che lancia nel trailer della seconda stagione di The Last of Us, un’espressione che fatica a nascondere sia il dolore che la rabbia che la consumano dalla morte del padre. La versione di Dever sembra mancare di parte della forza fisica caratteristica di Abby, anche se è difficile da confermare. Il primo episodio però ci ha già offerto la possibilità di vederla a caccia della sua “preda”.

Cosa succede ad Abby in The Last of Us

Il suo viaggio non è facile

Abby intraprende un viaggio piuttosto impegnativo in The Last of Us – Parte II. La sua ricerca di vendetta si rivela un successo, con Joel Miller che viene ucciso davanti a Ellie. Questo, tuttavia, non basta a colmare il vuoto che Abby ha lasciato dietro di sé dopo la morte del padre. Ha ancora molto con cui fare i conti, in particolare la sua natura più dura che si è sviluppata dopo il lutto che ha dovuto sopportare. Quando due fratelli le salvano la vita da un nemico della WLF, Abby si assume il compito di proteggerli.

Abby finisce per intraprendere un viaggio che, in un certo senso, è simile a quello di Joel in The Last of Us. Riesce a superare il dolore per la morte del padre proteggendo le persone a cui tiene, in particolare il fratello di nome Lev. Tuttavia, la sua vendetta ritorna in diverse occasioni, in particolare quando Abby si mette in viaggio con Ellie dopo la morte di Joel, accetta l’accaduto e assume un punto di vista più umile su quella vecchia storia. Sopravvive a malapena a The Last of Us – Parte II, ma da quel momento in poi continua su un percorso pieno di speranza.

Quanto di questa storia verrà raccontata in The Last of Us, Stagione 2 è ancora da vedere, ma sembra che Abby e la sua storia continueranno oltre questa stagione. Il suo personaggio diventerà senza dubbio parte integrante della serie TV, proprio come è successo nel sequel del videogioco. Il suo personaggio complesso aggiungerà un tocco di novità alla serie, offrendo un parallelo unico tra Joel ed Ellie anche dopo l’inevitabile destino del primo, e cambiando tutto ciò che tutti pensano di sapere su questa storia così com’è attualmente.

Abby è il personaggio più controverso di The Last of Us

Abby ha ucciso l’eroe principale del primo gioco

Abby non avrebbe mai conquistato tutti i fan. I giocatori spesso finiscono per amare i personaggi che interpretano nei giochi. Nel primo gioco di The Last of Us, i giocatori interpretano Joel e lo guidano per salvare Ellie e poi portarla in salvo. Dovevano anche fare delle cose cattive, tra cui uccidere delle persone per aiutare Ellie a stare al sicuro. Joel ha ucciso il padre di Abby, e Abby ha deciso di vendicarsi di lui, incurante delle sue motivazioni dietro le sue azioni. Quando Abby ha ucciso Joel, è diventata il personaggio più controverso di qualsiasi videogioco.

Quando ai giocatori è stato chiesto di controllare Abby in The Last of Us II, molti l’hanno odiata. Ora dovevano guidare un personaggio che aveva ucciso uno dei personaggi preferiti dai fan del gioco. Il gioco trasmetteva un messaggio forte. Ciò che Joel ha fatto era comprensibile. Ciò che Abby ha fatto era comprensibile, considerando la sua storia. Il desiderio di Ellie di uccidere Abby era comprensibile. Si trattava di porre fine al ciclo di violenza, cosa che Ellie alla fine ha fatto. Tuttavia, giocare nei panni del personaggio che ha ucciso Joel era a dir poco spiacevole.