The Last Of Us – Stagione 2, Episodio 5: la spiegazione del ritorno di quel personaggio

Attenzione! Spoiler su The Last Of Us – Stagione 2, Episodio 5 e su The Last of Us – Parte II

Un volto familiare riappare a sorpresa in The Last Of Us – Stagione 2, Episodio 5 e, sebbene il suo ritorno sia certamente gradito, è anche molto emozionante. Alla fine dell’episodio 5, Ellie “passa al lato oscuro”, intrappola Nora nel seminterrato dell’ospedale infestato dalle spore e la tortura brutalmente con un tubo di piombo per scoprire dove si trova Abby. Quando l’episodio, per fortuna, si interrompe durante questa scena, non torna su Ellie che raggiunge il cinema come nel videogioco, ma mostra un flashback di molto più lontano.

Ellie si sveglia nella sua camera da letto a Jackson, dove viene accolta da un Joel sorridente in piedi sulla soglia. È una gioia rivedere Pedro Pascal in The Last of Us, ma cosa significa il suo ritorno? La morte di Joel e la conseguente ricerca di vendetta di Ellie a Seattle erano solo un brutto sogno durato quattro episodi? Gli ultimi momenti di questo episodio preparano il terreno per alcuni eventi chiave dei videogiochi per l’episodio successivo e si ricollegano anche ai temi principali della storia.

The Last Of Us – Stagione 2, Episodio 5 si conclude con il flashback e un ritorno

Ellie si sveglia e vede Joel sorriderle

Mentre Ellie sta torturando Nora, The Last Of Us – Stagione 2, Episodio 5 si sposta su Jackson, dove Ellie si sveglia e vede Joel che le augura il buongiorno. La sequenza delle immagini sembra suggerire audacemente che l’intera orribile esperienza che ha circondato la morte di Joel fosse solo un brutto sogno. Ma questo è un flashback di molto prima che Ellie andasse a Seattle, molto prima che Joel venisse ucciso da Abby e molto prima che Joel ed Ellie litigassero.

La giustapposizione di queste due immagini si collega al tema generale della storia. Contrasta il modo in cui Ellie è sprofondata in una rabbia violenta con la vita felice e pacifica che Joel desiderava per lei. Tutto ciò che Ellie ha fatto dalla morte di Joel – mettere a rischio la propria vita, diventare un’assassina a sangue freddo, dare priorità alla sua ricerca di vendetta rispetto alle persone che ama – è completamente in contrasto con ciò che Joel avrebbe voluto per lei, e lo sguardo che le lancia nel flashback lo illustra perfettamente.

Quando è ambientato il flashback?

Non è confermato, ma è probabile che sia il sedicesimo compleanno di Ellie

L’episodio non conferma esattamente quanto indietro nel tempo si collochi questo flashback, ma in base agli eventi del gioco, è probabile che sia il sedicesimo compleanno di Ellie. Nel capitolo del gioco “The Birthday Gift“, Joel porta Ellie in un viaggio di compleanno in un museo della scienza pieno di modelli di dinosauri e cimeli spaziali. I trailer di The Last Of Us – Stagione 2 hanno già anticipato un fedele adattamento di questo capitolo (il che è un’ottima notizia, perché è una delle parti più belle del gioco).

Vale la pena notare che, nel flashback, la camera da letto di Ellie si trova ancora nella casa di Joel, quindi è prima che lei si trasferisse in garage dopo il litigio. Ciò suggerisce che sia accaduto prima che Ellie scoprisse che Joel aveva ucciso le Luci per salvarle la vita, il che è lo stesso che accade nel gioco. Nella linea temporale del gioco, questo flashback si svolge tre anni prima della furia vendicativa di Ellie a Seattle, ma poiché la serie TV ha modificato il salto temporale di quattro anni in un salto temporale di cinque anni, quei tre anni saranno allungati a quattro.

Cosa significa il flashback di Joel per l’episodio 6?

L’episodio 6 offrirà finalmente un momento commovente strettamente legato al gioco

Il flashback di Joel alla fine di The Last Of Us – Stagione 2, Episodio 5 è breve, ma prepara il terreno per un flashback molto più lungo nell’episodio 6. Nel gioco, ci sono tre diversi flashback di Joel disseminati nelle avventure di Ellie a Seattle, ma sembra che la serie TV li riunirà tutti e tre in un unico flashback di grandi dimensioni nell’episodio 6. Quindi, sebbene la morte di Joel sia un cambiamento permanente e straziante a cui la serie si atterrà, tecnicamente potremo goderci Pedro Pascal per un altro paio di episodi.