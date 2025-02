1923: come Harrison Ford ha aiutato una star della serie a superare una scena difficile della seconda stagione

La star di 1923 Brian Geraghty racconta il modo toccante in cui il co-protagonista Harrison Ford lo ha aiutato a superare una scena particolarmente difficile. Ford, leggenda di Star Wars, è stato chiamato per dare un tocco di star power al prequel di Yellowstone di Taylor Sheridan, insieme alla vincitrice dell’Oscar Helen Mirren. La seconda stagione di 1923 riporta Ford e Mirren nei panni dei contadini Jacob e Cara Dutton, marito e moglie in difficoltà, insieme a un solido cast di supporto che include Geraghty nei panni di Zane Davis, il fedele capocantiere dei Dutton.

Il ruolo di valido dipendente di Jacob, che interpretò nel 1923, portò Geraghty a condividere un momento toccante con Ford, come ha raccontato di recente in un’intervista con ScreenRant, spiegando in dettaglio come la star più anziana lo abbia aiutato a superare una scena difficile… baciandolo sulla guancia.

Sì, è un attore che ti sostiene sempre ed è sempre presente. Abbiamo girato una bella scena che era difficile; un’intera giornata di lavoro, e lui mi ha sostenuto con enfasi. Quando l’abbiamo finita, entrambi ci siamo sentiti come se avessimo avuto successo, e lui era davvero elogiativo. È stato un sogno.

Credo che mi abbia baciato sulla guancia e abbia detto: “Ottimo lavoro oggi!” Sapevamo che avevamo molto da fare, ma anche solo quella sensazione era… Beh, è Harrison Ford! Sono solo grato di aver potuto passare un po’ di tempo con lui.

Geraghty ha anche ricordato alcune delle battute divertenti che Ford usa per far sapere al regista che lui e i suoi colleghi attori sono pronti a girare:

Ed è divertente. Ha una frase famosa: “Giriamo questa stronzata!” È la sua frase famosa. È quello che dice, oppure “Il reparto recitazione è pronto!” Parla per tutti noi, così sanno che siamo pronti a partire. Tutti ridono, e credo che ne stiano facendo una maglietta o qualcosa del genere.

Cosa significa per 1923

Jacob Ford è un attore chiave nel dramma che si svolgerà nella seconda stagione di 1923 e il pubblico può aspettarsi un lavoro di prim’ordine da Ford, che è cresciuto come attore secondo la sua co-protagonista Mirren. Mirren ha parlato di quanto Ford sia cresciuto in un’intervista con il WSJ all’inizio di questo mese, quando ha parlato della fonte della recitazione sempre più sensibile del suo co-protagonista, riferendosi a una scena della prima stagione del 1923 in cui il personaggio di Ford era insanguinato e vicino alla morte, e di come la scena fosse parallela all’incidente aereo di Ford nel 2015:

“È stato portato in cucina, moribondo e coperto di sangue, e più tardi Harrison mi ha detto: ‘Ero così dopo l’incidente’. Penso che forse l’aver vissuto quell’esperienza gli abbia dato una comprensione molto diversa di cosa significhi essere un essere umano senziente”.

Ford ha riportato ferite a causa dell’incidente del suo aereo d’epoca della Seconda Guerra Mondiale durante un atterraggio di emergenza in un campo da golf della California del Sud.

La star del 1923 Brandon Sklenar ha fatto eco ai sentimenti di Mirren nei confronti di Ford, applicandoli anche a lui, in un’intervista del 2024 con People Magazine, in cui ha parlato della saggezza che i suoi veterani colleghi gli hanno trasmesso:

Vedere le persone al loro livello ed essere in grado di mantenere un livello così profondo di umiltà, umanità e gentilezza è qualcosa che porterò con me per sempre perché sono entrambi esseri umani davvero speciali e penso che questo si rifletta nel loro lavoro e nel modo in cui sono venerati dal pubblico e lo sono stati per tanti anni.

Le ultime osservazioni di Geraghty servono solo a sottolineare ancora una volta l’importanza della presenza di Ford nel cast di “1923”. Oltre alla saggezza e all’esperienza che mette in campo, è anche di grande supporto e, quando serve, sa anche scherzare come un nonno per alleggerire l’atmosfera.