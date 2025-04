Carrie: la serie tv di Mike Flanagan ottiene il via libera da Amazon

Come riportato da Variety, l’adattamento televisivo di Carrie, primo romanzo di Stephen King, su Prime Video è stato ufficialmente ordinato come serie. La notizia dell’ordine arriva dopo che lo stesso Variety aveva riportato in esclusiva che Summer H. Howell è attualmente in trattativa per il ruolo di protagonista, mentre Siena Agudong è stata scritturata per il ruolo di Sue Snell. La serie era stata segnalata per la prima volta come in fase di sviluppo nell’ottobre 2024. Amazon ha ora ufficialmente ordinato otto episodi, la cui produzione dovrebbe iniziare quest’estate a Vancouver.

“Carrie è una storia iconica che ha superato la prova del tempo e che continua ad avere rilevanza culturale”, ha dichiarato Vernon Sanders, responsabile della televisione per Amazon MGM Studios. “Con Mike Flanagan al timone e il team completo assemblato, tra cui il produttore esecutivo Trevor Macy, questa serie provocatoria è sicura di affascinare i nostri clienti globali”. Come riportato in precedenza, il maestro dell’horror moderno Mike Flanagan sarà produttore esecutivo, showrunner, scrittore e dirigerà alcuni episodi della serie.

Mike Flanagan adatterà Carrie di Stephen King

Basata sull’omonimo romanzo d’esordio di Stephen King, la serie è descritta come una “rivisitazione audace e tempestiva della storia della liceale disadattata Carrie White (Howell), che ha trascorso la sua vita in isolamento con la madre dominatrice. Dopo l’improvvisa e prematura morte del padre, Carrie si trova a dover affrontare il paesaggio alieno del liceo pubblico, uno scandalo di bullismo che sconvolge la sua comunità e l’emergere di misteriosi poteri telecinetici“.

Negli ultimi anni Flanagan è diventato una delle voci più influenti nel genere horror degli ultimi anni. Ha ricevuto notevoli elogi per i suoi programmi TV “The Haunting of Hill House“, “Midnight Mass” e “The Fall of the House of Usher” su Netflix, così come per film come “Doctor Sleep” e “Gerald’s Game“, un altro adattamento del romanzo di King. Più di recente, Flanagan ha adattato il racconto del 2020 di King “The Life of Chuck” in un film con Tom Hiddleston.

Carrie è stato il primo romanzo di King ed è stato originariamente pubblicato nel 1974. Il libro è diventato un best seller ed è stato successivamente adattato in un film nel 1976 con Sissy Spacek nel ruolo del titolo. Diretto da Brian DePalma, il film ha incassato oltre 30 milioni di dollari con un budget dichiarato inferiore ai 2 milioni di dollari. È ampiamente citato come uno dei migliori film horror di tutti i tempi. Nel 1999 è uscito un sequel intitolato “The Rage: Carrie 2“, senza nessuno del cast originale, seguito da un remake per la TV nel 2002 e da un altro remake nel 2013 con Chloe Grace Moretz.