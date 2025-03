Daredevil: Rinascita, ecco come si riallaccia agli eventi di Echo

Nel 2021, i Marvel Studios sono stati finalmente liberi di usare personaggi della serie di programmi TV Defenders di Netflix e hanno iniziato portando Kingpin di Vincent D’Onofrio, che vedremo nel suo glorioso ritorno in Daredevil: Rinascita, in Hawkeye e Echo.

Ancora in qualità di Kingpin del crimine di New York City, il suo ruolo nella morte del padre di Maya Lopez è stato svelato da Clint Barton e Kate Bishop. Per rappresaglia, la giovane donna ha sparato a Wilson Fisk alla testa, un cenno a ciò che è successo nei fumetti quando ha scoperto la sua vera natura.

Powered by

Come nei fumetti, Fisk è sopravvissuto alle ferite ed è stato visto l’ultima volta in Echo della Marvel Television. Lì, abbiamo appreso che Fisk ha utilizzato la tecnologia per accelerare la sua guarigione, ma si è separato da Maya quando è diventato chiaro che lei non voleva più avere niente a che fare con la sua ex figura paterna.

I primi due episodi di Daredevil: Rinascita non si tirano indietro dall’affrontare gli eventi di Echo. Il Kingpin ha una cicatrice sul viso in entrambi gli episodi e, durante uno scambio teso con Matt Murdock, riflette sull’essere stato ucciso a colpi di arma da fuoco da un “vigilante” che sperava sarebbe stato il suo protetto. Maya non viene mai nominata, ma il suo tradimento brucia ancora.

Ci sono altri modi in cui Echo influenza gli eventi di Daredevil: Rinascita, inclusa la relazione di Wilson con sua moglie Vanessa. Si scopre che, mentre era ricoverato in ospedale, lei ha preso il controllo del suo impero criminale e ha fatto un lavoro piuttosto pulito rendendolo più di successo di quanto non fosse mai stato sotto la supervisione di suo marito. Quanto a Fisk, quando si è svegliato, ha lasciato l’ospedale senza vederla così da potersi riconciliare immediatamente con Maya. Ciò ha ferito Vanessa e ha avuto un effetto enormemente negativo sul loro matrimonio ormai teso.

Naturalmente, di gran lunga il collegamento più importante è il fatto che Fisk fa onore alla scena post-credit di Echo decidendo di candidarsi a sindaco di New York City. La serie sorvola ampiamente sulla sua campagna ma ottiene una vittoria decisiva alla fine del primo episodio.

Resta da vedere se i Marvel Studios hanno intenzione di portare Maya in Daredevil: Rinascita in questa stagione o nella prossima. Avrebbe sicuramente senso per lei tornare a New York, anche se Echo è servito anche come una conclusione abbastanza definitiva per il viaggio del personaggio.

Il cast di Daredevil: Rinascita

Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità elevate, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi sforzi politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano su un’inevitabile rotta di collisione.

La serie Daredevil: Rinascita vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

Gli episodi sono diretti da Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; e i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord e Matthew Corman, e Justin Benson e Aaron Moorhead.

Daredevil: Rinascita debutta su Disney+ il 5 marzo 2025.