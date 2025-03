Daredevil: Rinascita, lo showrunner anticipa il ritorno del Punitore nel MCU: “Scatenerà il finimondo”

Sei anni dopo la fine della serie Netflix che porta il suo nome, il Frank Castle/Punisher di Jon Bernthal tornerà nell’universo cinematografico Marvel in Daredevil: Rinascita (Daredevil: Born Again). Questa versione del personaggio ha debuttato nella seconda stagione di Daredevil come antieroe in contrasto con la rigida moralità cattolica di Daredevil/Matt Murdock (Charlie Cox). Grazie alla buona accoglienza riservata alla performance di Bernthal, Punisher ha avuto uno spinoff, durato due stagioni. Lo showrunner di Punisher era Dario Scardapane, che la Marvel ha poi reclutato per dare a Daredevil: Rinascita una revisione creativa che lo avvicinasse maggiormente al suo predecessore Netflix.

Sono stati ripresi numerosi attori di Daredevil, la serie Netflix, tra cui Cox e Bernthal, oltre a Vincent D’Onofrio, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Wilson Bethel e Ayelet Zurer. Il ritorno di Bernthal è un elemento molto atteso di Daredevil: Rinascita, soprattutto perché la serie lo riunisce a Scardapane. Parlando con TVLine, lo scrittore ha anticipato il ritorno di Punisher: “Arriva per una ragione molto, molto particolare, è stato portato da una persona molto, molto particolare, e penso che sarà immensamente soddisfacente – e un po‘ come, ’Oh, mio Dio’”.

Per Scardapane, “ogni volta che Frank entra nella storia, ne conseguono delle buffonate, e in questa storia, questo è molto, molto vero”. Al di là delle solite bravate di Punisher, anche i contrasti di personalità con Daredevil si prestano al conflitto. Questo non sfugge a Scardapane, che ha aggiunto: “Ogni volta che metti insieme Frank e Daredevil, è un casino. È un tornado, insomma, abbiamo rotto un po’ di cose!”

Cosa significano i commenti di Dario Scardapane sul Punitore di Jon Bernthal

Scardapane ha anticipato un ritorno degno di nota per il Punitore di Bernthal, con alcune sorprese. Data la sua dichiarazione che un “personaggio particolare” porta Frank nella storia, c’è spazio per speculazioni su come si inserirà. Il candidato più probabile, che non è Matt, sarebbe Karen Page, che aveva un’amicizia unica e forte con il Punitore. Tuttavia, Karen si è trasferita in California, quindi non è chiaro se e come sarà presente nell’arco narrativo della stagione. Inoltre, poliziotti corrotti con il logo del Punitore sono stati antagonisti negli episodi due e tre, il che rende possibile un punto di incontro tra Frank e Matt.

Indipendentemente da come Punisher sarà presente in Daredevil: Rinascita, il suo ritorno è emozionante per i fan di lunga data. Lo stesso Bernthal è tra il pubblico che attende con ansia l’apparizione del personaggio e il suo successivo speciale. In precedenza, l’attore ha dichiarato che “ci tiene molto a Frank” ed è “davvero grato di avere l’opportunità di raccontare la storia che [egli] pensa che i fan meritino”.