Eric Kripke ha degli aggiornamenti su The Boys 5 e su Vought Rising

The Boys è la serie ideata da Eric Kripke in streaming di grande successo di Prime Video che esplora come sarebbe un mondo pieno di persone terribili con super poteri. Lo show ha avuto quattro stagioni e la quinta sarà l’ultima. Le riprese della quinta stagione sono iniziate circa sei mesi fa ed Eric Kripke ha condiviso un aggiornamento su X su come stanno andando le cose. Ha anche menzionato la seconda serie spin-off, Vought Rising.

“Stagione 5 a metà delle riprese. Gli sceneggiatori di #VoughtRising stanno scrivendo sceneggiature brillanti e nuovi super costumi in fase di progettazione. Sta succedendo tutto #TheBoys #SPNFamily”

Probabilmente passerà un bel po’ di tempo prima che abbiamo una data di uscita per la quinta stagione di The Boys. È improbabile che vedremo la quinta stagione prima del 2026. Vought Rising arriverà ancora più tardi, probabilmente nel 2027. Tuttavia, è sicuramente bello vedere che il processo di scrittura per il nuovo show è in pieno svolgimento!

Vought Rising è una serie prequel di The Boys e sarà ambientata negli anni ’50, quando la Vought non era la potenza di un’azienda come in The Boys. Lo show presenterà in modo prominente Soldier Boys interpretato da Jensen Ackles e Stormfront interpretato da Aya Cash.

La quarta stagione di The Boys si è conclusa con (SPOILER) molti dei personaggi principali catturati e Homelander in una posizione di potere ancora più forte Butcher è in fuga dopo aver ucciso Neuman, ma potrebbe ancora essere in grado di usare il super virus per porre fine a Homelander. Ryan ha assassinato Grace Mallory e Soldier Boy si rivela essere vivo. È stato un finale grandioso!