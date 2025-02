FBI – Stagione 7, Episodio 11 accenna al futuro di OA e Maggie con la bugia di Isobel

Isobel (Alana de la Garza) rivela una menzogna per omissione in FBI – Stagione 7, Episodio 11, “Shelter”, che accenna alla futura relazione tra OA e Maggie. Maggie (Missy Peregrym) e OA (Zeeko Zaki) hanno a lungo oscillato tra amicizia e romanticismo. Mentre l’attore dell‘FBI Zeeko Zaki dice che la relazione deve rimanere platonica, Maggie e OA hanno tutti gli ingredienti per qualcosa di più. La coppia si è avvicinata durante la settima stagione dell’FBI, sostenendosi a vicenda durante eventi traumatici.

FBI – Stagione 7, Episodio 11 che si intitola “Shelter” vede OA e Maggie alla ricerca di risposte dopo che un uomo armato ha aperto il fuoco in un rifugio per immigrati. OA ha difficoltà con questo caso perché inizialmente sembra che gli immigrati musulmani fossero presi di mira. Tuttavia, è possibile che il suo temperamento irascibile e la sua impulsività siano dovuti al trauma subito dopo che Clay (Guy Lockard) dell’FBI è morto per mano sua. La violazione dei protocolli dell’FBI da parte di OA attira l’attenzione di Isobel, che lo avverte che il suo comportamento potrebbe metterlo nei guai. La sua lezione include la rivelazione di una menzogna di omissione che potrebbe essere rilevante per OA sotto diversi aspetti.

La rivelazione di Isobel stabilisce che i personaggi dell’FBI possono avere relazioni segrete

Isobel dice a OA che si è sposata due mesi fa e ora ha tre figliastre. Questa rivelazione sconvolge l’agente dell’FBI, che non sapeva nemmeno che il suo capo avesse una relazione. Isobel spiega che questa mancanza di conoscenza è deliberata. Vuole mantenere la sua vita personale e professionale completamente separate in modo da poter rimanere obiettiva sul lavoro. Quindi, non ha mai parlato della sua relazione al lavoro e presumibilmente non discute dei casi dell’FBI a casa.

Isobel incoraggia OA a compartimentalizzare in modo simile. Non le piace il modo in cui lui permette alle sue emozioni di dettare il suo comportamento in questo caso e si aspetta che metta da parte i sentimenti personali per lavorare al caso secondo i protocolli dell’FBI. Anche se Isobel non parla solo di relazioni sentimentali nella sua lezione, il suo esempio dà effettivamente a OA il permesso di tenere per sé qualsiasi relazione futura. Presumibilmente, ciò includerebbe un futuro cambiamento nel suo stato sentimentale con Maggie nell‘FBI..

La posizione precaria di OA rende rischiosa una relazione

Il suo comportamento irregolare lo sta già mettendo nei guai con l’ufficio di New York

I problemi di OA iniziano in “Shelter” quando perde le staffe con un sospettato nella prima parte delle indagini sulla sparatoria. Questo caso è personale per lui, poiché conosce personalmente una guardia di sicurezza deceduta e sua sorella faceva volontariato in questo rifugio. Così, si mette contro il sospettato e Maggie deve impedirgli di andare oltre. Questo momento è particolarmente sconvolgente perché la rabbia incontrollata di OA arriva subito dopo una scena in cui è pacato e gentile con una giovane vittima per convincerla a parlare di ciò che è successo.

Maggie non permette a OA di assistere all’interrogatorio del sospettato, scegliendo invece di collaborare con Scola per questo compito a causa del comportamento del suo partner, che probabilmente lo colpisce più duramente di qualsiasi altra conseguenza.

Questa perdita di controllo ha diverse conseguenze per OA, suggerendo che mantenere la sua posizione con l’FBI dipende dalla sua capacità di gestire meglio le emozioni. Maggie non permette a OA di assistere all’interrogatorio del sospettato, scegliendo invece di collaborare con Scola per questo compito a causa del comportamento del suo partner, che probabilmente lo colpisce più duramente di qualsiasi altra conseguenza. Inoltre, quando Isobel lo prende, lo avverte che ha “quasi oltrepassato un limite che non si può tornare indietro”. Più avanti nella conversazione, gli dice anche che non può permettere che la sua vita privata metta a repentaglio il lavoro importante che sta svolgendo.

OA era già in una posizione precaria anche prima di questo incidente a causa del modo in cui aveva gestito la questione Clay all’inizio della settima stagione dell’FBI. Aveva segretamente usato Clay come informatore senza dirlo a Isobel, confessandole alla fine. Il suo capo aveva accettato di usare Clay come informatore ufficiale confidenziale a condizione che compilasse i documenti, il che era un accordo equo. Tuttavia, considerando che la situazione di Clay è iniziata con il cattivo giudizio di OA a causa della loro relazione, il comportamento di OA in “Shelter” è un secondo punto a sfavore.

Il coinvolgimento sentimentale di OA con un’altra agente dell’FBI potrebbe compromettere la sua obiettività e segnalare alla dirigenza che per la terza volta sta dando priorità alle relazioni personali rispetto alle aspettative del suo lavoro.

Se OA continua a rivolgersi a Maggie per avere sostegno in questo momento difficile per lui, aumentano le possibilità che tra loro si sviluppi una storia d’amore. Per quanto eccitante possa essere, una relazione del genere potrebbe peggiorare ulteriormente la sua già precaria posizione all’interno dell’FBI. Il coinvolgimento sentimentale di OA con un’altra agente dell’FBI potrebbe compromettere la sua obiettività e segnalare alla dirigenza che per la terza volta sta dando priorità alle relazioni personali rispetto alle aspettative del suo lavoro.

L’altra coppia dell’FBI è divisa tra due serie (così non devono nasconderlo)

Nina lavora per la task force fuggitivi mentre Scola è rimasta con l’ufficio di New York

L’FBI ha già creato un precedente per le coppie che lavorano insieme, con Scola e Nina (Shantel VanSanten) che hanno frequentato per le ultime stagioni e che vivono addirittura insieme con il loro bambino. Tuttavia, non devono nascondere la loro relazione perché non lavorano per la stessa unità. Nina è stata trasferita alla Fugitive Task Force e visita solo occasionalmente l’ufficio di New York.

Jubal e Isobel non hanno mai detto esplicitamente che Scola e Nina dovessero scegliere tra lavorare insieme o uscire insieme. La coppia ha anche sottolineato che lavorare in uffici separati è più pratico perché un agente può sempre essere a casa con il bambino mentre l’altro è sul campo. Tuttavia, è probabile che, se l’FBI Scola e Nina non avessero scelto volontariamente di lavorare in unità separate, Jubal o Isobel avrebbero forzato la questione.

Se OA e Maggie dovessero uscire insieme, l’FBI potrebbe indicare Nina e Scola come esempio di come l’ufficio di New York dovrebbe gestire la situazione e costringere uno di loro a trasferirsi in un’altra unità.

La relazione tra Nina e Scola costituisce un precedente per il modo in cui l’FBI gestisce le relazioni tra agenti. Se OA e Maggie dovessero uscire insieme, l’FBI potrebbe indicare Nina e Scola come esempio di come l’ufficio di New York dovrebbe gestire la situazione e costringere uno di loro a trasferirsi in un’altra unità. Pertanto, è probabile che qualsiasi futura relazione tra OA e Maggie si svolga in segreto, almeno all’inizio.

Perché è meglio che la potenziale relazione tra OA e Maggie rimanga segreta (almeno per ora)

Le relazioni segrete sono comuni nelle procedure di polizia, quindi può essere difficile portare avanti questa storia in modo fresco e originale. Tuttavia, potrebbe essere l’idea migliore per la storia d’amore tra Maggie e OA nell’FBI. Se Maggie e OA rivelano troppo presto la loro relazione, potrebbe portare a una storia dell’FBI in cui non possono più essere partner di lavoro. Non sarebbe una storia interessante per loro e distrarrebbe dai casi importanti per cui i due si sono uniti all’FBI.

OA e Maggie dovrebbero mantenere la loro relazione privata in FBI finché non avranno basi più solide.

È possibile che OA e Maggie possano rimanere partner. Tuttavia, questa idea renderebbe difficile per loro essere obiettivi, poiché potrebbero essere più preoccupati per il benessere dell’altro che per i movimenti sospetti in un dato caso. OA e Maggie potrebbero anche sentirsi sotto pressione per far funzionare la relazione, perché tutti lo sanno. Questo tipo di pressione potrebbe far implodere la loro storia d’amore prima ancora che inizi. Quindi, OA e Maggie dovrebbero mantenere la loro relazione privata all’interno dell’FBI, finché non avranno basi più solide.

