Il colore delle magnolie: showrunner racconta come il nuovo lavoro di Maddie influenzerà la quinta stagione

La showrunner Sheryl J. Anderson anticipa come il nuovo lavoro di Maddie influenzerà la potenziale quinta stagione di Il colore delle magnolie. Basato sulla serie di libri di Sherryl Woods, il dramma di Netflix segue le vite di tre amiche di lunga data a Serenity, nella Carolina del Sud, che si sostengono a vicenda mentre si destreggiano tra relazioni, famiglia e carriera. Il cast di Il colore delle magnolie comprende JoAnna Garcia Swisher nel ruolo di Maddie, Brooke Elliott nel ruolo di Dana Sue e Heather Headley nel ruolo di Helen. La serie ha ottenuto un punteggio favorevole del 71% su Rotten Tomatoes.

Secondo Netflix Tudum, la quarta stagione si è conclusa con una domanda importante sul futuro di Maddie. Secondo Anderson, la decisione di introdurre questo dilemma è stata intenzionale, in quanto riflette una sfida comune che molte donne devono affrontare. I profondi legami di Maddie con la comunità di Serenity, le sue amicizie e la sua nuova relazione rendono la scelta particolarmente difficile. Anderson ha sottolineato che, se l colore delle magnolie sarà rinnovato per la quinta stagione, la sua situazione sarà ulteriormente approfondita, dando a Maddie la possibilità di capire se può dare priorità alle sue aspirazioni. Ecco i commenti di Anderson:

Spero davvero che ci sarà una quinta stagione, così potremo rispondere a questa domanda. Ma il motivo per cui abbiamo sollevato la questione alla fine della quarta stagione è perché pensiamo che molte donne si chiedano: “Posso mettere me stessa al primo posto, almeno per questa volta?” E quanto sia complicato per una come Maddie, che si è appena sposata, con dei figli piccoli e con amici molto cari che si vedono tutti i giorni da una vita. È profondamente legata alla comunità. Questo significa che deve rinunciare a un sogno?

Cosa significa per Sweet Magnolias – Stagione 5

Il colore delle magnolie continua a esplorare le relazioni, la stagione 5 potrebbe seguire questo formato

Se rinnovata, la quinta stagione si concentrerà probabilmente su come Maddie concilia il suo nuovo lavoro con i figli, essendo una nuova moglie di Cal (Justin Bruening), e su come affronta lo sfortunato destino di Bill dopo tutti gli sviluppi del finale della quarta stagione di Il colore delle magnolie. Durante la sua messa in onda, Il colore delle magnolie è rimasta strettamente legata al materiale originale, anche se ha apportato modifiche per ampliare alcune trame. Anche se Netflix deve ancora confermare una quinta stagione, la popolarità della serie e i cliffhanger irrisolti della quarta stagione suggeriscono che c’è ancora molto da raccontare.

Poiché la quarta stagione è appena iniziata, è troppo presto per valutare i dati di ascolto. Tuttavia, la serie ha storicamente ottenuto buoni risultati nel portafoglio del servizio e le stagioni precedenti hanno trascorso del tempo nella lista delle prime 10 della piattaforma. Al momento, i dettagli di produzione per una potenziale Il colore delle magnolie – stagione 5 non sono stati rivelati, ma le stagioni precedenti hanno seguito un ciclo di rilascio di circa un anno. Se la serie dovesse essere rinnovata, potrebbe tornare intorno a questo periodo nel 2026.