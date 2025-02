Mayor of Kingstown 4 aggiunge tre nuovi membri del cast

La quarta stagione di Mayor of Kingstown aggiunge tre nuovi membri al cast, tra cui le star de I Soprano e di The Walking Dead. Jeremy Renner ha iniziato a interpretare il faccendiere Mike McLusky nella serie drammatica di Paramount+ prodotta da Taylor Sheridan nel 2021. La permanenza nella serie della star candidata all’Oscar è stata però messa in dubbio dopo l’incidente con lo spazzaneve avvenuto nel 2023. Ma, come il personaggio duro e spigoloso che interpreta, Renner ha dimostrato grande tenacia nel tornare davanti alla macchina da presa e ora la quarta stagione di Mayor of Kingstown è in arrivo.

Renner tornerà infatti a vestire i panni del sempre pieno di risorse Mike McLuksy e avrà un trio di nuovi compagni di cast: Paramount+ ha infatti annunciato che la star dei Soprano Edie Falco, Lennie James di The Walking Dead e Laura Benanti di No Hard Feelings si uniranno a Mayor of Kingstown per la quarta stagione. I dettagli sui loro personaggi sono i seguenti:

La Falco, habitué della serie, interpreta Nina Hobbs, la nuova direttrice della prigione di Anchor Bay.

James interpreta Frank Moses, descritto come “un leggendario gangster famoso nella città di Detroit, nello stato del Michigan e ben oltre”.

La Benanti, habitué della serie, interpreta Cindy Stephens, un’agente penitenziario appena assegnata a Kingstown.

Cosa significa per la quarta stagione de Il sindaco di Kingstown

Mayor of Kingstown non è timido nell’eliminare i personaggi, come è stato dimostrato quando il Mitch McLusky di Kyle Chandler è morto nel primo episodio. La seconda stagione ha visto un’altra morte significativa della famiglia McLusky: Mariam (Dianne Weist), la madre di Mike, è stata uccisa da suo figlio, Kyle (Taylor Handley), il fratello di Mike. Anche il cattivo Milo (Aiden Gillen) sembrava essere uscito dalla serie nell’esplosione di una barca, ma la terza stagione ha rivelato che era ancora vivo.

In precedenza era stata annunciata la presenza di Clayton Cardenas nel cast di Mayor of Kingstown, che interpreterà il vice direttore Torres. Ma tutto questo era solo un’anticipazione della carneficina che sarebbe avvenuta, visto che il finale della terza stagione di Mayor of Kingstown ha visto moltiplicarsi le morti. Prima il direttore Kareem Moore (Michael Beach) si è suicidato, una morte che ha avuto appena il tempo di essere registrata prima che Milo morisse davvero, sparato da Iris (Emma Laird) su ordine di Konstantin (Yorik Van Wageningen). È stato poi il turno di un Konstantin bruciato di essere ucciso, ponendo fine al regno del terrore dei russi a Kingstown.

Sheridan, produttore di Mayor of Kingstown, ha tirato fuori dalla manica un’ultima morte: la torturata Iris ha preso delle pillole ed è morta sull’autobus che avrebbe dovuto portarla via da Kingstown per sempre (cosa che, in un certo senso, è avvenuta).