Mr. & Mrs. Smith – stagione 2 è in trattativa con una nuova protagonista femminile dopo la sostituzione di Donald Glover

Mr. & Mrs. Smith potrebbe aver trovato la sua nuova Jane. La serie Prime Video, creata da Francesca Sloane e Donald Glover, è basata sull’omonimo film del 2005. La prima stagione vede Glover e Maya Erskine nei panni di John e Jane Smith, una coppia di spie che finge di essere sposata. Sebbene non sia chiaro se i personaggi siano stati semplicemente ricomposti o se la seconda stagione assumerà un formato antologico, i ruoli principali della seconda stagione di Mr. & Mrs. Smith sono stati affidati ad attori diversi, con la star di Anora, Mark Eydelshteyn, che ha già ottenuto il ruolo di John.

Secondo Deadline, il ruolo della nuova Jane Smith potrebbe essere assegnato a breve. Sebbene la star della musica Billie Eilish sia stata contattata per il ruolo dopo aver debuttato come attrice in Swarm di Prime Video, anch’esso co-creato da Donald Glover, non avrà il ruolo. Sono in corso trattative per affidare il ruolo di Jane alla star di Yellowjackets Sophie Thatcher. Questo comporterebbe un accordo di un anno con lo show, quindi sembra che nessuna delle due star tornerà per l’eventuale terza stagione.

Cosa significa per Sophie Thatcher

Se Sophie Thatcher dovesse concludere l’accordo per entrare a far parte del cast di Mr. & Mrs. Smith, si tratterebbe del suo primo ruolo da protagonista in televisione dopo la sua prima apparizione in Yellowjackets nella prima stagione, che ha debuttato su Showtime nel 2021. L’unico altro ruolo che ha avuto sul piccolo schermo dopo il suo debutto nella popolare serie thriller è quello del cyborg Drash, apparso in tre episodi dello spinoff Disney+ Star Wars The Book of Boba Fett.

Il fatto che la Thatcher sia stata presa in considerazione per questo importante ruolo televisivo dimostra quanto la sua carriera stia fiorendo al di fuori di Yellowjackets. Oltre al ruolo nella serie di Showtime, che vanta un cast stellare con Melanie Lynskey, Ella Purnell, Jasmin Savoy Brown e Christina Ricci, l’attrice ha assunto ruoli sempre più importanti al cinema. Dopo aver interpretato ruoli di supporto in The Boogeyman e MaXXXine, ha recitato sia nell’horror Heretic, nominato ai Golden Globe da A24, sia nel thriller fantascientifico Companion (2025), che ha già incassato più di 28 milioni di dollari a fronte di un budget di 10 milioni.