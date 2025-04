Orgoglio e pregiudizio di Netflix: Emma Corrin e Olivia Colman saranno Elizabeth Bennet e Mrs. Bennet

La serie di Netflix Orgoglio e pregiudizio ha trovato le sue Elizabeth Bennet e Mrs. Bennet rispettivamente in Emma Corrin e Olivia Colman. A loro si aggiunge la star di Slow Horses Jack Lowden, che ha ottenuto il ruolo di Mr. Darcy, come riportato in esclusiva da Variety mercoledì. La serie in sei parti sarà un adattamento fedele dell’iconico romanzo di Jane Austen, scritto dall’autrice di “Everything I Know About Love” Dolly Alderton e diretto da Euros Lyn di “Heartstopper”. La serie entrerà in produzione nel Regno Unito quest’anno.

“Dolly riporterà in vita la storia iconica di Jane Austen per il pubblico che la ama, ispirando al contempo una nuova generazione a innamorarsi della Austen per la prima volta”, si legge in un comunicato stampa. La star di “The Crown” Emma Corrin debutterà come produttrice esecutiva del progetto insieme ad Alderton e Lyn, oltre a Laura Lankester, Will Johnston e Louise Mutter per Lookout Point. Lisa Osborne è la produttrice.

“Interpretare Elizabeth Bennet è un’opportunità unica nella vita”, ha dichiarato Corrin in un comunicato. “Poter dare vita a questo personaggio iconico, al fianco di Olivia e Jack, con le sceneggiature fenomenali di Dolly, è davvero il più grande onore. Non vedo l’ora che una nuova generazione si innamori di nuovo di questa storia“. Aggiunge Alderton: “Una volta ogni generazione, un gruppo di persone riesce a raccontare questa storia meravigliosa e mi sento molto fortunata a poterne fare parte”.

“Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen è il modello della commedia romantica: è stata una gioia tornare a scavare nelle sue pagine per trovare modi nuovi e familiari di dare vita a questo amato libro. – ha continuato Alderton – Con Euros Lyn a dirigere il nostro cast stellare, sono davvero entusiasta di reintrodurre questi personaggi esilaranti e complicati a coloro che considerano ‘Orgoglio e Pregiudizio’ il loro libro preferito e a coloro che non hanno ancora incontrato i loro Lizzie e Mr Darcy“.

Orgoglio e pregiudizio è l’opera più famosa di Jane Austen

Il romanzo più famoso di Austen, “Orgoglio e pregiudizio“, segue l’intelligente ma testarda Elizabeth Bennet mentre scopre che l’amore è più potente dell’orgoglio o del pregiudizio attraverso la sua relazione con Mr. Darcy, un uomo che inizialmente non le piace ma di cui alla fine si innamora. Il libro, originariamente pubblicato nel 1813, è stato adattato più volte per lo schermo. Le due trasposizioni più famose sono certamente quella della miniserie della BBC del 1995 con Colin Firth e Jennifer Ehle e il film di Joe Wright, del 2005, con Keira Knightley e Matthew Macfadyen.