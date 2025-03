Sherlock & Daughter: The CW fissa la data di uscita della nuova serie su Sherlock Holmes

La CW ha fissato la data ufficiale di debutto della serie Sherlock & Daughter. Il franchise poliziesco di Sir Arthur Conan Doyle ha visto numerosi adattamenti nel corso degli anni, tra cui il film Sherlock Holmes di Guy Ritchie con Robert Downey Jr. e la serie BBC Sherlock. L’ingresso della CW nella proprietà intellettuale vedrà David Thewlis interpretare l’iconico detective e Blu Hunt una giovane americana, Amelia. La serie seguirà il duo, che lavora per risolvere il caso dell’omicidio della madre di Amelia, mentre Amelia cerca anche di dimostrare che Sherlock è il padre che ha perso da tempo.

Secondo Deadline Hollywood, la CW ha fissato la data di prima visione per Sherlock & Daughter. La serie sarà in onda mercoledì 16 aprile alle 21:00 ET. La rete ha anche annunciato le prime di altre serie, tra cui Remarkable Women e la terza stagione di Sullivan’s Crossing.

Cosa significa per Sherlock & Daughter

Il programma completo delle uscite di Sherlock & Daughter non è stato specificato, ma si può presumere che la serie manterrà la fascia oraria del mercoledì dalle 21:00 alle 22:00 ET per le prossime settimane. La terza stagione di Sullivan’s Crossing, che andrà in onda mercoledì su The CW, sarà trasmessa alle 20:00, lasciando così spazio a Sherlock & Daughter che manterrà la fascia oraria delle 21:00. La serie adattata da Doyle è prevista per otto episodi, quindi, a meno di settimane di pausa, il finale andrà in onda mercoledì 4 giugno.

Sherlock & Daughter è un interessante ingresso nell’universo cinematografico e televisivo di Sherlock, poiché si espande notevolmente sui testi originali di Doyle. Mentre alcune serie e film esistenti hanno aggiunto personaggi e si sono allontanati in modo significativo dal materiale originale, la trama di Amelia introduce un nuovo potenziale retroscena holmesiano. Sherlock ha una figlia, Joanna, secondo Doyle, ma è figlia di Irene Adler. Amelia è descritta come una donna nativa americana e quindi non avrebbe lo stesso retroscena della Joanna letteraria, anche se è confermato che sia la figlia di Sherlock.