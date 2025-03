Star Trek: Strange New Worlds, la produzione della stagione 4 è già iniziata

La produzione della stagione 4 di Star Trek: Strange New Worlds è ufficialmente in corso mentre i fan attendono ancora la stagione 3, che dovrebbe debuttare quest’anno. Per più di un anno, i fan di Star Trek hanno atteso pazientemente il ritorno di Strange New Worlds per una risoluzione del finale cliffhanger della stagione 2. Mentre la terza stagione della serie di successo è finalmente pronta per debuttare quest’anno, CBS Studios e Paramount non stanno perdendo tempo per dare il via alla stagione 4.

All’inizio di questo mese, è stato annunciato che la produzione della stagione 4 di Star Trek: Strange New Worlds è ufficialmente in corso. L’annuncio è stato accompagnato da una foto dal set con Ethan Peck (Spock), Celia Rose Gooding (Uhura) e Anson Mount (Capitano Christopher Pike).

Star Trek: Strange New Worlds è interpretato da Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Babs Olusanmokun, Paul Wesley e Carol Kane. Si basa sugli anni in cui il Capitano Christopher Pike ha guidato il timone della U.S.S. Enterprise.

Inoltre, i CBS Studios hanno confermato che la commedia animata di successo Star Trek: Lower Decks terminerà la sua corsa dopo la quinta stagione, attualmente ancora in produzione. Il debutto è previsto per il prossimo autunno su Paramount+.

Star Trek: Lower Decks è interpretata da Tawny Newsome, Jack Quaid, Noël Wells, Eugene Cordero, Dawnn Lewis, Jerry O’Connell, Fred Tatasciore e Gillian Vigman. La commedia animata è incentrata sull’equipaggio di supporto in servizio su una delle navi meno importanti della Flotta Stellare, la U.S.S. Cerritos.

“LOWER DECKS e STRANGE NEW WORLDS sono parte integrante del franchise di STAR TREK, espandendo i confini dell’universo ed esplorando nuovi ed eccitanti mondi”, ha dichiarato il presidente dei CBS Studios David Stapf in un comunicato. “Siamo straordinariamente orgogliosi di entrambe le serie che onorano l’eredità di ciò che Gene Roddenberry ha creato quasi 60 anni fa. Siamo molto grati di lavorare con Secret Hideout, Alex Kurtzman, Mike McMahan, Akiva Goldsman, Henry Alonso Myers e il cast, le troupe e gli artisti che realizzano queste storie importanti e divertenti per i fan di tutto il mondo“.