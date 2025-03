Steven Knight anticipa le future storie di Peaky Blinders mentre il “primo capitolo” si avvia alla conclusione

Il creatore di Peaky Blinders, Steven Knight, ha anticipato il futuro del franchise, dato che il suo prossimo film porterà a termine il “primo capitolo” della serie. Il prossimo film di Peaky Blinders, intitolato The Immortal Man, vedrà il ritorno di Cillian Murphy nei panni di Tommy Shelby, che metterà fine alla sua storia nella serie originale. La produzione del film si è conclusa il 13 dicembre 2024 e sarà distribuito tramite Netflix, anche se la data esatta di uscita non è ancora stata rivelata. Il franchise è destinato ad espandersi con uno spinoff e un prequel grazie al successo dell’originale.

Parlando nel podcast Bingeworthy di The Playlist (tramite Entertainment Weekly), Knight ha promesso che il film Peaky Blinders sarebbe stato la fine del “primo capitolo”, con molti progetti in cantiere per il futuro. Il creativo promette di avere molte idee su come espandere il franchise, con storie che potrebbero mantenere vivo il suo universo per un bel po’ di tempo. Ecco cosa ha detto Knight:

[Una] conclusione adeguata per il primo capitolo… Finché c’è appetito e ho storie da raccontare, perché no?

Cosa significa la dichiarazione di Knight per il futuro di Peaky Blinders

Due spin-off sono stati annunciati nel 2023, il primo dei quali è un prossimo prequel di Peaky Blinders su Polly (Helen McCrory) e i suoi primi giorni nella famiglia. Il prossimo è uno spin-off ambientato a Boston, Massachusetts, che si svolge diversi decenni dopo gli eventi della serie originale. Mentre il primo di questi spettacoli è direttamente collegato all’originale, quello che si svolge all’estero segnala che più spettacoli polizieschi che si svolgono in tempi e luoghi diversi possono diventare parte del franchise.

Al momento della stesura di questo articolo, non è chiaro quali altre idee possa avere Knight per il futuro del franchise.

Tuttavia, la sua dichiarazione indica chiaramente che la serie è solo l’inizio di un piano molto più ampio, apparentemente incentrato sulle organizzazioni criminali in vari momenti della storia. Poiché Peaky Blinders ha tratto ispirazione dal mondo reale dalla banda omonima del 1870, il suo spin-off di Boston si concentrerà senza dubbio sulla vera malavita criminale nella storia della città. Lo stesso potrebbe valere per qualsiasi altra serie che Knight abbia in mente per l’espansione del franchise.