The Handmaid’s Tale – Stagione 6, prime reazioni: gli episodi finali concludono lo show di Hulu con soddisfazione?

Il punteggio dei critici di Rotten Tomatoes per la sesta stagione di The Handmaid’s Tale è stato rivelato prima della premiere della stagione. Il sesto e ultimo capitolo dello spettacolo distopico con Elisabeth Moss, che tornerà l’8 aprile, vede il suo personaggio, June Osborne, ribellarsi al sistema un’ultima volta nel tentativo di abbattere Gilead. Le stagioni precedenti dello show di successo Hulu sono state accolte con successo dalla critica.

Rotten Tomatoes ha pubblicato il punteggio complessivo per la prossima stagione, calcolato sulla base di varie recensioni della critica. The Handmaid’s Tale stagione 6 ha attualmente un tasso di approvazione del 100%, generato da 11 recensioni della critica provenienti da vari siti, tra cui TheWrap, Collider, Observer. Tutte hanno dato una recensione positiva, e molte hanno elogiato l’esecuzione cinematografica della stagione e la rilevanza tematica.

Cosa significa questo per la sesta stagione di The Handmaid’s Tale

La sesta stagione di The Handmaid’s Tale è un ottimo inizio

La stagione 6 attualmente segna la stagione con il più alto indice di gradimento, con la stagione 1 al secondo posto con il 94%. Tuttavia, i punteggi Rotten Tomatoes per le prime tre stagioni della serie sono generati da 200-360 recensioni, con le stagioni 4 e 5 che ricevono rispettivamente 31 e 46, il che significa che il punteggio per la stagione 6 è destinato a cambiare man mano che verranno pubblicate altre recensioni critiche. Emily Zelmer, dell‘Observer, ha scritto che la stagione finale è stata più un “cliffhanger” che una “conclusione”, con la serie sequel, The Testaments, in lavorazione.

Come notato da Lauren Thorman di TheWrap, i critici hanno potuto vedere solo i primi otto episodi della stagione di 10 episodi, ma anche in questo caso è evidente che la sesta stagione “l’interpretazione dei personaggi” è “tra le migliori che la serie abbia da offrire.” Il suo sentimento è condiviso da Tara Bennett di AV Club, che ha elogiato l’ultima stagione per il ritmo molto più sostenuto rispetto alle precedenti. Moss ha già detto di essere rimasta colpita dalle sceneggiature e ha anticipato che la prossima stagione sarà molto emozionante.