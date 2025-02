The Punisher: uno speciale in sviluppo prima del ritorno di Jon Bernthal nel MCU

Jon Bernthal sarà presto di nuovo protagonista di un progetto The Punisher nell’universo cinematografico Marvel. Quando tutti i progetti della saga The Defenders di Netflix sono stati cancellati, sembrava che per alcune delle star preferite dai fan che hanno dato vita a personaggi come Daredevil, il Punisher, Jessica Jones e altri, fosse finita. Tuttavia, la Marvel Studios ha dato loro una nuova vita e il cast di Daredevil: Rinascita include Bernthal nel ruolo di Frank Castle. Sebbene si ipotizzi che possa recitare nella sua serie dopo il suo ritorno nell’MCU, ci sono altri piani in serbo per il viaggio del Punitore nell’MCU.

Parlando con ComicBook.com (tramite @PoppedNews/Twitter), il responsabile dello streaming di Marvel Studios, Brad Winderbaum, ha rivelato che Jon Bernthal sta lavorando a una presentazione speciale del Punitore per Disney+.

Powered by

Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla storia che potrebbe essere raccontata nel progetto, se non che il Punitore è molto caro a Bernthal. Il personaggio è destinato a svolgere un ruolo fondamentale nella storia di Daredevil: Rinascita, con Frank Castle che dovrebbe apparire in diversi episodi della prima stagione del prossimo programma televisivo MCU. La nuova serie di Daredevil avrà nove episodi nella prima stagione e le riprese della seconda stagione inizieranno venerdì.

Cosa significa la presentazione speciale di Jon Bernthal su The Punisher

La Marvel ha fiducia in Frank Castle

A quanto pare, la Marvel Studios pensa di aver fatto un home run con Daredevil: Born Again. La serie inizierà le riprese della seconda stagione prima ancora che la prima venga rilasciata, con la terza stagione e quelle successive già menzionate da Winderbaum come possibili alla stampa. A questo si aggiunge la rivelazione che il Punitore di Bernthal avrà un suo progetto con la Marvel Studios. Il personaggio è stato una star emergente nella saga di The Defenders, e la sua popolarità ha portato alla serie The Punisher di Netflix, che inizialmente non faceva parte del piano.

Ora che la Marvel ha visto cosa Bernthal apporta a Frank Castle nella stagione 1 di Daredevil: Born Again, sembra che lo studio voglia continuare così nell’MCU.

Questo dimostra che la Marvel ha fiducia nel ruolo di Punisher nel franchise. Di conseguenza, l’antieroe sarà sicuramente il protagonista della prossima serie TV dell’MCU. La parte più interessante dell’annuncio è che Bernthal tornerà per una presentazione speciale di Punisher, non per una nuova serie. In questo modo, il progetto del personaggio potrebbe colmare il divario tra Daredevil: Born Again e le stagioni prima del ritorno di Castle nella seconda stagione.