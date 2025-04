The White Lotus stagione 3: una scensa censurata in India, ma non è quella che immaginate!

Per uno show pieno di nudità, sesso, droga e persino incesto, non sorprende del tutto che The White Lotus possa essere censurato in alcuni paesi. Ma una scena molto meno ovvia è stata modificata sui servizi di streaming di terze parti in India, mentre il menage che coinvolge due fratelli è rimasto intatto.

In realtà è stata modificata la scena di apertura della terza stagione, in cui il figlio di Belinda, Zion (Nicholas Duvernay), si tuffa in uno stagno dopo aver sentito degli spari all’hotel. Alza lo sguardo verso una statua del Buddha e supplica: “Per favore, fa’ che mia madre stia bene”. Recita una preghiera cristiana e poi, mentre vengono sparati altri colpi di pistola, alza lo sguardo verso la statua e dice: “Che cazzo! Ho detto, non lasciare che accada niente a mia madre, figlio di puttana!” La scena ha lo scopo di mostrare l’ignoranza degli americani nei confronti del buddismo e segnalare che questa rilassante fuga in Thailandia sarà tutt’altro che rilassante.

Gli spettatori indiani hanno segnalato, che la scena è stata censurata sulla piattaforma di streaming JioHotstar, il più grande servizio di streaming in India. Nel filmato di JioHotstar esaminato da Variety, Zion prega la statua del Buddha, ma le scene con parolacce sono state tagliate completamente.

Secondo IndieWire, lo streamer ha censurato la scena senza il permesso di HBO o un mandato governativo. Questo tipo di autocensura è comune sulle piattaforme di streaming indiane che sperano di evitare preventivamente potenziali reazioni negative o controlli governativi.

La religione è l’argomento che più probabilmente offende in India oggi, sebbene il codice sia ambiguo su questo punto. “La classificazione di categoria di un contenuto terrà conto dell’impatto potenzialmente offensivo di un film su questioni come casta, razza, genere, religione, disabilità o sessualità che possono sorgere in un’ampia gamma di opere e la decisione di classificazione terrà conto della forza o dell’impatto della loro inclusione”, afferma il codice.

Come le stagioni precedenti di The White Lotus, anche questo terzo ciclo sta riscontrando molto successo, e domenica, lunedì in Italia, andrà in onda l’ottavo e ultimo episodio di questa stagione!