Weak Hero Class 2: teaser trailer del sequel K-Drama di Netflix

In vista della prima di Weak Hero Class 2, Netflix svela il teaser ufficiale, annunciando la data di uscita. Seguendo il viaggio dello studente liceale Yeon Si-eun (Park Ji-hoon) che si trasferisce in una nuova scuola dopo aver perso i suoi amici lottando contro la violenza scolastica, la serie sequel è il seguito del successo di Weak Hero Class 1. Mentre la stagione 1 è stata rilasciata nel 2022, è entrata a far parte della selezione di spettacoli di Netflix solo nel marzo 2025, in vista dell’arrivo della stagione 2 sulla piattaforma di streaming.

Netflix ha pubblicato il teaser ufficiale di Weak Hero Class 2, che anticipa il ritorno della serie K-drama prima della sua uscita il 25 aprile. Nel teaser, Si-eun è ancora sotto l’ombra del suo passato al suo arrivo alla Eunjang High School. Anche se è un tipo solitario, stringe nuove amicizie con Park Hu-min (Ryeo Un), Seo Jun-tea (Choi Min-yeong) e Go Hyun-tak (Lee Min-jae). Tuttavia, il passato torna a tormentarlo quando Si-eun si trova faccia a faccia con la violenza. Guarda il trailer qui sotto:

Cosa significa per Weak Hero Class 2

Diretto da You Su-min e prodotto da Han Jun-hee, Weak Hero Class 2 racconta una storia dark di un liceo sull’amicizia e la crescita, esplorando “il lato più duro della vita adolescenziale,” riprendendo gli eventi del finale di Weak Hero Class 1. Il trailer vede Si-eun come un solitario con un pesante fardello da portare mentre è al centro dei pettegolezzi nella sua nuova scuola. Tuttavia, nonostante le voci che lo danno per un assassino, si ritrova a fare nuove amicizie.

Le cose prendono una piega oscura quando la violenza lo raggiunge ancora una volta, ma la speranza non è persa nella serie in arrivo. Il popolarissimo Weak Hero Class 1 è stato originariamente pubblicato sulla piattaforma di streaming sudcoreana Wavve nel 2022. Oltre ad aver raccolto un enorme seguito di fan, è stato salutato come uno dei migliori K-drama degli ultimi anni e ha ricevuto elogi travolgenti per avere trame realistiche e personaggi complessi.