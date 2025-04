Wisteria Lane: in arrivo una rivisitazione di Desperate Housewives

Una delle strade più famose della storia della TV è pronta ad accogliere nuovi residenti. Wisteria Lane, una rivisitazione della serie dramedy mystery di successo della ABC Desperate Housewives, è in sviluppo presso Onyx Collective, come riferisce Deadline. Proviene da Simpson Street di Kerry Washington e da 20th Television, dove ha sede l’azienda.

Scritta da Natalie Chaidez (L’assistente di volo), Wisteria Lane è descritta come una soap/mystery divertente, sexy e dark-comedy sullo stile di Desperate Housewives, ambientata in un gruppo di cinque amiche e a volte amiche-nemiche molto diverse che vivono tutte in un vicolo cieco da cartolina chiamato “Wisteria Lane“. In apparenza, tutti i vicini di Wisteria vivono il loro sogno: belle case, famiglie meravigliose, SUV scintillanti nel vialetto. Ma dietro quelle staccionate bianche e quei sorridenti post su Instagram si celano dei SEGRETI. Desperate Housewives ha visto protagoniste Teri Hatcher, Eva Longoria, Felicity Huffman, Marcia Cross e, per le prime cinque stagioni, Nicollette Sheridan nei panni di cinque donne – per lo più amiche – che vivono a Wisteria Lane, e che iniziano a scoprire oscuri segreti dopo il suicidio della loro vicina Mary Alice Young.

Chaidez è la produttrice esecutiva di Wisteria Lane insieme a Washington e Pilar Savone tramite la loro Simpson Street, e a Stacey Sher (Into the Badlands) tramite la sua Shiny Penny. Non è chiaro se Washington possa potenzialmente apparire nella serie. La produzione è affidata a 20th TV, che ha recentemente assorbito ABC Signature, studio che ha recentemente assorbito ABC Studios, successore di Desperate Housewives.

Il creatore/produttore esecutivo di Desperate Housewives, Marc Cherry, non ha partecipato al pitch, ma è a conoscenza del progetto e potrebbe esservi coinvolto in qualche modo, secondo alcune fonti.

La vendita di Wisteria Lane arriva sulla scia del ventesimo anniversario di Desperate Housewives lo scorso ottobre, che ha portato una nuova ondata di nostalgia e di chiacchiere sui reboot. A novembre, Cherry ha ammesso che “circa 70.000 persone” gli hanno chiesto informazioni su un reboot, dato che la passione dei fan per la serie e l’interesse a rivederla rimangono forti 13 anni dopo la conclusione delle sue otto stagioni su ABC. Anche il cast ha ricevuto innumerevoli richieste, con Longoria che all’inizio di questo mese ha dichiarato che “sarebbe la prima persona” a firmare per un reboot di Desperate Housewives. Al momento non ci sono piani per l’apparizione di personaggi della serie originale in Wisteria Lane.

Sebbene le speculazioni su un potenziale seguito di Desperate Housewives – revival, reboot, sequel, spin-off o altre varianti – siano dilaganti da oltre un decennio, questo segna il primo vero tentativo di espandere il franchise.

Oltre ai pilot dei reboot di Buffy e Prison Break su Hulu, 20th TV ha un sequel in quattro parti di Malcolm su Disney+, e sono in corso anche gli sforzi per far decollare un reboot di Scrubs.