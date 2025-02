Yellowjackets – Stagione 3, episodio 3: Jackie avverte che la vendetta è in arrivo nel nuovo trailer

La stagione 3 di Yellowjackets rilascia un trailer che anticipa cosa aspettarsi nella stagione 3 e negli altri episodi rimanenti. La serie di successo è tornata e continua a esplorare la linea temporale del passato, dove gli adolescenti sono bloccati nella natura selvaggia, e quella di 25 anni dopo, dove i sopravvissuti continuano a lottare con il loro trauma. La serie Yellowjackets, stagione 3, episodio 2, finisce con le adolescenti Shauna (Sophie Nélisse) e Melissa (Jenna Burgess) che si baciano mentre la Shauna adulta (Melanie Lynskey) è inseguita da un misterioso stalker.

Ora, Yellowjackets ha rilasciato un trailer che mostra cosa accadrà nell’episodio 3 e oltre. Shauna ha una visione della defunta Jackie (Ella Purnell), che le avverte minacciosamente che la punizione è in arrivo, non solo per quello che Shauna e i sopravvissuti hanno fatto nella natura selvaggia, ma per quello che hanno fatto da quando sono tornati. In un altro punto della linea temporale attuale, la figlia di Shauna, Callie (Sarah Desjardins), si chiede se sua madre sia una persona cattiva, e Taissa (Tawny Cypress) sta di nuovo mangiando terra. Nel passato, l’adolescente Lottie (Courtney Eaton) dichiara che i sopravvissuti non potranno mai tornare a casa. Guarda il trailer qui sotto:

The Wilderness invites you to take a closer look at this season Stream a new episode of #Yellowjackets every Friday, only on #ParamountPlus with SHOWTIME Plan. pic.twitter.com/1kSdXDR549 — Yellowjackets (@yellowjackets96) February 15, 2025

Cosa significa per la terza stagione di Yellowjackets

Lottie crea un nuovo conflitto nel passato, mentre un persecutore rimane a piede libero nel presente

Il trailer conferma che la premiere della terza stagione di Yellowjackets è solo un piccolo assaggio della storia di questa stagione. La dichiarazione di Lottie secondo cui i sopravvissuti adolescenti non possono tornare indietro e che non appartengono più a quel luogo è il momento clou del trailer. La Ciò che dice Lottie ricorda John Locke di Lost (Terry O’Quinn) quando afferma che lui e gli altri personaggi non erano destinati a lasciare l’isola, il che ha portato a una divisione tra i sopravvissuti all’incidente aereo del volo Oceanic 815. La terza stagione di Yellowjackets potrebbe vedere una divisione tra coloro che vogliono rimanere nella natura selvaggia e coloro che vogliono fuggire.

Un’inquadratura di un elicottero suggerisce che il salvataggio potrebbe arrivare in questa stagione, anche se l’elicottero potrebbe invece far parte della linea temporale attuale. La storia ambientata 25 anni dopo conferma che la situazione con il misterioso stalker di Shauna sta peggiorando, costringendola a chiedere aiuto a Misty (Christina Ricci) e Walter (Elijah Wood). Questa trama offre nuove relazioni tra i personaggi da esplorare, soprattutto ora che l’adulta Natalie (Juliette Lewis) non è più presente per condividere le scene con Misty. Lo stalker non è l’unica minaccia per Shauna, però, dato che Callie è più diffidente che mai nei confronti di sua madre.