Che Dio Ci Aiuti – Stagione 8: recensione della fiction con Francesca Chillemi

Azzurra è diventata suora. La settima stagione di Che Dio Ci Aiuti ci aveva lasciato con un’immagine emblematica e molto forte. A vestirla di nuovi panni era stata infatti Suor Angela, che ormai non è più uno dei personaggi titolari, in una scena pregna di emozioni e carica di significato. Adesso è il momento di vedere le capacità di Azzurra – o meglio, Suor Azzurra – calata in questo nuovo ruolo e con i compiti che una vocazione impone.

Francesco Vicario, che da quasi dieci anni è dietro la macchina da presa per seguire le vicende del Convento degli Angeli, con Che Dio Ci Aiuti 8 è pronto a tracciare una storia completamente nuova. E dalla suggestiva Assisi la troupe si sposta a Roma, culla della cristianità, che fa da teatro a tutte le vicende della stagione. Diciamo così addio ai vecchi personaggi, per dare il benvenuto a un cast nuovo di zecca. A fare il loro ingresso sono Giovanni Scifoni – che con Francesca Chillemi ha condiviso recentemente lo schermo in Viola come il mare – e i ragazzi Bianca Panconi, Ambrosia Caldarelli, Tommaso Donadoni, Ludovica Ciaschetti e Gaia Bella.

La trama di Che Dio Ci Aiuti – Stagione 8

Dopo aver preso i voti, Azzurra rimane per poco nel Convento degli Angeli. Su richiesta di Suor Angela – ora trasferitasi in un carcere di Roma per offrire conforto alle detenute – la novella suora viene mandata nella Capitale per affiancare, in qualità di assistente sociale, Lorenzo Riva, psicoterapeuta che ora gestisce la Casa del Sorriso, una casa famiglia precedentemente seguita dalla moglie Serena, morta da poco.

Al suo arrivo, Azzurra si trova subito alle prese con diverse difficoltà e casi delicati: c’è Olly, un’adolescente che non ricorda nulla della propria infanzia e rifugge ogni contatto fisico. Poi arriva Melody, salvata proprio da Azzurra, dopo essere fuggita da un ambiente segnato da abusi domestici. E infine Cristina, coinvolta in un giro legato alla malavita, che scopriamo essere incinta, venendo presa particolarmente a cuore da Azzurra dopo l’arresto del fidanzato. Dinamiche complesse e intrecci emotivi portano lentamente i vari componenti della casa a trasformarsi in una vera e propria famiglia, diventando così il primo vero caso – e banco di prova – della suora, che ora si ritrova a gestire compiti di grande responsabilità.

Azzurra, un personaggio che non perde la sua unicità

Parola d’ordine per Che Dio Ci Aiuti 8 è novità. La serie, forte della presenza di Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi, ha dovuto reggere l’impatto della loro mancanza mettendo al centro della storia Francesca Chillemi, che ha dovuto raccogliere l’eredità di due colleghe imponenti. Suor Angela, in particolare, era il cuore della fiction: una suora che resta radicata nell’immaginario collettivo, e la cui presenza, pur non visibile, permea ancora ogni puntata. È innegabile che i paragoni siano stati fatti, ma è anche vero che Chillemi, con la sua Azzurra, riesce a guadagnarsi la fiducia e la credibilità del pubblico, dimostrandosi in grado di poter tirare le redini di un impianto narrativo che vive ancora nell’eco della suora più ficcanaso e intraprendente.

Merito della forza del personaggio di Azzurra, in cui l’attrice si sente completamente a suo agio. Azzurra è infatti molto ben caratterizzata, piena di sfumature e sfaccettature diverse. L’abbiamo vista compiere un percorso di evoluzione, riflessione e redenzione, e pur essendo adesso una suora non ha mai perso il suo spirito vivace, scanzonato e ironico, dandole il pregio di essere uno dei personaggi più riusciti, tanto da guadagnarsi il privilegio di diventare protagonista. Azzurra diverte, commuove e insegna, e pur a volte inciampando nell’emulazione di Suor Angela, regala momenti spassosi e di altrettanto valore, dimostrando di essere in grado di potersi costruire un suo spazio all’interno del racconto, e di saperlo reggere da sola.

Da Assisi a Roma: come sono i nuovi personaggi?

Probabilmente, a non far troppo breccia nel cuore del pubblico, sono le nuove storie. A parte quella di Melody – la cui tenerezza e il tema importante di cui si fa portavoce, ossia quello della violenza di genere, spingono a creare un legame affettivo con lei – le altre ragazze presenti nella Casa del Sorriso non riescono a colpire come dovrebbero con i loro background. In realtà, ognuna di loro soffre il confronto con chi è passato prima di loro: Monica, Valentina o Margherita, che avevano uno spessore differente e, attraverso gli intrecci della serie, erano state capaci di conquistare gli spettatori. Per quanto le attrici siano brave, il ripetersi di alcune dinamiche narrative – forse inevitabile con l’allungarsi della serialità – rende necessario, da parte degli autori, il ricorso a rivisitazioni di linee già battute, ma la conseguenza è di avere di fronte continui deja-vù.

A essere una garanzia è invece Giovanni Scifoni, che – fra l’altro – diversi anni fa aveva sostenuto un provino per il ruolo di Guido Corsi, poi andato a Lino Guanciale. Il suo Lorenzo appare inizialmente distaccato, quasi alienato dalla realtà che lo circonda: un uomo chiuso, razionale, scontroso, che richiama per certi versi il tipo di figura che avrebbe potuto incarnare nel ruolo dell’avvocato Guido: rigorosa, controllata, e restia a lasciarsi andare. Salvo poi dimostrarsi più affabile e amorevole di quanto si pensasse.

Grazie alla sua solida esperienza teatrale, Scifoni possiede una mimica facciale travolgente e riesce a essere estremamente elastico nei panni di un personaggio che evolve profondamente nel corso delle puntate. Affronta con disinvoltura sia siparietti comici – ben riusciti e spassosi – sia scene in cui il pathos si fa più marcato. Una adattabilità che lo rende una colonna portante in Che Dio Ci Aiuti 8, e la sua alchimia con Francesca Chillemi rende tutto ancora più efficace.

All’orizzonte una nona stagione?

Sicuramente, con il finale – che nel suo complesso ha commosso e fatto sorridere – è chiaro che l’intenzione di produrre una nona stagione ci sia. E probabilmente, stando a come è stato lasciato il pubblico, appare molto probabile un ritorno di alcuni personaggi, che in questo modo verrebbero ulteriormente approfonditi.Sarebbe infatti interessante, da questo punto di vista, seguire gli sviluppi familiari tra Pietro, Cristina e la piccola Serena. O anche capire se tra Melody e Lorenzo sboccerà qualcosa.

Intanto, una cosa è certa: Che Dio Ci Aiuti si conferma tra i titoli di punta del palinsesto Rai, e c’è un motivo. È riuscito a costruire e mantenere quel senso di familiarità e quel clima accogliente nonostante i numerosi cambi di personaggi e interpreti. Ed è proprio questa la sua vera forza.