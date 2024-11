Dragon Trainer: il teaser trailer e le prime immagini, ecco Hiccup, Astrig e Stoick

Dopo i leak delle scorse ore, Universal ha diffuso il primo teaser trailer di Dragon Trainer, in cui scopriamo le aspre scogliere di Beck, Hiccup, suo padre Stoick e Sdentato, la Furia Buia protagonista della storia.

Oltre al video, sono state diffuse due immagini ufficiali. La prima ci mostra il celebre primo contatto trai due protagonisti, la seconda è una foto di scena in cui il regista e sceneggiatore Dean DeBlois spiega una scena a Nico Parker (Astrid) e Gabriel Howell (Snotlout).

A giudicare dal video, il timore che Dragon Trainer sarà poco più di un remake inquadratura per inquadratura sembra fondato. Considerando che saranno passati quasi un decennio e mezzo dall’uscita dell’originale entro il 2025, questo potrebbe non avere molta importanza per gli spettatori.

Tutto quello che sappiamo sul live action di Dragon Trainer

La Universal Pictures ha riunito un cast impressionante per Dragon Trainer che include Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Nick Frost, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn e Ruth Codd.

Dean DeBlois, che ha scritto e diretto Lilo & Stitch e la trilogia di Dragon Trainer insieme a Chris Sanders, dirige questo remake.

Nel film d’animazione, Hiccup, un giovane vichingo che sogna di diventare un coraggioso cacciatore di draghi, stringe un’improbabile amicizia con una delle bestie volanti dopo averla ferita per sbaglio. Insieme, Hiccup e il suo nuovo amico, che lui chiama Sdentato, devono unire le loro culture in una lotta contro un gigantesco drago malvagio noto come Morte Rossa.

Dragon Trainer uscirà nelle sale nell’estate del 2025.