Chief Of Station – Verità a tutti i costi: la spiegazione del finale del film

Il film del 2024 Chief of Station – Verità a tutti i costi, interpretato da Aaron Eckhart, è passato grossomodo in sordina, ma non mancherà di entusiasmare i fan degli action con forti sfumature da thriller complottistico. Diretto da Jesse V. Johnson (regista anche di White Elephant: Codice criminale e The Debt Collector – Il ritorno) e scritto da George Mahaffey, questo spy-thriller ci porta infatti in più territori per una vicenda da spie dove non ci si può fidare di nessuno e anche le persone più vicine possono rivelarsi il nemico che si sta cercando. In questo articolo, esploriamo in particolare ciò che avviene nel finale, con la risoluzione dell’enigma alla base del film.

La trama di Chief of Station – Verità a tutti i costi

La giornata inizia normalmente per il capo della CIA Ben Malloy (Aaron Eckhart), mentre la sua squadra intercetta un importante pacco da consegnare ai russi a Budapest. Il vice di Ben, John Branca (Alex Pettyfer), svolge un ruolo fondamentale nel fermare gli agenti russi guidati da Evgeny (Nick Moran). Dopo aver portato a termine con successo la missione, Ben incontra sua moglie, Farrah (Laëtitia Eïdo), anche lei agente CIA e a sua volta a Budapest. La cena di anniversario di Ben e Farrah si trasforma però in una catastrofe: l’esplosione di una bomba nel ristorante provoca molte vittime, tra cui la stessa Farrah.

Il tempo passa e un Ben devastato lotta per affrontare la perdita. Anche il rapporto con il figlio Nick (Chris Petrovski) si deteriora. In seguito, mentre cerca di rientrare in contatto con il figlio che intanto è partito per attraversa l’Europa con lo zaino in spalla, Ben si rende conto che la CIA sta indagando sulla morte di Farrah. E non pensano che Farrah sia morta in modo onorevole. Il pensiero che Farrah fosse un agente doppiogiochista è insopportabile per Ben, che per placare le proprie paure e per riabilitare il nome della moglie, Ben decide di recarsi a Budapest. Ma prima di ciò, si rivolge a uno dei fidati collaboratori di Farrah, Desmond (Jonathan Ajayi).

Le competenze informatiche di Desmond rivelano l’identità di uno dei bersagli potenzialmente pericolosi di Farrah, Kharon Taramov (Daniel Bernhardt). Il motivo per cui Farrah ha organizzato l’incontro con Kharon in quel fatidico giorno è un mistero per Ben. Arrivato a Budapest, incontra il suo ex protetto, l’attuale capo della stazione, Branca. Ben utilizza la sua vecchia rete per contattare gli agenti dei servizi segreti di altri Paesi e con l’aiuto di uno di questi agenti, capisce che deve trovare Evgeny per saperne di più sull’attacco a Farrah. Anche se sa che Evgeny non ricorrerebbe a un atto così efferato.

Successivamente, la ricerca di Evgeny lo porta in un casinò non autorizzato. Attraverso il gioco d’azzardo e le inutili risse, Ben ed Evgeny riescono finalmente a parlarsi. Evgeny nega con forza l’accusa di avere a che fare con Kharon, ma prima che possa dire altro, viene attaccato da uomini armati non identificati. Ben fugge dalla scena e chiama Branca per salvarlo. Con sua grande sorpresa, Branca lo soccorre rapidamente e lo porta su una barca che assomiglia a un quartier generale. Prima che Ben possa capire, rimane scioccato nel vedere il suo vice e Kharon insieme.

Dopo aver visto Kharon con Branca, diventa chiaro che Branca ha tradito Ben fin dall’inizio. Ogni dubbio sulle intenzioni dell’ex collega viene fugato quando inizia a torturare Ben, cercando di scoprire cosa gli ha lasciato Farrah. Ben, che non ha idea di cosa Branca stia cercando, continua a subire la punizione facendo finta di niente. Proprio quando sembra che non ce la possa fare più, gli viene data una mano. Un assassino mascherato appare e passa in rassegna gli uomini di Branca e Kharon. Con questo aiuto, Ben riesce a superare l’entourage di Branca.

L’aiuto mascherato è Krystyna (Olga Kurylenko). Ben la conosce come una delle più vecchie amiche e collaboratrici di Farrah. Con il suo aiuto, Ben sfugge così alla morsa di Branca. Tuttavia, mentre Ben e Krystyna scappano, Nick e la sua ragazza ricevono la visita di un gruppo di mercenari armati. Il ragazzo si rende conto che non c’è tempo per reagire, quindi acconsente e va con gli uomini armati. La sua ragazza viene invece risparmiata. Nick fa però un altro tentativo di fuga, ma il suo tentativo viene sventato. Si rende conto che non ha altra scelta se non quella di sperare che suo padre abbia un asso nella manica.

Perché Farrah è stata uccisa?

Il mistero che si cela dietro la morte di Farrah e il motivo per cui tutti sembrano pensare che abbia dato qualcosa a Ben da custodire, risiede in una cena che Farrah e Ben hanno avuto alcuni anni prima. Durante quella cena, Farrah regalò a Ben un medaglione. All’epoca, dichiarò che si trattava di un cimelio di famiglia. Da quel momento Ben lo conservò con amore, ma non sapeva che era la chiave dei segreti di Farrah. La donna non ha tradito l’America, ma ha anche agito per conto suo. Ha contattato altri agenti, in particolare dalla Russia, si è tenuta in contatto con Evgeny, e così facendo ha scoperto che molti agenti della CIA erano corrotti.

Queste informazioni segnarono il destino di Farrah. Branca, uno degli agenti corrotti, lo venne a sapere e pianificò con il suo superiore di sbarazzarsi della donna. E qui sta l’informazione bomba che Farrah aveva nel suo portatile. Lo stesso vicedirettore Austin Williams è corrotto. Così, diventa chiaro a Ben che è stato il suo stesso capo, il disonesto direttore della CIA, a uccidere Farrah. Utilizzando la chiave fornita da Farrah e l’indirizzo conosciuto da Krystyna, Ben trova tutte le prove di questa corruzione, ma si rende conto che questo è il prezzo da pagare se vuole salvare la vita di suo figlio.

La spiegazione del finale del film

Ben chiama quindi Branca e chiede un incontro. Si tratta di scambiare le prove di Farrah con Nick. Krystyna, però, si posiziona sul tetto più vicino con un cecchino per dare manforte a Ben. È chiaro a entrambi che sia Branca che Kharon cercheranno di ucciderli tutti una volta ottenuto ciò che vogliono, cosa che si rivela poi corretta. Krystyna e il suo collega cecchino permettono quindi a Ben e Nick di fuggire con le prove di Farrah al momento opportuno. Ma Branca e Kharon li inseguono in auto, inseguimento durante il quale Kharon viene ucciso. Questo lascia Ben a occuparsi di Branca faccia a faccia, riuscnedo infine e a vendicarsi e a sopraffare l’avversario.

A quel punto, mette gli occhi sul colpevole principale: il vicedirettore Williams. Per smascherare e catturare Williams, si avvale di un aiuto non convenzionale. Desmond si assicura che tutti i filmati incriminanti di Williams siano al loro posto. Li proietta poi sul grande schermo in una convention presieduta da Williams. Per concludere l’affare, un Evgeny ancora vivo viene a corroborare i filmati e a confermare che Williams è in combutta con le forze avversarie per denaro. La clip audio in cui Williams ordina a Branca di uccidere Ben è il chiodo finale per arrestarlo. Dopo di che, l’unica cosa che resta da fare per Ben è incontrare la fidanzata del figlio e cenare a Parigi. Krystyna chiede anche a Ben di tenersi in contatto e così si conclude la vicenda.