Delicious, la spiegazione del finale: Philipp ha mangiato sua madre Esther?

Nel film Delicious di Netflix, il concetto della frase “mangia i ricchi” viene portato a un livello completamente nuovo da una donna di nome Teodora e dal suo gruppo, che prendono di mira una famiglia di quattro persone.

La storia ha inizio con una coppia tedesca, John ed Esther, che arriva nel sud della Francia con i loro figli, Philipp e Alba, per trascorrere una vacanza nella villa di famiglia appartenente al padre di Esther. Tuttavia, sin dal primo giorno emergono tensioni all’interno del nucleo familiare, in particolare tra i due coniugi. Nonostante sia in vacanza, Esther è costantemente al telefono per motivi di lavoro, mentre John evita le chiamate che potrebbero compromettere la sua carriera e la sua vita personale.

Durante la loro prima sera fuori, la famiglia cena in un ristorante, attirando l’attenzione di un gruppo di persone. Al ritorno a casa, una ragazza si ferma davanti alla loro macchina. Non è gravemente ferita, ma il graffio che mostra (all’insaputa della famiglia) è autoinflitto. Invece di portarla in ospedale o avvisare la polizia, John ed Esther decidono di curarla a casa e poi liquidarla con del denaro, sperando di non rivederla più. Il mattino seguente, la ragazza scompare, dando alla coppia l’illusione di aver evitato un problema. Tuttavia, poco dopo, lei ritorna con una proposta.

La giovane, di nome Teodora, sostiene di aver perso il lavoro a causa dell’incidente e chiede di essere assunta come domestica. Nonostante le perplessità di John, Esther accetta. Gradualmente, Teodora si insinua nella loro vita, manipolandoli e isolandoli l’uno dall’altro. Tuttavia, il suo comportamento non è dettato dal semplice piacere della manipolazione: dietro le sue azioni si cela un piano ben più oscuro.

Il colpo di scena finale di Delicious

L’ultima mezz’ora del film rivela una scioccante verità: Teodora e il suo gruppo sono cannibali. L’incidente con l’auto e il lavoro come domestica erano solo un pretesto per entrare nella famiglia tedesca e renderne i membri vulnerabili. John ed Esther pagano con la vita la loro ingenuità, ma i loro figli hanno una sorte diversa.

Philipp, ad esempio, ignora il destino dei genitori fino alla mattina successiva. Dopo un giro in bicicletta, torna a casa e trova Alba che dorme accanto a Teodora a bordo piscina. Affamato, entra in cucina e mangia un pezzo di carne da un piatto. Solo quando sente qualcosa di strano in bocca si accorge di aver morso un anello, che si rivela appartenere a sua madre. Senza ancora comprendere appieno la situazione, Philipp potrebbe pensare che l’anello sia caduto accidentalmente nel cibo preparato dalla madre. Tuttavia, essendo la carne cucinata di recente e considerando che Esther era sparita da giorni, la verità inizia a delinearsi: senza saperlo, ha appena mangiato la carne della propria madre.

Perché Teodora lascia Philipp in vita?

Considerata la brutalità con cui John, Esther e persino la loro amica Cora vengono eliminati, è lecito chiedersi perché Philipp venga risparmiato. Nonostante il rischio che lui possa identificarli, Teodora e il suo gruppo non sembrano minimamente preoccupati. Ciò suggerisce che abbiano già compiuto crimini simili senza mai essere scoperti.

Dall’inizio del film emerge il loro profondo disprezzo per i ricchi, evidenziato in una scena in cui uno dei membri del gruppo, Lucien, urina in una bottiglia di vino destinata agli ospiti dell’hotel. Identificano John ed Esther come bersagli facili non appena arrivano e sanno che la loro villa isolata li rende vulnerabili. Inoltre, la cameriera dell’hotel, complice del gruppo, suggerisce loro di bere un bicchierino prima di andarsene, garantendo che abbiano abbastanza alcol nel sangue da non reagire immediatamente dopo l’incidente con Teodora.

Tuttavia, quando si tratta dei bambini, Teodora sembra meno spietata. È possibile che, nonostante sia una cannibale, segua un proprio codice morale che le impedisce di uccidere i più piccoli. Inoltre, Philipp e Alba sviluppano un rapporto con lei che va oltre quello di semplice servitù domestica. Philipp, in particolare, è affascinato da lei, e Teodora sfrutta questa attrazione a suo vantaggio. Ma tra loro non c’è mai l’odio che nutre verso i genitori.

Perché Teodora porta via Alba?

Se già la scoperta del destino dei genitori sarebbe stata traumatica per Philipp, il fatto che Teodora porti via anche Alba rende la situazione ancora più inquietante. Mentre il fratello rimane solo, Alba viene trascinata nel mondo del gruppo di cannibali.

Fin dall’inizio, Teodora sembra avere un legame speciale con Alba, forse riconoscendo in lei un’anima affine. Nel corso del film, alimenta il distacco della bambina dalla sua famiglia, insinuando che sua madre non si fidi di lei e manipolandola fino a farla sentire più vicina a lei che ai propri genitori. Alla fine, invece di lasciarla al fratello, decide di portarla via, probabilmente con l’intento di farla entrare nel gruppo.

Non è chiaro se Alba sia consapevole della verità sulla sorte dei suoi genitori. Potrebbe essere stata protetta dallo shock o, peggio, Teodora potrebbe averla manipolata per farle credere che i suoi genitori meritassero la loro fine. Se la polizia non li ferma, c’è una forte possibilità che Alba diventi una di loro e, potenzialmente, una futura cannibale.

Cosa succede a John e Cora?

Una delle scene più agghiaccianti del film è quella in cui Esther scopre la verità. Dopo essersi allontanata per un po’ con Lucien, si insospettisce trovando carne dall’odore strano nel frigorifero del giovane. Il suo sospetto diventa terrore quando sente sangue sgorgare dal rubinetto e vede uno degli amici di Teodora mangiare un uomo. Prova a fuggire, ma viene catturata e, poco dopo, brutalmente uccisa e divorata dal gruppo.

John subisce un destino simile. Dopo che Cora cerca invano di allontanare Teodora e il suo gruppo dalla villa, decide di andarsene da sola. Tuttavia, più tardi, la sua auto viene ritrovata abbandonata davanti al cancello, segno che non è mai riuscita a fuggire. Anche lei è stata eliminata.

John, intanto, viene assalito dal gruppo con una sbarra di ferro. Sebbene la scena non mostri esplicitamente la sua morte, il destino è chiaro: anche lui è stato trasformato in cibo. Considerando che i membri del gruppo erano ancora sazi dalla cena precedente, è probabile che la sua carne sia stata conservata, proprio come le riserve trovate nel frigorifero di Lucien.

Conclusione

Delicious offre una critica feroce alle disparità sociali, trasformando la lotta di classe in una metafora letterale di cannibalismo. La storia si chiude con un finale inquietante: mentre Philipp scopre la scioccante verità, Alba è già stata assimilata nel mondo di Teodora. Con un mix di orrore e satira sociale, il film lascia il pubblico con una domanda angosciante: la vera mostruosità risiede solo nei cannibali o anche nel mondo che li ha creati?