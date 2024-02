Dopo oltre due anni di attesa, Dune – Parte 2 (qui la nostra recensione) è finalmente arrivato in sala, a partire dal 28 febbraio. Denis Villeneuve riporta così sul grande schermo il pianeta sabbioso dove si svolgono gli eventi che vedono contrapposti gli Atreides, gli Harkonnen e i Fremen, insieme ad altre numerose forze in gioco per il controllo non solo della preziosa spezia ma anche dell’intero universo conosciuto. Tratto dal primo romanzo del Ciclo di Dune di Frank Herbert, il film uscito nel 2021 (qui la recensione) aveva introdotto tutto ciò, mentre questo secondo film adatta invece gli ultimi capitolo del libro, portando ad un finale inaspettato che conduce direttamente agli eventi di Dune: Messiah.

La profezia del Kwisatz Haderach

Dune – Parte 2, sostanzialmente, ruota intorno alla profezia del Kwisatz Haderach, ovvero una sorta di Messia la cui venuta i Fremen attendono da tempo in quanto costui sarà in grado di liberarli dagli invasori e riportare l’ordine e la giustizia nell’Universo. Lady Jessica (Rebecca Ferguson) favorisce il diffondersi della convinzione che sia proprio suo figlio Paul Atreides (Timothée Chalamet) il Messia. La donna ha infatti acquisito sempre più potere dopo essere diventata la Reverenda Madre, bevendo il liquido fatale per gli uomini noto come Acqua della Vita. Grazie ad esso, eredita i ricordi di tutte le antenate della sua linea genetica.

All’insaputa di tutti, Jessica è però incinta e l’Acqua della Vita risveglia prematuramente la mente di sua figlia prima della nascita. A seguito di ciò, Jessica inizia ad avere conversazioni spirituali con la bambina che porta in grembo e ritiene che gli abitanti del Nord di Arrakis debbano essere convinti per primi della profezia, a partire dai più deboli di mente. Dopo aver compiuto ciò, si sposta poi nel sud del pianeta, presso i Fremen integralisti. Quando anche Paul si vede costretto a rifuggiarsi presso i Fremen del sud di Arrakis, va infine incontro al suo destino.

Qui, contro il volere di Chani (Zendaya), Paul consuma l’Acqua della Vita e cade in coma, sopravvivendo però al veleno e risvegliandosi con un senso più chiaro del passato e del futuro. Nel suo sonno, Paul ha anche avuto una visione di sua sorella Alia (Anya Taylor-Joy) e ha realizzato che il Barone (Stellan Skarsgård) è in realtà suo nonno materno. Quando tutto ciò che avevano profetizzato viene dunque confermato dalle azioni di Paul, i Fremen diventano fedeli seguaci, credendo che egli li condurrà in Paradiso. L’imperatore Padishah Shaddam IV (Christopher Walken), venuto però a conoscenza dell’ascesa di un potente soldato Fremen chiamato Muad’Dib, si reca sul pianeta in cerca di spiegazioni.

Cosa accade nel finale di Dune – Parte 2?

Come nel romanzo, il film si conclude con l’imperatore Shaddam IV che arriva su Arrakis per affrontare la ribellione dei Fremen e punire gli Harkonnen per non aver fatto il lavoro sporco. Paul e i Fremen usano però proprio in quel momento i sandworm e le armi atomiche della famiglia Atreides per invadere Arrakeen, la capitale di Arrakis, e riprendere il potere. Una volta conquistata facilmente la capitale, Paul fa il suo ingresso nel palazzo principale e uccide il Barone, colpevole di aver fatto assassinare suo padre. Compiendo ciò, però, Paul ha anche ucciso la persona che era attualmente a capo di Arrakis.

Paul afferma però a quel punto di essere egli il Duca di Arrakis succeduto a suo padre Leto, perché tecnicamente l’invasione del pianeta che ha massacrato la sua famiglia era illegale. Paul afferma inoltre che salirà al trono sposando la Principessa Irulan (Florence Pugh), figlia dell’Imperatore, manifestando dunque la volontà di non accontentarsi di Arrakis ma di voler spodestare l’attuale imperatore per prendere il suo posto. Per tentare di impedirlo, Feyd (Austin Butler), è chiamato a combattere come campione dell’Imperatore, il che significa che, per procura, se Paul uccide Feyd, otterrà il trono.

Lo scontro è violento e senza esclusione di colpi ma ben presto la forza fisica di Feyd sovrasta Paul, ferendolo quest’ultimo con la lama dell’Imperatore. Tuttavia Feyd commette l’errore di distrarsi spostando la propria attenzione su Chani, che individua come la favorita di Paul. Così facendo, permette a quest’ultimo di rialzarsi e – spinto dal desiderio di proteggere Chani – di ferirlo mortalmente. Morendo Feyd, muoiono anche le speranze dell’Imperatore di vedere eliminato il suo principale nemico. Shaddam IV si vede dunque costretto ad inginocchiarsi e riconoscere Paul come nuovo sovrano.

La Guerra Santa ha inizio nel finale di Dune – Parte 2

Ma la vittoria di Paul non significa che le altre Grandi Case dell’Impero accettino senza protestare la sua ascesa al trono. Durante il duello di Paul con Feyd-Rautha, queste erano infatti in attesa, in orbita intorno ad Arrakis, convocate dall’Imperatore. Quando Paul uccide Feyd, ordina a Gurney (Josh Brolin) di informare le Grandi Case che è lui il loro nuovo sovrano. Queste, tuttavia, replicano che si rifiutano di onorare la sua ascesa come Imperatore, cosa che spinge un sempre più agguerrito Paul ad ordinare al suo esercito di Fremen di “mandarli in Paradiso”.

Così facendo, Paul dà sostanzialmente inizio ad una guerra di proporzioni universali, di fatto rendendo concrete le visioni avute precedentemente nel film. Queste vedevano milioni di persone morire di fame in una galassia devastata e tutto per causa sua. Pur temendo questo possibile scenario futuro e nonostante gli iniziali tentativi per evitarlo, Paul sembra dunque aver infine ceduto – dopo aver bevuto l’Acqua della Vita – a quello che ritiene essere il suo destino, per quanto spaventoso esso sia. Lady Jessica, dialogando con la nascitura Alia, riflette dunque sul fatto che questo è l’inizio della Guerra Santa di Muad’dib.

Chi non accetta tutto ciò è Chani, sentimentalmente ferita da Paul che nonostante le abbia dichiarato che la amerà per sempre, ha scelto di perseguire un matrimonio di convenienza con la Principessa Irulan. Chani, che non crede nelle profezie dei Fremen e le ritiene solo un modo per soggiogare il popolo, è spaventata da ciò che Paul sta diventando, ritrovando in lui quel fanatismo che tanto la spaventa dei suoi simili. Sceglie dunque di non prendere parte alla sua guerra, non sentendola propria, e di intraprendere piuttosto un proprio percorso verso mete ancora ignote, che solo l’atteso Dune – Parte 3 potrà svelare.

Il finale di Dune – Parte 2 porta dunque a conclusione il racconto presente nel primo libro del Ciclo di Dune, con la Guerra Santa poi narrata nel suo seguito, Dune: Messiah. Il nuovo film diretto da Villeneuve adatta dunque gli ultimi capitoli del primo romanzo di Herbert dando maggior risalto a temi come il destino, il fanatismo religioso e le guerre ideologiche. Il finale ci presenta inoltre una sorta di “evoluzione negativa” per Paul, che sembra perdere i propri valori positivi e acquisire invece una natura spietata. Con un protagonista di questo tipo, idolatrato ciecamente e dotato di un potere enorme, sarà interessante scoprire quali risvolti potrà prendere il prossimo film.