Father Stu: la vera storia dietro il film con Mark Wahlberg

Il film Father Stu (qui la recensione) si apre con un giovane Stuart Long (Tenz McCall) che balla sulle note di Elvis mentre il padre Bill (Mel Gibson), alcolizzato e buono a nulla, lo guarda con disprezzo. Come Bill ammette durante una riunione degli Alcolisti Anonimi più avanti nel film, ha abbattuto tutti gli eroi del ragazzo sperando che un giorno il ragazzo lo ammirasse. Il rapporto problematico con il padre è dunque al centro della storia di questo film. Incontriamo poi Stuart (Mark Wahlberg), ormai adulto, come pugile dilettante che tenta di sfondare a un’età in cui la maggior parte dei pugili sta pensando di appendere i guantoni al chiodo.

Questo con grande disapprovazione di sua madre Kathleen (Jacki Weaver), che lo ha cresciuto da sola dopo la partenza di Bill. Il record di Stu sul ring è buono, ma è costretto a smettere perché le infezioni di cui soffre dopo un combattimento potrebbero portare a complicazioni potenzialmente letali. Stu decide quindi di andare a Hollywood per intraprendere la carriera di attore e lavora al banco della carne in un negozio di alimentari finché non viene notato. La celebrità non lo trova, ma riallaccia i rapporti con Bill e viene colpito da un colpo di fulmine quando vede Carmen (Teresa Ruiz) fare la spesa nel suo negozio.

La rintraccia in una chiesa cattolica locale e la corteggia, ma lei non vuole uscire con lui se non viene battezzato. Nel vero stile di Stu, questo è un piccolo ostacolo e si fa inzuppare. Stu trova la vera fede, tuttavia, solo dopo aver subito un terribile incidente in moto e aver avuto una visione della Vergine Maria. Una volta ristabilitosi completamente, intraprende una nuova carriera nel sacerdozio, con grande stupore di tutti. Tuttavia, riesce a convincere Monsignor Kelly del seminario (Malcolm MacDowell) a dargli una possibilità. Si dimostra all’altezza, ma a quel punto viene colpito da una rara malattia muscolare progressiva.

La vera storia di Stuart Long

Father Stu è abbastanza fedele agli inizi della carriera di Stuart Long, anche se riduce la sua attività sportiva alla sola boxe. Cresciuto a Helena, nel Montana, si è distinto nel wrestling e nel football alla Capital High, venendo eletto “miglior guardalinee offensivo” dopo la sua ultima stagione nella squadra. Ha inoltre partecipato a numerosi campionati, classificandosi secondo al Whitehall JV Tourney. Passato al Carroll College, Long ha trascorso due anni nella linea difensiva della squadra di football. Si trattava di una scuola cattolica, ma lui all’epoca non era cattolico e si divertiva a interrompere i suoi insegnanti con domande ignoranti sulla fede.

Padre Bart Tolleson lo ricorda: “La sua conversione è fenomenale: da agnostico combinaguai è passato a un incontro mistico con Dio… Poi ha deciso di diventare sacerdote”. Mentre era al Carroll College, Long sviluppò una passione per la boxe e si costruì una certa reputazione da combattente. L’assistente allenatore Palmer Hoovestal ricorda che: “Non l’ho conosciuto molto bene finché non abbiamo fatto boxe insieme a Carroll. Stu era un tipo grosso, quindi non era molto veloce, ma sapeva colpire duro. Quello che gli mancava in velocità lo compensava con la potenza. Si allenava e si allenava duramente, ma era più simile a un Clydesdale che a un cavallo di razza o a un purosangue”.

Long intraprese una carriera da professionista, vincendo il titolo dei pesi massimi ai campionati statali dei novizi del 1985 a Billings. Avrebbe dovuto rappresentare il Montana ai Regional Golden Gloves di Salt Lake City, ma fu sottoposto a una restrizione di 30 giorni dopo essere stato messo al tappeto in un altro incontro per il titolo locale il fine settimana precedente. L’anno successivo si è ripreso e si è classificato secondo ai campionati regionali del 1986, prima che un intervento chirurgico alla mascella lo costringesse a ritirarsi.

Father Stu va a Hollywood

Come riportato da History vs. Hollywood, opo essersi ritirato dal pugilato, Stuart Long decide ottimisticamente di andare a Hollywood per provare a recitare, con poco altro a sostegno se non la sua fiducia in se stesso e il suo fascino. Le scene in cui arriva a Los Angeles, alloggia in un motel e inizia a cercare opportunità sono di un certo tipo, come quando uno squallido produttore cerca di fargli fare il casting couch per vedere quanto vuole la parte. Nel film, Kathleen, la madre di Long, è tutt’altro che solidale. Pensa che sia solo un altro dei voli pindarici del figlio e gli dice che il suo posto non è a Los Angeles, perché la gente è un “branco di hippy fascisti comunisti”.

In realtà, la madre di Stu era molto più incoraggiante, suggerendogli di andare a Hollywood e di fare un tentativo. Allo stesso modo, il suo vero padre Bill non era affatto cattivo come il personaggio di Mel Gibson nella vita reale. Il vero Mr. Long lavorava lontano, ma era comunque un padre affettuoso e l’infanzia di Stu è stata piuttosto felice fino alla tragica scomparsa del fratello minore. Nel film, la carriera di attore di Stu si riduce a una pubblicità di spazzoloni. La carriera del vero Stu è però stata un po’ più fortunata; oltre agli spot pubblicitari, ha avuto alcune piccole parti e ha persino interpretato il ruolo in un film per la TV.

Da piantagrane a prete

Proprio come nel film, il vero Padre Stu era un po’ un piantagrane quando era più giovane e veniva regolarmente coinvolto in risse. Lo ha ricordato a lungo egli stesso: “Ho vissuto una vita molto veloce. Ero coinvolto in combattimenti. Facevo spesso risse per strada. Ero molto turbolento, sai, bevevo e avevo molti problemi. Ho avuto diversi incidenti, sia in moto che in auto. Sono caduto. Mi sono fatto male combattendo”. Il brutale incidente motociclistico di Stu viene dipinto come il momento che ha portato l’agnostico rissoso verso la religione.

In realtà, ha avuto una serie di incidenti gravi, ma il film si concentra su quello che lo ha convinto di avere una vocazione a servire Dio. Anche la sua relazione con Carmen viene drammatizzata, facendo credere che Stu si sia inizialmente battezzato solo per poterla frequentare. Il vero Stu si è interessato alla religione dopo l’incidente e si è fatto confermare come cattolico romano per poterla sposare, visto che al momento dell’incidente vivevano già insieme.Il film mostra Stu come un personaggio impulsivo che si butta a capofitto in un’idea, e il vero Stu aveva un atteggiamento simile dopo la cresima.

Non contento di essere un cattolico praticante, decise che il sacerdozio era l’unica strada da percorrere. Gli ci sono voluti 10 anni per diventare sacerdote ed è stato ordinato il 14 dicembre 2007. A quel punto soffriva già di una malattia muscolare debilitante e aveva bisogno di stampelle per camminare. Come mostra il filmato, la sua malattia sembrava inizialmente bloccare il suo cammino verso il sacerdozio, prima che il vescovo George Thomas decidesse di ordinarlo nonostante le preoccupazioni del seminario.

La malattia di Father Stu

In Father Stu, il deterioramento di Stuart Long dopo essere stato colpito dalla Miosite Inclusiva Corporea (IBM) è piuttosto rapido, ma in realtà sono passati 19 anni dalla diagnosi alla sua morte finale. La malattia è una condizione incurabile che è iniziata quando a Stu è stato rimosso un tumore “grande come un pugno” dall’anca e da lì la sua salute è gradualmente peggiorata. Sebbene fosse stato ordinato diacono, il rifiuto di diventare sacerdote fu per lui devastante. Decise di recarsi in pellegrinaggio a Lourdes, in Francia, per vedere se le favolose acque curative del santuario potessero guarirlo.

Secondo il suo buon amico padre Bart Tolleson, Stu “credeva assolutamente al 100%” che sarebbe guarito, ma è quasi caduto in acqua quando ha cercato di alzarsi dalla sedia a rotelle. Sulla via del ritorno a casa, Stu visitò la Cattedrale di Notre Dame ed ebbe una visione mistica quando vide la statua di Giovanna d’Arco, che cambiò la sua intera prospettiva sulla malattia. “Sapeva che gli era stato chiesto se avrebbe portato la malattia per Cristo”, ricorda Tolleson, ed è un peccato che questa movimentata e illuminante escursione non sia stata inserita nel film.

Dopo essere stato finalmente ordinato, Padre Stu ha servito come sacerdote per sei anni prima di morire nel 2014, quattro dei quali dalla sua ultima casa al Big Sky Care Center di Helena, Montana, la città in cui era cresciuto. A detta di tutti, è stato un sacerdote molto semplice e di buon umore che ha avuto un effetto positivo duraturo sulla sua comunità e su coloro che sono entrati in contatto con lui. Nonostante i suoi difetti come film, Father Stu riesce a cogliere almeno questo aspetto, soprattutto grazie all’impegno di Mark Wahlberg nel ruolo.