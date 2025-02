Gli Spietati, la spiegazione del finale: il merito non c’entra niente

A più di 30 anni dalla sua uscita, Gli spietati del 1992 rimane il punto di riferimento per la valutazione di altri western revisionisti. È un film che nemmeno il suo prolifico regista e protagonista, Clint Eastwood, ha mai del tutto superato come cineasta, anche se la sua ultima opera, “Giurato numero 2”, ha rappresentato un epilogo tematico sorprendentemente decente per la cupa e malinconica storia di William Munny.

Munny, interpretato da Clint Eastwood, è un ex fuorilegge ormai anziano che vive come un umile allevatore di maiali del Kansas e cresce due figli quando “Gli spietati” inizia nel 1880. La meta natura di questo casting non è mai passata inosservata; Eastwood si è fatto un nome interpretando cowboy moralmente flessibili (se non addirittura senza scrupoli) negli anni ’60 e ’70, in particolare negli spaghetti western di Sergio Leone. Eppure, anche per i suoi standard, Munny è un uomo violento, avendo ucciso “quasi tutto ciò che cammina o striscia” (come dice Munny durante il climax del film) prima di smettere di bere alcolici e sistemarsi con l’aiuto della sua defunta moglie.

Anche nel Vecchio West di Gli spietati non esistono riscatti semplici e lieti fini, come Munny si rende conto quando la sua fattoria inizia a fallire. Spinto a comportarsi bene con i suoi figli, recluta con riluttanza il suo vecchio amico Ned Logan (Morgan Freeman), un ex fuorilegge, per unirsi a lui e a un giovane pistolero che si fa chiamare The Schofield Kid (Jaimz Woolvett) per raccogliere una taglia per la morte di due allevatori che hanno attaccato e sfigurato una prostituta nella piccola città di Big Whiskey, Wyoming.

Un mondo di cappelli grigi e inganni

In molti western girati prima degli anni ’50, gli eroi indossavano cappelli bianchi e i cattivi cappelli neri per riflettere le loro intenzioni. È significativo che, tra Munny e i suoi alleati, solo il vanaglorioso e ingenuo Schofield Kid aderisca a questa tradizione. Munny e Ned, invece, indossano cappelli marroni, così come lo sceriffo di Big Whiskey, “Little Bill” Daggett (Gene Hackman).

Anche senza alcun “cappello grigio” letterale, il sottotesto di Gli spietati è chiaro: le cose non sono così bianche e nere nell’ambientazione del film. Né Munny né Ned sono i mostri senza cuore che la loro reputazione suggerisce, né Little Bill è qualcuno da ammirare, come il film dimostra quando picchia brutalmente il suo vecchio rivale, English Bob (Richard Harris). Ma per quanto Little Bill conosca la sporca verità sulle bugie e le esagerazioni che Bob e i suoi simili amano raccontare sulle loro imprese, non riesce a vedere oltre la sua stessa illusione: quella di essere un nobile uomo di legge che trasforma Big Whiskey in qualcosa di meglio (un’idea che sente simboleggiata dalla costruzione della sua casa).

L’inganno non inizia e finisce con gli uomini, però. Delilah Fitzgerald (Anna Thomson), la prostituta il cui viso è stato permanentemente sfigurato, non ha subito le gravi ferite che altri sono portati a credere, eppure i suoi simili hanno diffuso la voce, sapendo che era l’unico modo per ottenere qualcosa di simile alla giustizia che Little Bill ha negato loro quando ha lasciato che gli aggressori di Delilah la facessero franca. Possono permettersi di essere decenti solo nella misura in cui gli uomini intorno a loro lo permettono.

“È una cosa tremenda, uccidere un uomo”.

Quando arriva il momento di sparare agli aggressori di Delilah, Ned si rende conto di non essere più in grado di uccidere altre persone, costringendo Munny a intervenire e a uccidere uno degli uomini per lui. Mentre Ned fugge, Munny e The Schofield Kid rintracciano l’altro obiettivo, e quest’ultimo lo sorprende e gli spara mentre si trova in un gabinetto. È una realtà ingloriosa e orribile rispetto a qualsiasi fantasia immaginata da The Schofield Kid, che lo spinge ad ammettere a Munny di non aver mai ucciso nessuno prima e di rinunciare alla vita da pistolero quando i due ricevono la ricompensa.

Per Munny, tuttavia, fuggire non è un’opzione quando gli viene detto che Little Bill ha scoperto la sua identità dopo aver catturato e torturato Ned a morte. È anche il momento in cui beve alcolici per la prima volta dalla morte di sua moglie, per calmare i nervi per ciò che deve essere fatto. Tonally, tuttavia, la sua azione è presentata come un momento di fallimento (che è), non di trionfo.

Allo stesso modo, lo scontro finale di Munny con Little Bill è tutt’altro che una battaglia d’onore. Piuttosto, sorprende Little Bill e la sua banda di notte nel saloon locale mentre si preparano a dare la caccia a lui e a The Schofield Kid la mattina dopo. Munny poi spara con calma al proprietario disarmato del saloon prima di abbattere la banda di Little Bill e ferire Bill. Quando Little Bill, incredulo, insiste che non si merita questo destino umiliante, Munny risponde freddamente:

“Il merito non c’entra nulla”.

Il significato del finale de Gli spietati

La replica di Munny funge da dichiarazione di tesi per Gli spietati, un film che sostiene che il selvaggio west era un luogo ingiusto dove la forza faceva il diritto e che coloro che si allontanavano dagli scontri a fuoco non erano, di per sé, tiratori decenti o addirittura esperti, ma quelli che sapevano mantenere la calma. Era ben lungi dall’essere il primo western a sminuire il genere e il suo ritratto tipicamente idealizzato del passato dell’America, ma significava qualcosa proveniente da Eastwood: un’icona di Hollywood che è diventata famosa interpretando film che glorificavano il violento Vecchio West, volutamente o meno.

Gli spietati non si tira indietro nel sottolineare questo punto, anche dopo che Munny pronuncia la sua iconica battuta. Quando Little Bill risponde: ‘Ci vediamo all’inferno, William Munny’, Munny si limita a ringhiare: ‘Sì’, prima di sparargli e andarsene dalla città, avvertendo la gente del posto che tornerà per ucciderli se non daranno a Ned una degna sepoltura o se torneranno a fare del male alle prostitute. Poi svanisce nella notte fredda e piovosa, somigliando più a uno spettro della morte che a un vendicatore giusto le cui azioni hanno risolto i problemi di tutti tranne che i suoi.

L’epilogo del film si chiude con una triste inquadratura (accompagnata dall’altrettanto triste leitmotiv di Lennie Niehaus) di Munny in piedi accanto alla tomba della moglie. E mentre il testo sullo schermo menziona le voci secondo cui Munny avrebbe poi avuto successo nel commercio di tessuti, tutto in questa scena suggerisce che questo barlume di “lieto fine”, come i miti del selvaggio west, sia sicuramente una sorta di menzogna.