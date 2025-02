Heretic, il film con Hugh Grant, ha una scena post-credit?

Heretic (qui la nostra recensione) lascia il pubblico in sospeso fino alla fine, e questo potrebbe includere domande su un eventuale sequel, con un finale aperto. Scritto e diretto da Scott Beck e Bryan Woods, il film segue due missionarie, Sister Barnes e Sister Paxton (interpretate da Sophie Thatcher e Chloe East), mentre tentano di diffondere la loro fede. Dopo aver incontrato il signor Reed (Hugh Grant) ed essere entrate nella sua casa, rimangono intrappolate in dibattiti ideologici e religiosi e lottano per avere una possibilità di sfuggirgli.

Benché il concept del film non sia molto facilmente traducibile in franchise, Beck e Woods, gli sceneggiatori di A Quiet Place, non sono estranei al lancio di serie horror da film che si pensava fossero indipendenti. E così, anche il finale di Heretic potrebbe lasciare qualche fan nel dubbio che stia per arrivare una scena post credits che indica una prosecuzione della storia.

Heretic non ha una scena post-crediti

Però c’è un messaggio importante

È confermato che non c’è nessuna scena post-credits dopo Heretic in nessuna forma. Invece di includere una scena a metà o fine dei titoli di coda che si collega alla storia o si basa sul finale, i titoli di coda del film sono standard e si astengono dall’includere un riferimento di qualche tipo. Ciò significa che il pubblico non perderà nessuna rivelazione nascosta nei titoli di coda, ma è comunque incoraggiato a guardarli. Guardare i titoli di coda è un’opportunità per vedere i nomi di tutti coloro che hanno lavorato al film. I titoli di coda di Heretic includono persino la precisazione che il film non ha utilizzato l’intelligenza artificiale in nessun punto.

Perché Heretic non aveva bisogno di una scena post-credits

Heretic è un film autonomo

La decisione di non includere una scena post-credits con Heretic è la scelta intelligente per il film. Sebbene abbia ricevuto recensioni entusiastiche, il film non è stato concepito come l’inizio di un franchise che esplora i giovani missionari e i loro incontri con un malvagio antireligioso. Il finale di Heretic è dedicato solo ai momenti finali dei suoi personaggi invece di forzare un qualche tipo di anticipazione per un sequel, uno spin-off o un prequel. Di conseguenza, il film rimane completamente autonomo, almeno per ora.

Il fatto che il film non abbia una scena post-credits non esclude la possibilità che Beck e Woods trovino un modo per fare di più se il film avrà successo. Tuttavia, non è garantito che il film avrà un rendimento abbastanza buono da giustificare tali discussioni. È meglio per Heretic lasciare al pubblico una storia completa e soddisfacente che non stuzzichi apertamente un seguito attraverso una scena dei titoli di coda e aspetti di vedere se c’è anche solo un’opportunità perché ne accada uno.