Il seme del fico sacro, la spiegazione del finale e analisi dei temi: perché Iman insegue la sua famiglia sulle montagne?

Il decimo film di Mohammad Rasoulouf, l’ottavo lungometraggio, potrebbe essere definito uno dei suoi film più incisivi, in cui critica apertamente il governo iraniano. Il seme del fico sacro (la nostra recensione) sceglie di spostare l’obiettivo direttamente nel cuore dell’amministrazione teocratica, per evidenziare la fragilità e il marciume all’interno di una famiglia, mentre le differenze ideologiche e morali minacciano di distruggerla.

Cosa succede in Il seme del fico sacro

La promozione di Iman e la paranoia del lavoro

Avvocato onesto, devoto alla sua fede e al governo, Iman vive con la moglie Namjeh e le due figlie, Rezvan e Sara. La promozione lo vede come giudice istruttore alle dirette dipendenze del Tribunale Rivoluzionario di Teheran.

Il Tribunale rivoluzionario si occupa di quasi tutti i reati che potrebbero mettere a rischio la salute interna ed esterna del paese o l’ideologia in generale. Dai reati su larga scala come il contrabbando o lo spionaggio all’istigazione alla calunnia contro il governo, tutto rientra nella competenza di questo Tribunale rivoluzionario. A differenza della magistratura ordinaria, i processi non sono pubblici, non sono presieduti da una giuria ma da un singolo giudice e i dettagli del processo vengono resi noti solo a discrezione del governo.

Iman, pur essendo stato promosso a una posizione più alta e aver ricevuto una retribuzione sostanziosa insieme a un appartamento più grande, scopre presto che la sua nomina a giudice istruttore non è dovuta al suo talento giudiziario, ma alla sua devozione all’amministrazione, che lo renderebbe la mano perfetta per emettere condanne a morte, indipendentemente dalle prove che indicano tale esito. Almeno questo sarebbe il motivo per cui il suo superiore Ghaderi gli avrebbe ordinato di firmare queste condanne a morte. Ciò a sua volta lo avrebbe costretto a rimanere anonimo e a limitare le informazioni anche ai suoi familiari.

La cena di quella sera, apparentemente un modo per festeggiare la promozione di Iman, si traduce invece nel fatto che Iman ordina alle sue due figlie adolescenti di stare alla larga dai social media, oltre a garantire che la notizia della sua promozione o posizione all’interno del governo rimanga limitata tra le quattro mura del loro appartamento. Per quanto riguarda la protezione, a Iman viene assegnata una pistola, che Iman maneggia nervosamente, e anche sua moglie prende nota di quella metodologia cauta.

L’attacco a Sadaf

In Il seme del fico sacro Rasoulof, pur non riferendosi esplicitamente alle proteste delle Ragazze di Parigi (protesta per il velo), si riferirebbe a tali proteste o, cosa più importante, alle proteste del 2022 contro la morte di Mahsa Amini in custodia della polizia, che avrebbero portato a manifestazioni diffuse. Le crescenti manifestazioni portarono Iman a firmare indiscriminatamente ordini di esecuzione nel suo ufficio. I media riportano con veemenza contro i manifestanti, dipingendoli come ribelli contro un sistema giusto; sia Rezvan che Sana seguono le notizie reali e non edulcorate su Instagram, su bobine in cui il filmato passa alle riprese reali delle proteste.

Il rapporto tra le giovani donne indipendenti e dallo spirito libero e la devota Najmeh era stato inizialmente teso e in qualche modo messo alla prova da Rezvan che aveva portato una vecchia amica del college, Sadaf, che si era appena trasferita a Teheran e cercava un posto dove vivere diverso dal suo dormitorio. La paranoia del lavoro di Iman implicava che Najmeh non intrattenesse ospiti sotto la sua supervisione. Di conseguenza, vedeva Sadaf come una delle personificazioni del mondo esterno che influenzava le sue figlie in modi strani, portandole ad agire contro la sua famiglia. Questo, tuttavia, raggiunge il culmine quando, nel bel mezzo delle proteste, Rezvan e Sadaf si ritrovano nel mezzo della manifestazione mentre vanno al college, e Sadaf viene colpita al viso da un colpo di fucile.

Sia Najmeh che Sana tornarono a casa perché la scuola di Sana era chiusa a causa delle proteste. Quando Najmeh fu convinta da Sana a comprare generi alimentari di emergenza, Sana aiutò Rezvan a portare di nascosto la ferita Sadaf, con un occhio cucito e il viso coperto di sangue a causa della ferita da pallettoni. Le ragazze esiterebbero a portare Sadaf in ospedale a causa della professione del padre, e così quando Najmeh torna a casa, è costretta a prestare soccorso a Sadaf contro la sua volontà, ma si rifiuta di ospitarla per proteggerla. Invece, Sadaf si travestirebbe e tornerebbe al suo dormitorio al college. Poco dopo, sarebbe stata arrestata.

La scomparsa della pistola di Iman

“Il seme del fico sacro” mette in luce una famiglia che sta dalla parte del regime, i cui membri lavorano direttamente per il regime e i suoi ideali, e mostra come la loro lealtà vacilli o il loro stato mentale diventi fragile. Mentre la scomparsa della pistola potrebbe essere individuata come l’ovvia rottura mentale, il dilemma esistenziale di Iman inizierebbe dal momento della sua promozione, quando la responsabilità di firmare condanne a morte non esaminate inizierebbe a pesare sulla sua anima, e Iman, a merito di Rasoulouf, non ha la consapevolezza di sé per rendersi conto di essere dalla parte dell’oppressore.

Le sue figlie, d’altro canto, iniziano decisamente a schierarsi contro il padre e il regime che rappresenta, etichettando chiaramente come bugie le notizie sfornate dai media ed esprimendosi ad alta voce a tavola con grande disappunto di Iman. Quando viene messa direttamente di fronte all’affermazione del padre secondo cui lui sa meglio perché ha lavorato all’interno del regime per anni, Rezvan ribatte senza battere ciglio che suo padre non sa meglio. Poiché è uno dei loro, ci crede e vuole preservarlo a tutti i costi.

Così, quando la sua pistola scompare improvvisamente dal cassetto del comodino, inizia a sospettare delle donne della sua famiglia e crede che una di loro l’abbia rubata per dispetto. Il timore di Iman, così come quello di Gadhieri, non è solo che Iman possa essere condannato fino a tre anni di carcere, ma che il danno alla sua reputazione sia irreparabile. Ciò influirebbe ulteriormente sulla sua futura promozione. Rendendosi conto di essere con le spalle al muro e convinto dal suo capo, costringe la moglie e le figlie a farsi interrogare da Alireza, uno dei migliori interrogatori che lavora sotto il regime.

La stretta amicizia tra le famiglie di Iman e Alireza non aiuta Najmeh, Rezvan o Sana. Namjeh viene interrogata direttamente da Alireza, che la interroga a fondo. Nel frattempo, Rezvan e Sana vengono interrogati in stanze separate, con gli occhi bendati e con una visione limitata per poter scrivere le risposte alle domande poste. Anche con quella visione limitata, Sana nota un anello di ossidiana nera che adorna le dita di uno degli interrogatori. Si rende presto conto dell’identità di quell’interrogatore quando vede l’anello sulla mano di suo padre mentre la famiglia viene riaccompagnata a casa. Iman interroga lui stesso le sue figlie, e Sana se ne rende conto.

Quando l’interrogatorio non dà risultati, sia Iman che Najmeh cercano di fare appello alle loro figlie. Per Rezvan, fanno il poliziotto buono e quello cattivo, con Iman che fa il poliziotto buono e le ricorda l’amore e il rispetto che già ha per lei, mentre Najmeh la provoca e la schiaffeggia persino. Tuttavia, questo la porta solo a crollare e a supplicare di essere lasciata in pace. Per Sana, provano un approccio diverso, cercando di ingannarla con la promessa di lasciarle tingere i capelli o dipingersi le unghie, ma senza alcun risultato. Sana non fa la spia su Rezvan, forse perché sa che sua sorella non è responsabile del furto della pistola.

Il viaggio in auto verso le montagne

Quando Najmeh era alla ricerca di Sadaf, aveva chiesto l’aiuto della moglie di Alireza. Durante quella conversazione, Alireza aveva messo in guardia da un “gruppo di persone senza scrupoli” che aveva pubblicato sui social media le informazioni di contatto di tutti gli interrogatori e dei membri del regime. Questo era il timore che aveva spinto sia Iman che Ghadieri a mantenere l’anonimato della loro professione, nonché il motivo per cui era stata assegnata la pistola.

Ma ora che le informazioni di contatto di Iman sono state pubblicate sui social media, la sua paranoia raggiunge il culmine. Su ordine del suo capo, decide di scrivere una lettera al suo capo chiedendo un alloggio ufficiale prima di sparire con la sua famiglia fino a quando la situazione non si sarà risolta. Ghadieri gli dà una delle sue pistole in più per protezione. Una volta a casa, Iman si occupa di proteggere la sua impronta digitale attaccando dei nastri sulle fotocamere dei telefoni di sua figlia e annotando i loro codici di accesso in modo da potervi accedere. Fatto ciò, Iman prende la decisione chiave di portare la sua famiglia nella casa di montagna della sua infanzia.

Durante il viaggio in auto, la famiglia incontra una coppia. Una metà della coppia lo riconosce mentre sta facendo rifornimento a una pompa di benzina, e la paranoia di Iman governa la sua azione in cui riesce a girare intorno e ad avvicinarsi alla macchina della coppia, facendola uscire di strada. Quando la coppia minaccia di registrare questi episodi e caricarli sui social media, Sana informa il padre che i loro cellulari al momento non hanno rete. Rincuorato dalla rivelazione di quella vuota minaccia, Iman minaccia la coppia con la sua nuova arma da fuoco. A sua insaputa, le sue figlie, ormai disilluse dal padre, hanno iniziato lentamente a scappare. Con grande orrore di Rezvan, Sana rivela che è stata lei a rubare la pistola e che attualmente ce l’ha lei.

La spiegazione del finale de Il seme del fico sacro

Perché Iman insegue la sua famiglia in montagna?

Nella casa della sua infanzia, il piano di Iman di essere “la famiglia che erano una volta” sembra dare i suoi frutti, poiché iniziano a legare guardando vecchi video dei loro viaggi di famiglia insieme ed esplorando la vecchia casa, i souvenir e le fotografie. Tuttavia, Iman non ha dimenticato il crimine che lo ha portato alla pazzia e decide di interrogarle senza alcun tipo di maschera. Chiudendole in una stanza per un’ora, ordina loro di rivelare la verità perché non gli interessano le bugie, ma vuole il bugiardo.

Najmeh continua il suo sforzo erculeo per proteggere le sue figlie dalla vera natura del padre, cosa di cui era stata complice per tutto il loro matrimonio a causa della sua eterna obbedienza e fiducia nel marito (leggi: il regime). A tal fine, decide di addossarsi la colpa delle figlie, confessando davanti alla videocamera di aver rubato la pistola e di averla gettata nel canale di fronte al loro appartamento.

Iman, sposata da oltre 21 anni, non le crede e, quando viene interrogata, la vede agitarsi. Rendendosi conto che la situazione non sta andando da nessuna parte, Rezvan decide di confessare di avere la pistola in giardino e che la restituirà a suo padre a condizione che lui mandi sua madre e sua sorella a casa sane e salve. Ma quando Rezvan, seguita dal padre, cerca la pistola in macchina, non riesce a trovarla. Arrabbiata e frustrata, Iman imprigiona sia Najmeh che Rezvan in celle separate nella dependance.

Nel frattempo, Sana riesce a sgattaiolare via con la pistola e si nasconde nella dependance, dove, insieme a molti attrezzi, trova un impianto audio e registrazioni del Corano. Quella notte, dopo aver installato i megafoni in specifiche aree del bosco, riproduce vecchi ricordi prima di mettere le registrazioni del Corano. Iman, ormai fuori di sé, cerca disperatamente la fonte del rumore. Quando finalmente individua la dependance ed entra, Sana, nascosta dietro la porta, lo chiude dentro. Corre di nuovo verso la casa e libera sua madre e sua sorella.

La fine de Il seme del fico sacro è essenzialmente un lungo inseguimento attraverso vecchie case di fango e rovine disabitate, mentre le tre donne cercano di sfuggire alle grinfie di un Iman arrabbiato. Il film termina con Iman che viene fermato dalla figlia Sana sotto la minaccia di una pistola, mentre trascina Najma per il collo. Mentre Sana minaccia di sparargli, Iman la provoca, ordinandole di andare avanti. Spaventata e nervosa, Sana spara con la pistola sul pavimento, facendo crollare il pavimento sotto Iman che cade e muore, con la mano tesa che mostra l’anello nero rivolto verso l’alto.

Il filmato termina con riprese reali delle proteste e dei danni collaterali causati dalle rappresaglie del regime.