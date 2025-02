La Dolce Villa, riassunto e spiegazione del finale: Eric è rimasto in Italia?

La Dolce Villa è un dramma romantico di Netflix che si svolge nella pittoresca cittadina di Montezara. Quando Eric ha saputo che sua figlia Olivia stava per stabilirsi in Italia, ha sentito il bisogno compulsivo di fermarla. Lei ha venticinque anni e Eric crede che non abbia l’esperienza per prendere una decisione così importante e permanente. Spera di convincerla a riconsiderare la sua decisione, quindi va in Italia. Eric pensava che l’Italia sia un posto maledetto per lui. Ogni volta che era stato lì, qualcosa era andato storto; ha affrontato la situazione nella speranza di “salvare” sua figlia. Eric riuscirà a convincere Olivia a tornare in Ohio? O l’Italia farà breccia in lui?

Seguono spoiler da La Dolce Villa

Eric ha trovato la sua vocazione a Montezara?

Eric era deciso a dimostrare a sua figlia che il piano della casa da un euro era solo una truffa. Olivia lo presentò a Francesca, il sindaco della città, che le aveva spiegato il piano e l’aveva aiutata a trovare una casa lì. Poiché la maggior parte dei giovani emigravano dalla città non appena diventavano adulti, Francesca era disperata e voleva attrarre giovani e forestieri per stabilirsi lì. Avevano bisogno di attività e di giovani per mantenere la città funzionante, ed era pronta a spostare le montagne per convincere Olivia a rimanere lì.

Mentre la maggior parte delle case da un euro erano in rovina, l’ultima casa che Francesca le mostrò era proprio quella che Olivia stava cercando. Il proprietario della casa, Mario, era morto un anno prima e l’unica pecca era che la casa non era elencata nella lista da un euro. C’era qualche discrepanza sulla casa, ma Francesco era sicuro che sarebbero riusciti a gestire gli aspetti legali e consegnò la casa a Olivia. Anche Eric si innamorò della casa. Era ben illuminata, il soffitto era bellissimo, c’era un affresco e c’erano ulivi tutt’intorno. Decise di rimanere e aiutare Olivia con la ristrutturazione. Eric era un consulente di ristoranti e la sua segretaria lo aveva avvertito che avrebbe perso importanti proposte se non fosse tornato in tempo, ma Eric aveva dato la priorità a trascorrere del tempo con sua figlia e a aiutarla a costruire la sua casa.

Per Olivia, acquistare una casa in Italia non era solo il suo sogno, ma anche quello di sua madre. Prima di morire, avevano discusso di trasferirsi in Italia. Olivia voleva rimanere fedele alle sue origini italiane e sperava di realizzare il sogno di sua madre. Ma Eric era ancora convinto che un giorno Olivia avrebbe voluto tirarsi indietro e avrebbero dovuto vendere la casa, motivo per cui si era concentrato sull’idea di attrarre acquirenti con la ristrutturazione. Ma Olivia gli aveva ricordato che non aveva intenzione di vendere la casa.

Eric era emozionato quando scoprì un forno a legna nascosto in casa; come chef, non vedeva l’ora di costruire la cucina perfetta per Olivia. Dopo aver incontrato Giovanni, uno chef locale che si era formato a Roma e aveva aperto un ristorante a Montezara perché voleva sperimentare la ricetta della sua famiglia, a Eric venne un’idea brillante. Si rese conto che forse avrebbero potuto costruire una cucina di livello commerciale e tenere corsi di cucina. Il piano era di reclutare chef locali in modo che i turisti potessero imparare a cucinare cibo locale. Francesca era impressionata; l’idea alla base dell’avvio del progetto One Euro Villa era quella di attrarre nuove attività, e Eric aveva proposto il piano perfetto per trasformare la pittoresca cittadina in un’attrazione turistica. Eric era nel suo elemento; stava facendo le cose che amava e si rese conto di avere ancora una passione per il cibo.

Perché Eric decide di tornare a casa?

Dall’allestimento di una cucina commerciale da zero al lavoro sulle ricette con Giovanni, Eric era inarrestabile. Stava cercando di imparare la lingua e trovare modi per rendere interessanti i corsi di cucina. Riuscì a convincere tre anziane donne del posto a insegnare le loro ricette segrete di pasticceria, e tutto ciò di cui aveva bisogno era che Bernardo trovasse un modo per ottenere il permesso per inaugurare la scuola di cucina.

Eric non solo amava il lavoro che faceva lì, ma trovò anche l’amore. Ammirava la passione di Francesca per la sua città e, poiché entrambi avevano perso i loro partner, conoscevano il dolore e la sofferenza. La ristrutturazione della casa li avvicinò di più e lei divenne una delle ragioni principali dietro alla decisione di Eric di stabilirsi in Italia. Lasciarsi alle spalle la vita che si era costruito negli Stati Uniti non fu facile, ma Eric sentì di aver finalmente trovato il suo scopo e intendeva mantenerlo.

Olivia aveva dato per scontato che suo padre l’avrebbe presa in giro se avesse scoperto che stava progettando di trasferirsi a Roma per un apprendistato presso un rinomato interior designer, ma Eric le fu di grande supporto. Credeva che tutto ciò che stava accadendo fosse destinato ad accadere. Olivia non avrebbe scoperto la sua passione per l’interior design se non avesse comprato la casa, ed è così che ottenne l’apprendistato. Eric era pronto a tenere duro per Olivia perché si era innamorato di Montezara.

Le cose stavano andando bene finché Bernardo scoprì che Eric e Francesca si frequentavano. Ammirava Francesca e sperava che un giorno potessero stare insieme. Era l’unica ragione per cui aveva cercato di trovare un modo per ottenere i permessi. Dopo aver visto Francesca con Eric, Bernardo era determinato a sabotare il piano di Eric. Il giorno della rivelazione dell’affresco, Bernardo si presentò con l’erede americano di Mario e il sogno di Eric di aprire una scuola di cucina crollò.

Chi erano Larry e Tracey?

Eric e Olivia erano devastati quando si presentarono i legittimi proprietari della villa. Larry e Tracey Longo erano pronti a far valere la loro pretesa, soprattutto dopo aver visto la villa ristrutturata. Era ovvio che Bernardo aveva fatto di tutto per assicurarsi che il sogno di Eric rimanesse irrealizzato. Larry presentò la documentazione che dimostrava che la sua trisavola, Maria Leoni, era di Montezara ed era la bisnonna di Mario. Francesca era delusa; non si aspettava che un problema del genere si sarebbe mai presentato. Aveva già provato a contattare Larry e Tracey, ma non avevano mai risposto alle loro chiamate o e-mail, e lei dava per scontato che non si preoccupassero della loro proprietà in Italia. Era furiosa quando aveva scoperto che era stato Bernardo a inviare loro le foto della villa ristrutturata.

Francesca era determinata a trovare un modo per aiutare Eric e Olivia a tenere la casa. Aveva sbagliato, e aveva bisogno di trovare una via d’uscita. Ripassò i documenti più e più volte, ma non poteva fare a meno di accettare che Larry Longo fosse il parente più stretto di Mario. Eric aveva già accettato che ci fosse una minima possibilità che avrebbero riavuto la villa, e tutto ciò che gli importava era riavere indietro i soldi che Olivia aveva investito nella ristrutturazione. Consultarono un avvocato che credeva che i Longo avessero una storia familiare avvincente, e la loro scommessa migliore era recuperare i costi della ristrutturazione, ma potevano dire addio al loro sogno di possedere la villa. Eric era pronto a investire denaro per combattere il caso in tribunale, ma Olivia pensava che fosse inutile.

Era pronta a partire per Roma per l’apprendistato, ed Eric decise che era giunto il momento per lui di tornare a casa. Pensò che fosse meglio accettare la realtà e tornare negli Stati Uniti per salvare la sua attività. L’Italia gli aveva insegnato a sognare in grande, ma non credeva più di poterlo realizzare. Perdere la villa lo aveva fatto dubitare di se stesso, e la sua relazione con Francesca era recente, non voleva affezionarsi a qualcuno così presto in una relazione. Eric contattò Larry e Tracey e discusse il costo del rimborso; spiegò come Olivia avesse esaurito i fondi che sua madre le aveva lasciato, e sarebbe stato fantastico se avessero potuto rimborsarla. Larry e Tracey accettarono l’accordo, ed Eric si preparò a lasciare la villa.

Eric e Olivia finirono per possedere la casa da un euro?

Francesca era affranta quando scoprì che Eric aveva già deciso di lasciare Montezara. Era delusa da se stessa per non essere preparata al peggio, e discusse la sua situazione con le tre anziane signore che venivano sempre viste sedute vicino alla fontana. Li sentì dire che un tempo c’erano due famiglie, una la famiglia Leoni e l’altra la famiglia Leone.

Nel finale di La Dolce Villa, Francesca ha esaminato gli archivi del municipio per scoprire la verità. Ma non era sola; la gente del paese si era radunata lì per aiutarla a trovare i documenti giusti. All’improvviso è stato scoperto un nuovo fascicolo e Francesca ha capito che era quello che stava cercando. Ha scoperto che c’erano due Marie: una era Maria Leoni, che era la bisnonna di Mario, e la seconda era Maria Leone, nata nello stesso anno a luglio.

Era l’antenata di Larry e Tracey. Ora, cos’è una commedia romantica senza un inseguimento d’amore? Francesca pedalò fino alla stazione ferroviaria per fermare Eric. Convinta che lui fosse già partito, rimase sorpresa nel trovarlo ancora lì. Eric si era innamorato di Francesca ed era la prima volta, dopo tanto tempo, che provava quei sentimenti per qualcuno. Non era pronto a perderla, anche se non aveva idea di come far funzionare la loro relazione.

Quando Francesca gli raccontò la buona notizia, Eric ebbe ancora più motivi per restare. Finalmente poteva aprire la sua scuola di cucina e realizzare il sogno che aveva accantonato da tempo.

Nel frattempo, Francesca accompagnò i Longo nella casa ereditata dal loro antenato. Sebbene fosse ben diversa dalla villa di Mario, la coppia americana decise di farne la propria dimora. Terry si sentiva più vicino alle sue radici e voleva ristrutturare la casa per vivere a Montezara.

Eric, invece, scelse di fondere la sua azienda con quella del suo concorrente e di avviare la divisione italiana dell’impresa. Il sogno di Francesca di trasformare Montezara in una meta turistica si stava lentamente realizzando: la scuola di cucina era già operativa, il programma delle case a un euro era un successo ed era in fase di espansione. Inoltre, l’azienda di veicoli elettrici Testa Travel stava progettando di includere Montezara tra le sue destinazioni.

Durante un incontro con i funzionari governativi, Francesca presentò una previsione di bilancio in attivo per l’anno successivo, impressionando il consiglio.

La Dolce Villa si concluse con una nota felice: gli abitanti del paese si riunirono per festeggiare le loro piccole grandi conquiste nella nuova scuola di cucina. Il sogno di Eric si era finalmente avverato nel modo più inaspettato: non solo aveva trovato l’amore, ma aveva anche l’opportunità di coltivare la sua passione, trascorrendo al contempo del tempo prezioso con sua figlia.