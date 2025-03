Little Siberia: la spiegazione del finale del film

È da poco su Netflix il film Little Siberia, una commedia nera finlandese diretta da Dome Karukoski e incentrata sui temi della punizione e del perdono, sul ciclo della redenzione che sembra particolarmente difficile da ottenere ma sfuggente. I personaggi mentono, truffano e si manipolano a vicenda, tutto per un briciolo di felicità e per prospettive migliori che sembrano impossibili da raggiungere nella loro piccola città. Tutti si conoscono e i segreti non possono essere nascosti nell’oscurità troppo a lungo. Nel film, dunque, Joel – uno dei protagonisti – subisce un cambiamento radicale nella sua mentalità e finalmente affronta la sua crisi esistenziale di fede.

La mancanza di fede di questo pastore lo spinge a prendere misure drastiche nel corso della storia, quasi come un modo per trovare una risposta a tutti i suoi problemi. Tuttavia, più cede alla sua disperazione, più si rende conto che la verità è sempre stata vicina al suo cuore. Invece, la sua ossessione per il meteorite, proprio come il resto della città, gli fa perdere di vista le cose importanti della vita. Verso i momenti finali, il film si addentra dunque nella psiche interiore di Joel e anche nella divina provvidenza che ha cercato come rimedio a tutti i suoi problemi. Tuttavia, questo avviene al prezzo di molte lotte, anche personali, spirituali ed emotive.

La trama di Little Siberia

La storia inizia con un uomo sdraiato sulla neve con un coltello che gli esce dal petto. Vediamo una visione dell’Universo e dei suoi vari stadi evolutivi attraverso miliardi di anni. Alla fine, una roccia si stacca da una cintura di asteroidi e si dirige verso la Terra. Quattordici giorni prima della nostra scena d’apertura, un uomo viene mostrato alla guida di un’auto spericolata per le strade di una remota cittadina chiamata Hurmevaara. Nel frattempo, una coppia sta facendo sesso nella propria camera da letto. Improvvisamente, l’intero cielo notturno inizia a brillare di un colore rosso brillante. L’autista sbanda e si ferma prima di urtare una roccia sul ciglio della strada.

Quando il bagliore si spegne, l’autista si accorge che c’è un buco nel tetto dell’auto e nel sedile del passeggero. Un meteorite è atterrato all’interno del suo veicolo proprio prima che l’uomo finisse dritto contro la roccia. Il mattino seguente, il pastore di nome Joel si reca dal suo cliente, Matias. I due hanno una conversazione esoterica che si conclude con la fuga del primo. Mentre si trova in città, il protagonista viene poi segnalato da un uomo di nome Jukkis, che vuole che si occupi del servizio di guardia al museo. Il meteorite della notte precedente è stato lì esposto e si prevede che porterà grande fortuna al villaggio. Il pastore decide quindi di partecipare a un evento cittadino in cui Jukkis parla dei benefici del meteorite.

Lì, la moglie di Joel, Krista gli comunica una notizia scioccante: è incinta. Il giorno seguente Joel si reca quindi dal suo medico con la scusa di un controllo. La verità è che una ferita militare che si è procurato in passato lo ha reso incapace di avere figli. Si sottopone dunque ad alcuni esami per verificare se è ancora così. Sapendo di essere sterile, Joel sospetta che la moglie possa averlo tradito, soprattutto alla luce di questa gravidanza. A peggiorare la situazione, a lezione di danza la vede scambiare qualche parola con Raystis, un abitante della zona che gestisce una palestra. Ma Joel non può preoccuparsi più di troppo di questo, in quanto quella sera stessa deve fare da guardia al museo.

Quando tutti se ne vanno, passa quindi un po’ di tempo da solo a fissare il meteorite. Veniamo così a sapere che il pastore sta attraversando una grave crisi di fede ed è alla ricerca di segni di Dio, di un miracolo. La sua tranquillità viene interrotta da Tarvainen, l’uomo che ha trovato il meteorite, che si ferma al museo per rivedere la roccia, ma Joel lo manda via. Poco dopo, però, un gruppo di rapinatori irrompe nell’edificio e fugge con qualcosa. Il pastore li segue fino all’esplosione di un’auto. In seguito scopre che sono fuggiti con una bomba a mano e non con il meteorite.

La spiegazione del finale di Little Siberia: qual è il miracolo? Come fa Joel a riaccendere la sua fede?

La crisi di fede di Joel attraversa tutta la narrazione e rimane l’elemento più importante del suo viaggio. Dopo anni in cui non è riuscito a concepire un figlio con Krista, l’uomo ha perso la fiducia in un potere superiore, anche quando predica la sua parola. Tutto ciò che desidera è un grande gesto che dimostri l’esistenza di Dio. Tuttavia, è diventato così cinico che anche l’atterraggio di un meteorite non ha un grande effetto su di lui. Cerca invece qualcosa di monumentale e impressionante, qualcosa che non possa essere confutato in nessun modo. Con il passare del tempo, questo pensiero si rivela errato. Joel si rende infatti conto di aver cercato un miracolo nel posto sbagliato.

Il più grande segno della divina provvidenza è sempre stato al suo fianco e gli ha tenuto compagnia durante i suoi peggiori dolori: sua moglie, Krista. Joel non riesce però a vedere la devozione della moglie nei suoi confronti perché si concentra su tutte le cose negative della sua vita, la più grande delle quali è la sua incapacità di dare un figlio a Krista. Di conseguenza, ha sviluppato una profonda insicurezza su se stesso e sulla sua relazione. Pensa che Krista sia disposta a lasciarlo in qualsiasi momento a causa della sua infertilità. Di conseguenza, inizia a credere che lei lo tradisca. Non riesce invece a riconoscere la possibilità di un miracolo nella loro capacità di concepire un figlio.

In un certo senso, quindi, la sua infertilità e la sua crisi di fede si sono intrecciate in un complesso pasticcio, alimentandosi a vicenda. Inizia a credere che, qualunque cosa faccia, Krista non sarà mai felice con lui. Questo gli consente una facile via d’uscita quando il meteorite atterra in città. Si convince che la roccia sia un segno di Dio piuttosto che il dolore che prova pensando alle sue mancanze. Joel impiega dunque molto tempo per superare i suoi demoni. I suoi sentimenti interiorizzati di inadeguatezza sono un misto di convinzioni personali e di una devozione spirituale in declino. Di tanto in tanto lo vediamo piangere davanti a Dio. È un segno che cerca disperatamente delle risposte alla situazione desolante in cui si trova.

In effetti, solo alla fine, quando Krista e Joel iniziano ad affrontare più apertamente i loro problemi, il pastore comincia a rendersi conto della follia del suo pensiero. Rimane ostinatamente convinto che lei lo abbia tradito per rimanere incinta, perché è quello che “vuole” credere. Pensa di essere incapace di amarla perché non può darle ciò che vuole. Nella sua testa, è una conclusione scontata che lei sia andata a letto con Jukkis o Raystis per avere il bambino. A un certo punto, lo accetta persino come qualcosa di naturale. Quando però Jukkis rivela che anche lui è sterile, Joel si rende conto che molte delle ipotesi che aveva in testa sono sbagliate.

Pensava che Krista avesse avuto un figlio da un altro. Non ha mai pensato che a lui sarebbe potuto accadere un miracolo. Nei momenti finali del film, Joel subisce un cambiamento radicale nella sua mente, rendendosi conto di aver sbagliato a credere nelle cose solo perché pensava di non meritare amore e attenzione. La sua fede era forte solo quanto le sue convinzioni gli dicevano. Dice a sua moglie che lei è il suo miracolo. Per tutto questo tempo, è stato uno sciocco a non accorgersi della cosa più importante della sua vita. Lei e il loro bambino non ancora nato sono i miracoli che stava cercando. Invece, ha perso la concentrazione e ha pensato che il meteorite fosse la risposta a tutti i suoi problemi. Queste parole confermano il suo amore per la moglie e la sua fede ritrovata.

Come fa Joel a salvare Krista?

Dopo che Jukkis passa da casa e racconta a Joel della sua infertilità, il protagonista inizia a rimpiangere gli ultimi scambi con Krista. Gli appare evidente che lei non lo ha mai tradito. Tuttavia, a causa del precedente ultimatum di lei che intendeva lasciarlo a meno che lui non rinunciasse alla sua ossessione, crede che lei abbia mantenuto la parola. Qualche istante dopo, riceve una telefonata da una persona sconosciuta che gli dice di rubare il meteorite quella notte se vuole rivedere sua moglie. Joel va quindi a trovare Karolina al Golden Moon, dove scopre che la donna è l’artefice della recente telefonata. Vuole la roccia per sé perché si è stancata di vivere a Hurmevaara. Gli dà quindi istruzioni dettagliate su cosa fare durante il furto.

Se lui seguirà i suoi ordini, gli prometterà che uscirà da questa situazione come un eroe e che riavrà sua moglie. Quella sera, dunque, Joel inizia il suo turno di notte armato di un fucile con un solo colpo in canna. Come da istruzioni di Karolina, trova un ladro che sta entrando dal retro: Petar. Minacciandolo con il fucile, ordina a Petar di attaccare le mani e la lingua a un palo di metallo congelato, prevedendo che questo lo terrà occupato per un bel po’ di tempo. Una volta all’interno del museo, si presenta Karolina e ordina a Joel di rompere l’involucro di vetro intorno alla roccia. Lo fa perché, in quel modo, non ci saranno impronte digitali per le autorità e sembrerà un’effrazione. A sorpresa, anche Petar entra nell’edificio, dopo essersi in qualche modo strappato la lingua e le braccia dal palo.

Il trio viene però interrotto da Tarvainen, che prende la pietra e fugge via. Joel riesce però a trovare Tarvainen a casa sua, consolandolo riguardo alle sue recenti riflessioni filosofiche ed esistenziali. La situazione si calma momentaneamente, ma poi Tarvainen pugnala improvvisamente Joel al petto. Ferito, il pastore insegue Tarvainen nel fiume ghiacciato, cercando disperatamente di recuperare il meteorite, l’unico modo per salvare Krista. Lì, il ghiaccio crolla sotto i piedi di Tarvainen, che cade così nell’acqua gelida con il meteorite. Joel, sopraffatto dalla disperazione e dalle ferite, si sdraia sul ghiaccio. Ha di nuovo una visione grandiosa dell’universo e della bellezza della vita.

A quel punto si riprende e torna a casa. Riceve il messaggio che Krista sarà restituita a condizione che Joel consegni la roccia alla palestra di Raystis. Per farlo, decide allora di usare una roccia normale al posto del meteorite. Giunto alla palestra, Joel nota che Raystis è stato agganciato a una bomba a mano. Se smette di correre sul tapis roulant, la bomba esploderà. L’uomo rivela di essere stato lui a rapire Krista perché la sua azienda è sul punto di fallire. Ora Petar e Karolina l’hanno però in pugno. Joel si reca quindi nel retro del negozio per impedire che il loro piano vada a buon fine. I due entrano però in una situazione di stallo quando Karolina mostra la sua vera natura sparando a Petar.

Tutto ciò che vuole è una possibilità di libertà. Fa quindi uscire Krista sotto la minaccia di una pistola per recuperare la borsa con la pietra da Joel. Tuttavia, Joel riesce a inviare un messaggio in codice a Krista, dicendole di “piroettare” mentre usa l’unico proiettile del suo fucile per abbattere Karolina, salvando così la vita di sua moglie. Dopo un salto temporale, scopriamo anche che il pastore, nonostante le ferite, è vivo e vegeto e conduce una felice vita familiare con Krista e il suo bambino appena nato, avendo così ritrovato la fede e la gioia di vivere.

Che cosa simboleggia il meteorite?

All’inizio di Little Siberia, tutti gli abitanti della città sono ossessionati dalla piccola roccia e desiderano possederla per i loro scopi personali. Alla fine, tuttavia, il meteorite giace sul fondo del fiume ghiacciato, dimenticato dagli abitanti della città che hanno trovato uno sbocco migliore per il loro entusiasmo. In un certo senso, questo rappresenta la crescita della personalità di tutti, in particolare di Joel. Il pastore era convinto che il meteorite fosse un segno della presenza di Dio e un suo messaggio dal cielo. Anche Tarvainen esprime la stessa idea a Joel. Tutti credono che la roccia contenga una ricetta segreta per la salvezza. Tuttavia, dopo una serie di lotte, il suo valore diminuisce nella mente di tutti coloro che ne sono coinvolti.