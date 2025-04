Mission: Impossible – Protocollo fantasma, come Tom Cruise ha realizzato lo stunt sul Burj Khalifa

L’acrobazia del Burj Khalifa in Mission: Impossible – Protocollo fantasma (qui la recensione) è stato un momento decisivo per il franchise. Naturalmente, viene naturale chiedersi se Tom Cruise si sia arrampicato davvero sul celebre grattacielo. La risposta è sì. Con una lista crescente di acrobazie estremamente pericolose nel suo curriculum, scalare l’esterno del Burj Khalifa nel quarto capitolo della serie Mission: Impossible è ad oggi una delle imprese di coraggio più famose di Cruise. Da allora, l’attore ha continuato a sfidare il pericolo nei film successivi della saga. Tuttavia, l’acrobazia del Burj Khalifa rimane nella storia del cinema.

Ma andiamo con ordine. Mission: Impossible – Protocollo fantasma porta l’Ethan Hunt di Cruise a Dubai alla ricerca dei codici di lancio nucleare dopo che Kurt Hendricks, alias Cobalt (Michael Nyquist), ha rubato un’arma devastante. È ormai ovvio che Hunt non prende mai la strada più facile. Ethan deve raggiungere il 130° piano del grattacielo di 829,81 metri e rinuncia all’ascensore in favore di un paio di discutibili guanti a ventosa. Iniziare la scalata di 123 piani è la parte più facile, poi si cala dall’edificio e compie un salto di fede. Per quanto la sequenza sia stupefacente, è stato impressionante anche il dietro le quinte.

La preparazione per l’acrobazia di Tom Cruise al Burj Khalifa

Per l’acrobazia del Burj Khalifa, l’attore ha dovuto essere equipaggiato con un’imbracatura che è stata accuratamente fissata a punti strategici dell’edificio, il che ha richiesto allo studio di ottenere permessi speciali per perforare i pavimenti e le pareti, e la troupe di Mission: Impossible – Protocollo fantasma ha rotto 35 finestre. Il regista Brad Bird si è consultato con diversi professionisti di vari settori, come ingegneri, scalatori professionisti e stuntman, per garantire la sicurezza delle riprese. Ha persino preso in considerazione la possibilità di utilizzare uno stuntman dedicato, ma, come ha fatto per la maggior parte della sua carriera, Cruise si è occupato da solo delle acrobazie.

Cruise non sapeva che l’imbracatura stretta gli avrebbe impedito la circolazione, quindi le riprese dovevano essere completate nel modo più efficiente e veloce possibile. Altrimenti, la parte inferiore del suo corpo avrebbe iniziato a sentirsi intorpidita. Anche gli elicotteri che stavano girando avevano un limite di volo di 30 minuti alla volta, quindi la troupe doveva fare in modo che ogni ripresa fosse valida. La sequenza è stata girata anche in IMAX, il che significa che le cineprese esaurivano rapidamente la pellicola. Le riprese dovevano essere riportate in aereo a Los Angeles e Bird non poteva verificare che tutto fosse perfetto fino allo sviluppo della pellicola.

Anche l’addestramento per l’acrobazia del Burj Khalifa è stato estremamente accurato e calcolato. La troupe ha costruito una parete di vetro per simulare l’esterno dell’edificio reale e ha fatto salire e scendere Cruise più volte per fargli prendere confidenza con la scomodità dell’imbracatura e con il peso fisico della scalata. Sono arrivati a riscaldare la parete con luci artificiali per simulare la temperatura delle finestre del Burj Khalifa. L’acrobazia è stata un incubo logistico, ma la pianificazione ha dato i suoi frutti.

Quella sul Burj Khalifa è la migliore acrobazia di Mission: Impossible

Tom Cruise esegue sempre personalmente le sue acrobazie nella saga, tra cui appendersi a un aereo, trattenere il respiro per sei minuti per eseguire una rapina subacquea e compiere 109 salti HALO per ottenere l’inquadratura perfetta. Ma di tutte queste acrobazie cinematografiche, l’iconica sequenza del Burj Khalifa è la migliore prova della dedizione dell’attore al suo mestiere. In Mission: Impossible – Protocollo fantasma questa è la sequenza più emozionante per il pubblico ed è stata estremamente pericolosa, estenuante e probabilmente terrificante per Cruise stesso.

Tuttavia, i risultati sono a dir poco impressionanti. Aver scalato il lato dell’edificio più alto del mondo garantisce un eterno diritto di vanto al franchise per ogni serie d’azione che si rispetti. L’acrobazia si svolge come una scena degli Incredibili in carne e ossa, poiché la sequenza è costellata da un’intelligente comicità d’azione, come i guanti di aspirazione che hanno una mente propria. L’acrobazia del Burj Khalifa ha quindi un equilibrio di emozioni al limite della sopportazione ma anche una dose di comicità come poche altre acrobazie di Mission: Impossible.

Lo stunt di Tom Cruise al Burj Khalifa è stato il più pericoloso?

Dopo l’acrobazia di Tom Cruise al Burj Khalifa, l’attore ha eseguito altre acrobazie altrettanto pericolose. In Mission: Impossible – Rogue Nation, Cruise si è aggrappato al fianco di un aereo in fase di decollo. L’attore ha anche trattenuto il respiro sott’acqua per ben 6 minuti (finché il record non è stato battuto da Kate Winslet in Avatar: La via dell’acqua). In seguito, Cruise si è impegnato in un salto HALO per Mission: Impossible – Fallout. Il salto era così pericoloso che Henry Cavill non poté parteciparvi perché avrebbe messo a rischio la vita di Cruise.

Tuttavia, il salto in moto in Mission: Impossible – Dead Reckoning è stato ad oggi l’acrobazia più pericolosa dell’attore. Sarebbe stato impossibile prevedere il punto in cui la moto sarebbe atterrata quando Cruise si è lasciato andare, e c’erano molte altre cose che la produzione non era in grado di pianificare correttamente. Effettuare una valutazione accurata dei rischi della scena deve essere stata la parte più frustrante dello sviluppo del film. La fisica impossibile da determinare, insieme al controllo di un veicolo a mezz’aria e alla pericolosa vicinanza alle rocce sul bordo di un precipizio, rende il salto in moto di Cruise l’acrobazia più pericolosa del franchise.

Tuttavia, come ormai noto, Cruise è in costante competizione con se stesso e Mission: Impossible – The Final Reckoning (al cinema dal 22 maggio) potrebbe presentare le sue due acrobazie più pericolose. L’ottavo capitolo della saga prevede infatti un’acrobazia in acqua in cui Cruise potrebbe rivendicare alla Winslet il suo record di trattenimento del respiro. Il film in uscita presenta anche un’altra acrobazia con l’aereo, solo che questa volta non decolla, ma si trova già in volo. In ogni caso, Mission: Impossible è ormai ineguagliabile da questo punto di vista e Cruise sembra felice di rischiare la vita per il divertimento del pubblico.

Cosa è stato detto sull’acrobazia di Tom Cruise al Burj Khalifa

A testimonianza dell’impatto dell’acrobazia del Burj Khalifa in Mission: Impossible – Protocollo fantasma, la sequenza e il modo in cui è stata realizzata sono ancora oggetto di discussione a più di dieci anni dalla sua esecuzione. È il tipo di scena che è emozionante da vedere nel film e che si aggiunge alla storia in modo eccitante, ma una volta finito il film, il pubblico vuole saperne di più su come si è svolta. Lo stesso Tom Cruise ha rivelato in un documentario dietro le quinte che sentiva che questo era il culmine del suo precedente lavoro di stunt: “In tutti gli anni in cui ho fatto stunt e girato film, ci sono volute tutte queste conoscenze per realizzare non solo quello che ho fatto io, ma anche quello che abbiamo fatto tutti con il Burj”.

Sebbene l’intera sequenza sia un’esperienza da brivido, c’è stato un momento delle riprese che il coordinatore degli stunt Gregg Smrz ha ammesso essere stato particolarmente snervante. Si tratta del momento in cui l’attrezzatura di Hunt si guasta, facendolo cadere dall’edificio. È un momento che Cruise ha eseguito da solo in un’unica ripresa e che Smrz ha descritto come “il giorno più emozionante delle riprese. Qualcuno ha detto: “E se il cavo si rompe?”. E io ho risposto: “Non è un’opzione”. Abbiamo fatto i conti e c’è stato abbastanza tempo di caduta libera perché lui mi mandasse un messaggio mentre scendeva e io lo ricevessi!”.

Anche altri attori si sono meravigliati dell’intera operazione, con Matt Damon che ha rivelato che Cruise gli ha raccontato alcuni segreti dietro le quinte della realizzazione della sequenza durante una cena insieme: “Mi ha detto: “Ho pensato a questa inquadratura per 15 anni!”. E io: “Wow, davvero?” E lui: “Allora vado dal tizio della sicurezza e gli spiego tutto”. Il tizio della sicurezza dice: “Non possiamo farlo. È troppo pericoloso, non si può fare”. Così ho trovato un nuovo addetto alla sicurezza”. Damon ha ammesso che il fatto che un addetto alla sicurezza si sia rifiutato di approvare l’acrobazia sarebbe stato sufficiente per farlo desistere. Tuttavia, Cruise continua a dimostrare che sono pochi i limiti che non intende superare per offrire al pubblico un’esperienza indimenticabile.