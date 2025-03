Morbius, la spiegazione del finale e il futuro dei film Marvel/Sony (nel dettaglio)

L’universo di Spider-Man della Sony era stato inizialmente concepito come un universo cinematografico completamente nuovo, pieno di cattivi di Spider-Man che alla fine avrebbero incluso lo stesso Spider-Man, e Morbius era uno di quei film, che esplorava le origini del personaggio titolare. Con Jared Leto nei panni di Morbius, il film è stato accolto male e il sequel è stato messo in secondo piano, poiché la Sony si è concentrata sugli altri film dell’universo: Venom: The Last Dance, Madame Web e Kraven the Hunter, che saranno completati nel 2024 prima di interrompere lo sviluppo nel 2025 e oltre.

Nel corso del film, Morbius diventa un vampiro vivente dopo essersi iniettato un siero, mescolato con il DNA di un pipistrello vampiro, destinato a curare la sua malattia del sangue. Il film si conclude con la morte di alcuni personaggi e due scene a metà dei titoli di coda che tentano di preparare il futuro del personaggio. Alla fine di Morbius succedono molte cose, quindi vale la pena dare un’occhiata a come è finito il film e cosa significa per l’universo di Spider-Man della Sony nel suo complesso.

Le abilità di Morbius contro quelle di Milo

Michael Morbius mette alla prova le sue varie abilità nel corso del film, scoprendo di essere agile, di poter guarire rapidamente dopo un combattimento o una caduta, di essere incredibilmente forte, di poter volare e di essere in grado di usare l’ecolocalizzazione dei pipistrelli, un sonar biologico, per trovare chi sta cercando, non importa dove si trovi. Milo ha le stesse capacità del fratello perché ha preso il siero dopo Morbius. Tuttavia, Milo non può mostrare queste caratteristiche sovrumane tanto quanto vorrebbe perché prende il siero dopo Morbius, il che dà a quest’ultimo un po’ di vantaggio per un po’.

La differenza più grande tra le abilità dei due è la durata. Poiché Milo non ha problemi a nutrirsi di sangue umano mentre pulsa ancora nei loro corpi, è più forte per molto più tempo, nutrendosi costantemente dell’umano più vicino per continuare a dare il meglio di sé. È in grado di camminare, saltare, volare e la sua pelle ha un aspetto più sano più a lungo perché Milo non è vincolato agli effetti limitati delle sacche di sangue.

Mentre Morbius assume una o due sacche di sangue in qualsiasi momento, riducendo il tempo a sua disposizione (da sei a quattro ore) per impiegare le sue nuove abilità, Milo è sempre potente perché non smette mai di uccidere per il sangue.

Martine diventa un vampiro vivente

Martine Bancroft è stata una delle sostenitrici di Morbius per tutto il film. Martine ha incontrato il suo destino quando Milo l’ha inseguita per attirare Morbius allo scoperto. Milo uccide Martine e sembra che per lei sia la fine. Tuttavia, Martine viene morsa da Morbius e, a sua insaputa, si risveglia come un Vampiro Vivente. Non ha una malattia del sangue, quindi è possibile che non abbia bisogno di nutrirsi così tanto per mantenere le forze, ma sicuramente avrà la stessa sete di sangue di Morbius e Milo.

Nei fumetti, Martine tende ad allearsi con vari personaggi, tra cui l’agente dell’FBI Simon Stroud, che è a caccia di Morbius…

Martine in Morbius è un po’ più concreta e razionale rispetto alla sua controparte dei fumetti, quindi è possibile che abbia bisogno di tempo per elaborare ciò che le è successo e come questo influenzi il suo lavoro di medico. Nei fumetti, Martine tende ad allearsi con vari personaggi, tra cui l’agente dell’FBI Simon Stroud, che è a caccia di Morbius, cosa che potrebbe essere inclusa in un potenziale sequel.

Come le scene post-credits di Morbius creano una sinistra collaborazione a I Sinistri Sei (Sinister Six)

Nelle scene post-crediti di Morbius, Adrian Toomes (Vulture) appare in una cella vuota dopo che il multiverso si è aperto (grazie a Spider-Man: No Way Home) e lo ha trasportato lì. Dopo essere uscito di prigione, non avendo commesso alcun crimine nel mondo di Morbius, Vulture organizza un incontro con il Vampiro Vivente. Dice a Morbius che le persone come loro, presumibilmente quelle con dei doni, dovrebbero fare squadra, incolpando Spider-Man per essere stato scaricato in un altro mondo. Anche se Morbius non sa chi sia Spider-Man e non ha motivo di fidarsi di Vulture, sembra desideroso di lavorare con il cattivo con le ali.

Con l’introduzione di Venom, Morbius e il ritorno di cattivi di Spider-Man come Green Goblin, le scene post-crediti suggerivano che la Sony si stesse preparando a creare una squadra di Sinistri Sei in qualche punto del loro universo. Questa è l’unica spiegazione del perché Morbius abbia incluso l’Avvoltoio, soprattutto considerando che non ha avuto alcun impatto sulla trama principale del film. Tra l’MCU e l’universo di Spider-Man della Sony, sono già stati presentati diversi cattivi dei Sinistri Sei, tra cui Mysterio, ma sembra improbabile che il progetto possa mai concretizzarsi.

Perché Vulture incontra Morbius?

Al di là dei tentativi di mettere insieme una anticipazione dei Sinistri Sei, l’incontro di Vulture con Morbius non ha molto senso.

È inspiegabile e le ragioni di Morbius per accettare l’invito hanno ancora meno senso. Vulture dice che dovrebbero fare squadra perché entrambi hanno delle abilità e sono estranei alla loro società. Forse Vulture vuole trovare un modo per tornare all’MCU e cerca l’ambizioso e capace Morbius per farlo. Inoltre, Vulture vede Morbius come molto potente.

Se Adrian vuole vendicarsi di Spider-Man per quello che è successo in Spider-Man: Homecoming, oltre che per la divisione nel multiverso, troverebbe ovviamente l’unica persona abbastanza potente da aiutarlo a ottenere la sua vendetta. Le ragioni di Morbius, tuttavia, sono un po’ meno chiare. Il Vampiro Vivente potrebbe aver ucciso Milo per impedirgli di fare del male ad altri, ma Morbius non ha mai indicato che lo scienziato stesse cercando di fare qualcosa che non fosse aiutare.

Come è stato accolto il finale di Morbius

Come l’intero film Morbius, il finale non è piaciuto a nessuno e non c’era molto di entusiasmante, anche se si intravedevano i Sinistri Sei. Il problema principale citato nel finale è che non ha senso che Vulture sia nell’universo di Morbius, dato che Spider-Man: No Way Home ha fatto sembrare che solo i cattivi stessero entrando nell’MCU, invece che cattivi che sanno che è Peter Parker che viene teletrasportato in altri universi.

Se Vulture è rimasto nell’universo di Morbius e voleva allearsi per sconfiggere il suo Spider-Man, allora non c’è davvero nessuna motivazione neanche per lui. Sembrava che la Sony non sapesse necessariamente cosa volesse fare e abbia messo insieme un teaser di Sinister Six sperando che gli spettatori non cercassero di smontare la logica. Ovviamente non è andata così e la gente è rimasta confusa sul senso di tutto ciò, soprattutto per via della scarsa accoglienza riservata a Morbius nel suo complesso.

Morbius potrebbe combattere l’Uomo Ragno di Garfield, non quello di Tom Holland

Nel dicembre 2013, Sony ha annunciato un film sui Sinistri Sei come parte dell’universo di The Amazing Spider-Man. Il film doveva essere uno spin-off che avrebbe incluso il Dottor Octopus e Kraven – il Cacciatore come avversari del supereroe con la ragnatela. Tuttavia, il film è stato alla fine accantonato. Dato che il film dei Sinistri Sei era pensato per l’interpretazione di Andrew Garfield di Spider-Man, e dato che Tom Holland aveva già combattuto diversi cattivi in Spider-Man: No Way Home, Morbius e Vulture potevano combattere Peter Parker di Garfield invece.

Anche Venom era stato anticipato in The Amazing Spider-Man 2, ma nulla di ciò che era stato anticipato in quel film si è mai concretizzato, poiché la Sony ha deciso di fare un reboot.

Lo Spider-Man di Andrew Garfield è stato accolto incredibilmente bene e un rinnovato interesse nel vederlo tornare per The Amazing Spider-Man 3 avrebbe potuto indurre la Sony a voler includere cattivi come Vulture, Morbius e persino il Kraven the Hunter originariamente previsto, oltre al Dottor Octopus. Anche se potrebbe esserci interesse a vedere una continuazione del personaggio di Andrew Garfield, è improbabile che i fan vogliano vederlo scontrarsi con Morbius, o anche con l’Avvoltoio di Michael Keaton, dato quanto siano stati mal accolti i film dell’universo di Spider-Man della Sony.

Il futuro di Morbius spiegato

Morbius si conclude con un paio di colpi di scena: Martine che si risveglia come vampira e Vulture che unisce le forze con il Vampiro Vivente. Inoltre, il finale del film non dà a Morbius il tempo di elaborare le conseguenze con Milo e le morti che si sono verificate. Tali trame avrebbero potuto essere ulteriormente approfondite in un sequel, ma la Sony sembra aver completamente abbandonato il suo universo condiviso di Spider-Man dopo aver visto i rendimenti diminuire sia a livello critico che finanziario.

Al momento, sembra che l‘unico modo in cui la storia di Morbius potrebbe continuare sia un altro ingresso nel franchise di Spider-Man interpretato da Tom Holland, o se The Amazing Spider-Man 3 diventerà mai realtà. Considerando quanto Morbius sia stato odiato, non sembra che ci sia un pubblico desideroso di vedere un sequel ufficiale del film, che diventerà un’altra vittima dell’universo di Spider-Man della Sony che probabilmente non vedrà mai una continuazione.