Mr. Morfina: guida al cast e ai personaggi del film

L’ultimo film diretto dalla coppia di registi Dan Berk e Robert Olsen, Mr. Morfina (qui la spiegazione del finale), uscirà il 27 marzo 2025. Questa commedia d’azione segue la storia di Nathan, che nasce con una condizione insolita che gli impedisce di provare alcuna sensazione dolorosa sul corpo. Tuttavia, quando la sua ragazza viene rapita durante una rapina in banca, lui lotta con le unghie e con i denti per salvarla, usando la sua condizione fisica a suo vantaggio.

Uscito a metà marzo negli Stati Uniti, Mr. Morfina ha ricevuto una valutazione favorevole di 7,1/10 su IMDb e un totale dell’81% su Rotten Tomatoes. Il film ha un cast di attori di talento, tra cui Jack Quaid, Amber Midthunder, Jacob Batalon e molti altri. Scopriamo maggiori dettagli sul cast e sui personaggi di Mr. Morfina.

Guida al cast e ai personaggi di Mr. Morfina: chi interpreta chi nel film d’azione e commedia?

Jacob Batalon nel ruolo di Roscoe

In Mr. Morfina, l’attore Jacob Batalon interpreta il ruolo di Roscoe. È un caro amico di Nathan nel film, inizialmente un amico virtuale. Tuttavia, a causa del rapimento della compagna di Nathan, Sherry, questi due amici si incontrano nel mondo reale, mentre Roscoe lo aiuta a trovare Sherry.

Jacob Batalon è noto per il suo lavoro in film e serie tra cui Spider-Man: Homecoming (2017), Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019), Spider-Man: No Way Home (2021), Reginald the Vampire (2022-2024), Lift (2024), ecc.

Amber Midthunder nel ruolo di Sherry

Amber Midthunder interpreta il ruolo di Sherry in Mr. Morfina. Lavora con Nathan e i due si frequentano. Tuttavia, nel film, durante una rapina sul posto di lavoro, viene tenuta prigioniera dai membri della rapina.

Amber Midthunder ha lavorato in precedenza in film e serie tra cui The Originals (2016), Legion (2017-2019), The Ice Road (2021), Prey (2022), Reserve Dogs (2022), Avatar: The Last Airbender (2024), Opus (2025) e molti altri.

Jack Quaid nel ruolo di Nathan “Mr. Morfina” Caine

Per il ruolo di Nathan, non abbiamo altri che Jack Quaid! Nathan, come si vede narrare nel trailer del film, è “solo un ragazzo normale, con un lavoro normale”, lavora in una banca. La sua compagna, Sherry, lavora con lui. Tuttavia, durante una rapina in questa banca, deve salvare la sua ragazza da quei rapinatori. Nathan nasce con una condizione unica, a causa della quale non sente alcun dolore nel suo corpo.

Jack Quaid è riconosciuto per il suo lavoro in film e serie tra cui Hunger Games (2012), Logan Lucky (2017), The Boys (2019-presente), Batman: The Long Halloween: Part One (2021), Scream (2022), Spider-Man: Across the Spider-verse (2023), Oppenheimer (2023), Companion (2025) e molti altri.

Cast di supporto di Novocaine – Il cast di supporto di Mr. Morfina include: