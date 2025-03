Onigoroshi – Demon City, la spiegazione del finale: cosa è successo alla figlia di Sakata?

Onigoroshi – Demon City di Netflix è un thriller d’azione travolgente che non risparmia nulla in termini di combattimenti cruenti e spettacolari. Tuttavia, gli ultimi momenti del film potrebbero lasciare molti spettatori con domande irrisolte sul destino dei personaggi e sulla risoluzione del caos avvenuto. Dopo aver affrontato ondate di nemici nel Mahoroba Resort, il protagonista, il sicario Shuhei Sakata, si ritrova faccia a faccia con il suo mortale nemico, l’uomo responsabile di aver trasformato la sua vita in un vero inferno. Tuttavia, mentre il film si avvia alla conclusione, il duello finale prende una piega inaspettata, portando la narrazione in una nuova direzione e suggerendo l’ascesa di un nuovo personaggio, lasciando in sospeso l’eredità di Sakata. Inoltre, emergono dubbi su come un certo personaggio sia riuscito a sopravvivere nonostante la sua apparente morte in uno scontro con il protagonista.

Trama di Onigoroshi – Demon City

Shuhei Sakata è un temuto sicario nella città di Shinjo, in Giappone, noto per essere in grado di abbattere interi gruppi di nemici da solo. Dopo anni trascorsi nel mondo del crimine, desidera abbandonare la sua vita violenta per dedicarsi alla famiglia insieme alla moglie Aoi e alla figlia Ryo. La sua ultima missione lo porta a eliminare un pericoloso clan della Yakuza, utilizzando la sua letale combinazione di corda e lama per sterminare i nemici uno dopo l’altro. Dopo aver portato a termine il lavoro, il suo amico Akira Fujita gli dice addio. Tornato a casa, Sakata saluta la sua famiglia e si prepara a una vita tranquilla. Tuttavia, la sua felicità dura poco: un gruppo di individui mascherati da demoni prende in ostaggio la moglie e la figlia nel soggiorno di casa. Nonostante i suoi tentativi di salvarle, entrambe vengono uccise, e subito dopo, Sakata viene colpito alla testa, non prima di aver giurato vendetta.

Dodici anni dopo, Sakata è ancora vivo, ma ridotto a uno stato catatonico. Dopo essere stato dimesso da un ospedale, viene accolto da Fujita, che sembra essersi preso cura di lui per tutto quel tempo. Nel frattempo, la città di Shinjo è cambiata sotto il governo del nuovo sindaco, Ryu Sunohara, lo stesso uomo responsabile della morte della sua famiglia. Sunohara ha trasformato la città in un centro economico e culturale all’avanguardia e sta per inaugurare il Mahoroba Resort, il suo ambizioso progetto. Tuttavia, sotto il suo dominio, misteriose sparizioni e crimini irrisolti sono aumentati, e nessuno osa metterlo in discussione.

Fujita porta Sakata in un appartamento malmesso e assume un infermiere indiano per prendersi cura di lui. Una notte, però, un vecchio nemico di Sakata irrompe nell’appartamento e sfoga la sua rabbia sul sicario in stato vegetativo. Dopo l’aggressione, Sakata viene ricoverato in ospedale, e la gang dei demoni scopre che il loro vecchio avversario è ancora vivo. Uno di loro, il poliziotto Shinozuka, si infiltra nella stanza d’ospedale per ucciderlo con un’iniezione letale. Ma è proprio in quel momento che Sakata si risveglia e lo elimina. Dopo il combattimento, i suoi ricordi iniziano a riaffiorare, inclusi quelli della moglie e della figlia. Determinato a ottenere vendetta, inizia la sua caccia ai responsabili. Durante la sua missione, scopre che il suo amico Fujita lo aveva tradito, rivelando alla gang demoniaca informazioni sulla sua famiglia. Sakata lo uccide, per poi eliminare un altro alto membro della banda. Infine, scopre una verità scioccante da Sunohara: sua figlia Ryo è ancora viva.

Finale di Onigoroshi – Demon City: come fa Sakata a salvare sua figlia?

Dopo aver scoperto che Ryo non è morta quella notte, Sakata cerca di rintracciarla con l’aiuto di un ex collega, Takigawa Yoshifumi. Quando Sunohara ha preso il potere, ha rinnovato gran parte del sistema di sicurezza della città e sterminato il vecchio regime. Sakata deduce che sua figlia potrebbe essere tenuta prigioniera nell’edificio della sicurezza di Shinjo. Così, attacca il complesso, eliminando una guardia dopo l’altra fino a raggiungere il suo appartamento.

Quello che Sakata non sa è che Ryo ha vissuto una vita normale da liceale, sotto la protezione di un membro chiave della gang dei demoni, il quale ha però intenzione di abusare di lei una volta cresciuta. Quando Sakata affronta quest’uomo nell’appartamento, Ryo fugge e prende arco e frecce. Non riconoscendo il padre, lo colpisce alla spalla con una freccia. Ferito, Sakata è costretto a fuggire e a curarsi con l’aiuto di Yoshifumi. Sunohara lo contatta e lo invita al Mahoroba Resort per porre fine alla loro faida una volta per tutte.

Equipaggiatosi con la sua arma, Sakata si fa strada attraverso il resort, eliminando i nemici fino a scontrarsi con il guardiano di Ryo, che ferisce mortalmente. Arrivato in cima all’edificio, affronta Sunohara e i suoi uomini. Durante la battaglia, Ryo riconosce finalmente Sakata come suo padre e fugge con Yoshifumi. Sakata combatte fino all’ultimo, anche dopo aver perso un braccio, riuscendo a uccidere Sunohara. Tuttavia, il suo nemico viene colpito da un altro colpo: il padre adottivo di Ryo, miracolosamente ancora vivo, tenta di uccidere Sakata, ma Ryo lo respinge, permettendo a suo padre di finirlo. Ryo abbraccia Sakata mentre lui muore tra le sue braccia.

Come fa il sindaco Sunohara a sopravvivere?

Un anno dopo lo scontro, Sunohara appare ancora vivo, annunciando la riapertura del Mahoroba Resort. Tuttavia, un dettaglio inquietante emerge: l’uomo ha una cicatrice sul lato sinistro del volto. Si scopre così che il Sunohara sopravvissuto è in realtà Jin, suo fratello gemello, da sempre vissuto all’ombra del più carismatico Sunohara. Jin approfitta della sua morte per assumere la sua identità e prendere il suo posto.

Che fine fa Ryo?

Dopo la battaglia, Ryo scompare. La sua vita è stata stravolta: ha scoperto di aver vissuto una menzogna, ha visto il padre morire e ha realizzato che la gang dei demoni la usava come pedina. Un anno dopo, Ryo riappare al santuario dove Jin sta eseguendo la danza rituale che era solito fare Sunohara. Prima che lui possa reagire, la ragazza scocca una freccia che lo uccide. Così, completa la missione di vendetta che Sakata non aveva terminato. Nell’ultima scena, la vediamo alla guida dell’auto del padre, segno che sta seguendo le sue orme e abbracciando il suo destino.