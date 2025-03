Perché i sette nani di Biancaneve nel live-action sono in CGI

Il remake live-action di Biancaneve della Disney è arrivato, ma anche dopo la sua uscita nel 2025, il fatto che i sette nani siano in CGI in live-action ha sollevato molte domande. Il remake di Biancaneve e i sette nani è stato oggetto di controversie durante tutto il suo percorso verso gli schermi, con lo sviluppo del film in uscita messo in discussione dai fan dell’originale, dagli attivisti e dai critici della Disney. Tuttavia, una delle maggiori controversie sul live-action di Biancaneve (la nostra recensione) è arrivata quando la Disney ha rivelato che i sette nani sarebbero stati in CGI nel remake live-action.

Il primo trailer di Biancaneve live-action della Disney ha mostrato per la prima volta agli spettatori Biancaneve interpretata da Rachel Zegler, la regina cattiva interpretata da Gal Gadot e i sette nani animati al computer. Anche se ci sono molte domande sulle scelte fatte nel trailer, la grande controversia che ha seguito il primo trailer di Biancaneve live-action è stata quella sui sette nani. Fin da quando è stato annunciato il remake, la questione di come la Disney avrebbe gestito i personaggi di Doc, Brontolo, Biancaneve, Tontolone, Ciuchino, Dormiglione e Starnuto nell’era moderna è stata al centro della conversazione e, per molti, i nani di Biancaneve in CGI erano tutt’altro che l’opzione migliore.

La Disney ha deciso di creare i personaggi dei nani di Biancaneve in CGI invece di assumere degli attori

Nonostante la Disney abbia commercializzato il film Biancaneve e i sette nani come un remake live-action, lo studio ha deciso di creare i nani di Biancaneve in CGI invece di assumere degli attori. Il primo trailer mostrava le versioni animate di Tontolone, Brontolone, Dotto e del resto della banda, anche se il film tenta di stilizzarli in modo fotorealistico. Anche se questa può essere stata considerata una scommessa sicura da parte della Disney, ha innegabilmente causato più polemiche intorno al remake, con il tema complicato e delicato che divide il pubblico.

Perché la decisione di Disney sul casting dei nani ha portato alla polemica

Una star di Game of Thrones è stata tra i molti critici delle scelte della Disney

Nel 2022, l’attore Peter Dinklage ha criticato la Disney per l’annuncio del remake di Biancaneve e i sette nani.

Dinklage ha spiegato che credeva che la Disney fosse ipocrita, spiegando che non è giusto che siano progressisti nel scegliere un’attrice latina per il ruolo di Biancaneve mentre raccontano ancora una “storia arretrata di sette nani che vivono insieme in una grotta”. Dinklage ha usato a lungo la sua celebrità per difendere le persone con nanismo, criticando spesso il fatto che Hollywood etichetti le persone con nanismo come creature fantastiche. Ecco i commenti completi di Dinklage:

“Senza offesa per nessuno, ma sono rimasto un po‘ sorpreso quando sono stati molto orgogliosi di scegliere un’attrice latina per il ruolo di Biancaneve. Ma state ancora raccontando la storia di ’Biancaneve e i sette nani’. Fate un passo indietro e guardate cosa state facendo. Per me non ha senso. Siete progressisti in un certo senso, ma continuate a fare quella cazzo di storia retrograda di sette nani che vivono insieme in una caverna, che cazzo state facendo, amico? Non ho fatto nulla per far avanzare la causa dal mio pulpito? Immagino di non essere abbastanza rumoroso. Non so quale sia lo studio, ma ne erano così orgogliosi. Tutto l’amore e il rispetto all’attrice e a tutte le persone che pensavano di fare la cosa giusta. Ma io mi chiedo: ma che state facendo?

Questo ha dato il via a un’enorme discussione sulla gestione dei personaggi dei nani di Biancaneve al giorno d’oggi, e anche se nulla è stato confermato, la Disney ha senza dubbio considerato questa controversia durante lo sviluppo del film. Questo potrebbe aver influito sulla decisione della Disney di rendere i nani di Biancaneve personaggi in CGI piuttosto che scegliere attori con nanismo, anche se questa scelta non ha soddisfatto tutti.

Alla rivelazione che i sette nani sarebbero stati realizzati in CGI, altri critici hanno sottolineato che questa decisione toglie a Disney la possibilità di dare una piattaforma a nuovi attori di talento con nanismo. Secondo questi critici, un remake di alto profilo di Biancaneve e i sette nani garantirebbe a sette attori con nanismo la possibilità di essere sotto i riflettori e, a patto che il materiale sia aggiornato e trattato con rispetto, gli attori dal vivo potrebbero essere un’aggiunta positiva al film.

Come il trailer di Biancaneve ha alimentato la controversia sul personaggio dei nani

Le prime immagini non hanno risolto il problema

Questo argomento controverso è stato oggetto di dibattito online per anni, e l’uscita del trailer di Biancaneve ha solo aggiunto benzina sul fuoco. Mentre i personaggi dei nani sono ora in CGI, il trailer mostra che il film ha mantenuto le loro rappresentazioni stereotipate e da cartone animato del film originale del 1937. Ora, i critici sottolineano che il film non solo ha raddoppiato i punti che Dinklage aveva precedentemente criticato, ma lo ha fatto senza nemmeno elevare le voci degli attori con nanismo. I trailer non hanno placato le preoccupazioni dei critici di entrambe le parti, facendo sì che il remake di Biancaneve della Disney del 2025 continuasse a essere controverso fino al momento dell’uscita.

Il verdetto finale sui nani in CGI

Il remake live-action di Biancaneve della Disney è arrivato nel 2025 e la controversia sull’aspetto dei sette nani in CGI ha continuato a essere argomento di conversazione anche dopo l’uscita del film. Nel complesso, i nani in CGI non sono stati un disastro totale, con molti che hanno commentato che i trailer di Biancaneve forse non mostravano i design dei personaggi aggiornati come avrebbero potuto. Quando si guarda il film, i sette nani appaiono molto meno stridenti. Anche molte delle star del live-action Biancaneve si sono espresse a sostegno della rappresentazione dei nani in CGI.

Tuttavia, ci sono stati anche molti critici che hanno citato i sette nani come un punto debole della versione live-action di Biancaneve, come Nell Minow di Roger Ebert. La recensione di Minow è un perfetto esempio di come sono finiti i nani in CGI, in quanto discutono dei personaggi attraverso la lente dell’esperienza visiva del film, piuttosto che discuterne nel contesto delle controversie:

Probabilmente in risposta alle critiche per la rappresentazione condiscendente dei nani nel film originale, questa versione ha scelto di evitare il casting di esseri umani e di optare per la CGI. Il loro design non è così espressivo come le versioni animate e i loro contributi alla storia non sono così significativi, con una sequenza comica che va avanti troppo a lungo. Dopey sembra molto più giovane dei suoi vecchi compagni di casa barbuti. Assomiglia ad Alfred E. Neuman di Mad Magazine e non è molto meglio della sfortunata rappresentazione originale di un muto come se fosse sempliciotto. In questa versione, ha una qualità gentile e infantile. Non parla solo perché ha paura. Di cosa? Chi lo sa? La risoluzione sembrerà a molti insensibilmente discriminatoria. Ha davvero bisogno di essere curato? È un bel tocco che Biancaneve dica ai nani di pulire il loro casino invece di farlo per loro. L’attività mineraria dei nani non ha senso. Scavano gemme, ma cosa ne fanno? Se mi sto ponendo questa domanda, il film non riesce a farmi immergere completamente nel suo mondo.

In definitiva, il futuro di Biancaneve e se sarà considerato un buon o un cattivo remake live-action della Disney dipende da molti fattori. Anche al momento in cui scrivo (poco dopo il debutto nelle sale), la polvere non si è ancora posata sugli incredibilmente emotivi dibattiti intorno ai sette nani in CGI e su molte altre controversie che circondano il film. Probabilmente ci vorrà un po’ prima che le conversazioni su Biancaneve siano equilibrate come la recensione di Minow, ma le prime indicazioni sembrano indicare che i personaggi CGI Dotto, Brontolo, Cucciolo, Tontolone, Timido, Sonnambulo e Starnuto non riusciranno a conquistare tutti tranne gli spettatori più giovani.