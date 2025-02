Samaritan: la spiegazione del finale del film con Sylvester Stallone

Il finale di Samaritan (qui la recensione) di Prime Video, con Sylvester Stallone, offre una svolta interessante al genere dei supereroi. Basato sull’omonimo fumetto del 2014, Samaritan vede Stallone nei panni di Joe, un anziano netturbino che vive nella fittizia Granite City, piena di criminalità e illegalità. Joe cattura l’attenzione di Sam Cleary (Javon Walton), un giovane ragazzo che sospetta che l’anziano possa essere Samaritan, un supereroe che proteggeva la città, ma che si ritiene sia morto decenni prima in un’epica battaglia con il suo gemello malvagio, Nemesis, anch’egli scomparso.

Quando Joe salva Sam da una banda di teppisti locali che lo attaccano, il ragazzo si convince che Joe sia Samaritan e i due iniziano a legare. Allo stesso tempo, Sam si trova invischiato con il signore del crimine locale, un uomo di nome Cyrus (Pilou Asbæk), che è deciso a realizzare i piani di Nemesis, scomparso da tempo, ovvero far sprofondare Granite City nell’oscurità e permettere alla criminalità di prenderne il controllo. Dopo aver acquisito la maschera e il martello di Nemesis in una retata alla stazione di polizia, Cyrus mette in atto il suo piano appiccando un incendio alla centrale elettrica e attirando Samaritan per ucciderlo una volta per tutte.

Quando Cyrus scopre che Samaritan sembra essere vivo e ha un legame con Sam, rapisce il ragazzo per attirarlo fuori. Joe deve quindi affrontare ciò che ha evitato per decenni, confrontandosi non solo con Cyrus, ma anche con il proprio passato, che è più complesso di quanto il pubblico sia portato a credere. Eliminando la banda di criminali di Cyrus dopo aver acquisito il martello di Nemesis, Joe affronta Cyrus in un combattimento corpo a corpo nella centrale elettrica in fiamme, ricreando la battaglia avvenuta 20 anni prima, con la redenzione e la vita di Sam in bilico. Il risultato è un finale visivamente spettacolare, ma che solleva anche alcuni interessanti interrogativi psicologici sul protagonista del film.

Cosa è successo davvero tra Samaritan e Nemesis 20 anni prima?

Sia Samaritan che Nemesis nacquero con dei superpoteri e alla fine si diramarono rispettivamente verso il bene e verso il male, con Nemesis che sviluppò un forte odio per suo fratello. Nemesis avrebbe poi creato un martello, forgiato a mano dall’odio che nutriva per il fratello, rendendolo l’unica arma in grado di lasciare una cicatrice su entrambi. Nel tentativo di attirare in una trappola il suo eroico gemello, Nemesis appicca l’incendio alla centrale elettrica per gettare l’intera città nell’anarchia e nel caos. Durante la loro battaglia di 20 anni prima, Nemesis e Samaritan hanno dunque combattuto una battaglia finale per il destino di Granite City.

Entrambi i fratelli, completamente vestiti in costume, si affrontano con Nemesis che a un certo punto sembra sconfitto. Samaritan inizia ad allontanarsi, ma cade dal tetto, aggrappandosi al bordo con un destino di fuoco sotto di lui. Nemesis gli afferra la mano per salvarlo, ma Samaritan cade, presumibilmente morendo, lasciando Nemesis vincitore (e portando allo scioccante finale di Samaritan), ma al costo di perdere il suo unico fratello, il cui odio li distrugge entrambi. Dopo la battaglia, né Samaritan né Nemesis sono stati più visti o sentiti, lasciando Granite City al suo destino, che l’ha portata a essere invasa dalla criminalità.

Perché Cyrus vuole distruggere Granite City

Cyrus è il principale boss del crimine di Granite City ed è semplicemente un sociopatico assetato di potere. Ha radunato i teppisti e le bande locali e ha compromesso la polizia locale, corrompendola o spaventandola. Con la città già sull’orlo del collasso, Cyrus sta cercando di spingerla oltre il limite, vedendo l’opportunità di perpetuare il caos con cui è cresciuto. Cyrus è cresciuto con la leggenda di Samaritan e Nemesis, e alla fine ha scelto di essere parte del problema, anche se lui lo vede come una soluzione. Nemesis è una figura eroica per Cyrus sotto molti aspetti, in quanto simbolo di potere e forza, che egli cerca di sfruttare rubando la maschera e il martello dalla stazione di polizia.

La spiegazione del finale di Samaritan

Dando fuoco alla centrale elettrica, Cyrus attira quindi Joe, che irrompe nel loro quartier generale e fa fuori tutta la sua banda da solo, finendo per trovarsi faccia a faccia con Cyrus, che si riferisce a Joe come al “buono”. È a questo punto che Joe rivela la verità su chi egli sia, dicendo di essere il “cattivo”. Joe, infatti, è in realtà Nemesis, non Samaritan, e si è nascosto dopo la morte del fratello, di cui si sente tremendamente colpevole e responsabile. Ora che Cyrus si è assunto il compito di diventare la nuova Nemesi, Joe ha dunque l’opportunità di riscattarsi combattendo contro il cattivo. Nemesis diventan dunque essenzialmente il nuovo Samaritan. Sconfiggendo Cyrus e salvando Sam, trova finalmente la redenzione.

Come potrebbe essere la storia del sequel Samaritan 2

Alla fine di Samaritan c’è molto spazio per continuare la storia di Joe e Sam, soprattutto perché Joe è stato redento per le sue passate trasgressioni. Joe sembra accogliere questo nuovo cambiamento, ma non tenta di rivendicarne il merito o di farne sfoggio, né tantomeno di tornare a vestire i panni del supereroe. Probabilmente gli ci vorrà del tempo per farlo, se mai lo farà, quindi un Samaritan 2 potrebbe rivelare cosa Joe deciderà di fare con la sua redenzione. Potrebbe continuare a fare lo spazzino come copertura, mentre di notte combatte il crimine sotto mentite spoglie, potenzialmente proprio come Samaritan. È anche possibile che assuma un nuovo nome o una nuova identità per combattere il crimine.

Il tutto, potenzialmente, potrebbe avvenire con l’assistenza di un Sam più adulto al suo fianco, che potrebbe addirittura trasformarsi in un personaggio dotato di poteri propri. Con il viaggio di Joe ancora aperto all’esplorazione, c’è sicuramente una storia da raccontare su come Granite City viene ricostruita e su quanto Samaritan sia coinvolto in questo sforzo, che potrebbe alla fine portare Sam a prendere il mantello e portare avanti il nome di Samaritan. Il sequel, in ogni caso, è stato confermato in virtù del fatto che il film è stato un successo a sorpresa, affermandosi come titolo numero uno su Prime Video per tre settimane consecutive dopo la sua uscita.

