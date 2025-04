Stai con me oggi?: dal cast al finale, tutte le curiosità sul film

Uscito nel 2021, Stai con me oggi? è il terzo film da regista di Billy Crystal, meglio noto come comico, attore e presentatore. Oltre ad aver diretto il film, infatti, Crystal ne è anche lo sceneggiatore insieme ad Alan Zweibel (che lo ha concepito a partire dal suo racconto intitolato The Prize), ma anche interprete in compagnia di Tiffany Haddish, Penn Badgley, Laura Benanti e Louisa Krause. Il film coniuga umorismo e dolore, proponendo un racconto sugli sbagli commessi, il valore dei ricordi e il potere curativo dei rapporti umani.

Star di un film di culto come Harry, ti presento Sally… , Billy Crystal si mette dunque qui in gioco in un ruolo complesso e sfaccettato, che lo riporta in auge dopo diversi anni lontano dalle attenzioni dello spettacolo. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Stai con me oggi?. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla descrizione del finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di Stai con me oggi?

Protagonisti del film sono Charlie Burnz (Billy Crystal) e Emma Payge (Tiffany Haddish). Lui è un autore per trasmissioni televisive comiche e di satira, con alle spalle grandi successi. Vive solo a New York e ora deve affrontare l’insorgere di una demenza della quale non ha informato nessuno. Lei è invece è una giovane cantante lounge. I due si conoscono una sera in un ristorante, dove Charlie pensa di incontrare un fan che ha vinto una cena con lui a un’asta benefica. La giovane gli rivela però di non essere una sua grande ammiratrice, ma di trovarsi lì per vendicarsi del suo ex-fidanzato traditore, vero fan di Charlie, al quale ha sottratto l’invito. La serata prende una piega inaspettata quando Emma, dopo aver mangiato dei frutti di mare, ha una violenta reazione allergica.

Charlie la soccorre e la accompagna in ospedale, restando al suo fianco per tutta la notte e pagandole la visita. Dopo averla riaccompagnata a casa la mattina dopo, è convinto che non si rivedranno più. Dopo non molto tempo invece, Emma si ripresenta a casa sua per restituirgli la prima parte del denaro che lui le aveva anticipato. Entrata in casa di Charlie, Emma nota dei particolari che le danno da pensare sullo stato di salute mentale dell’uomo. Da quel momento, tra i due nasce un rapporto sorprendente e autentico e nonostante le differenze di età e di stile di vita, Charlie ed Emma iniziano a trascorrere sempre più tempo insieme, e la donna diventa l’unica a sapere del suo problema di salute.

Dopo le riprese del film, i due protagonisti principali, Billy Crystal e Tiffany Haddish, sono diventati grandi amici anche nella vita reale. Nel cast del film troviamo, nel ruolo di Rex, il figlio di Charlie, l’attore Penn Badgley, noto al grande pubblico soprattutto per il suo ruolo di Joe Goldberg nella serie di successo YOU. Recitano poi nel film anche Laura Benanti nel ruolo di Francine Burnz, figlia di Charlie, Louisa Krause in quello della di lui moglie, Carrie Burnz, e Audrey Hsieh in quello della nipotina Lindsay. Andrew Durand interpreta il biografo di Charlie, Darrell, mentre Anna Deavere Smith è la dottoressa Vidor.

Il finale del film

Nel finale del film Stai con me oggi?, Emma decide di lasciare momentaneamente da parte le sue aspirazioni di cantante per accudire l’amico, ancora lasciato solo dai figli che nulla sanno della sua malattia incombente. Le cose, però, sembrano prendere improvvisamente una piega drammatica: sollecitato dalla nipotina Lindsay, Charlie decide di prendere la macchina e accompagnare la piccola al lago, dove usava recarsi con la defunta moglie Carrie, per far capire alla nipote il rapporto che c’era tra loro. Nel corso del film, infatti, viene rivelato che a seguito di un litigio la donna si era allontanata dal marito, venendo coinvolta in un’incidente che l’ha privata della vita.

Preoccupata ora per la sparizione dell’uomo, Emma contatta i suoi figli, Rex e Francine, per informarli della malattia del padre e chiedere aiuto per le ricerche. Ben presto, i tre intuiscono che l’uomo potrebbe essersi recato al lago con la nipote. Recatisi lì, i tre lo trovano con Lindsay. Riappacificatasi, la famiglia Burnz può ora tornare a vivere unita, allo scopo di aiutare Charlie nell’affrontare la sua malattia e nella stesura della sua biografia. Il film fa poi un salto in avanti. Charlie ed Emma si trovano alla baita sul lago, insieme a Rex, Francine, Lindsay e Darrell. Padre e figli ricordano la loro infanzia mentre Darrell trascrive le storie per il libro di Charlie.

Charlie si distrae facilmente e alcuni dei suoi ricordi sono imprecisi. Tuttavia, è felice di trascorrere le sue giornate alla baita con la famiglia e gli amici. Quando il sole tramonta, lui e gli altri vanno al lago per guardarlo insieme. Charlie si affaccia e vede lo spirito di Carrie che guarda il tramonto insieme a loro, sorridendo felice. Un finale che offre dunque l’invito a mettere da parte i rancori e lasciare spazio all’amore, nonostante tutto, per non farsi condizionare dal passato ma riuscire invece ad accettarlo e a guardare avanti, nonostante tutte le sfide che il presente e il futuro possano comportare.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Stai con me oggi? grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di martedì 1 aprile alle ore 21:20 sul canale Rai 3.