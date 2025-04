Sydney Sweeney, in attesa di Eden, ecco dove vedremo l’attrice!

Scandalous! di Colman Domingo Scandalous! di Colman Domingo

Sarà sicuramente sul set di Euphoria che Colman Domingo ha imparato ad apprezzare le doti di Sydney Sweeney. Scandalous! è un tuffo nella Hollywood classica per la quale Sweeney sembra fatta apposta. Nel film interpreterà Kim Novak, per una storia d’amore tra lei e Sammy Davis Jr. In questa occasione si occuperà anche della produzione del film con Tani Cohen e Bobby Rock.

Scandalous è un dramma in costume sulla storia d’amore clandestina tra la star del cinema degli anni ’50 e il cantante e ballerino. Il film esplorerà l’esame che la coppia ha dovuto affrontare dopo che la loro relazione è diventata pubblica.

The Housemaid di Paul Feig

Il maestro della commedia Paul Feig ha voluto Sydney Sweeney nel suo prossimo film, in cui la giovane interprete recita al fianco di un’altrettanto bionda e talentuosa attrice, Amanda Seyfried.

Nel film, Sydney Sweeney interpreterà Millie, una giovane donna in difficoltà che si sente sollevata dall’idea di ricominciare da capo come domestica della ricca coppia Nina (Seyfried) e Andrew. Tuttavia, secondo la logline ufficiale, “Millie scopre presto che i segreti della famiglia sono molto più pericolosi dei suoi”.

“Sono entusiasta che ‘The Housemaid’ si unisca alla nostra programmazione”, ha dichiarato Adam Fogelson, presidente del Lionsgate Motion Picture Group. “Un grande regista e un grande cast con una grande sceneggiatura tratta da un grande libro è un ottimo punto di partenza. Le mie precedenti esperienze di lavoro con Paul e Amanda sono state a dir poco spettacolari, e Sydney ha un talento e un’attitudine irresistibili”.

Il biopic di Christy Martin di David Michod

Sotto la direzione del regista di Oz David Michôd, noto per film viscerali come Animal Kingdom e The King, il progetto attualmente senza titolo traccerà la vera storia dell’ascesa di Martin fino a diventare la pugile più famosa d’America negli anni ’90: la “Rocky femmina”, nelle parole dei produttori del film. Combattente dotata per natura, la sua vita si trasformò nel 1989 quando incontrò il suo manager, e poi marito, Jim Martin. Superando i confini, è diventata la prima donna a firmare con l’iconico promotore Don King e l’unica pugile donna ad apparire sulla copertina di Sports Illustrated. Il suo carisma, il suo bell’aspetto e la sua resilienza sul ring le hanno fatto guadagnare un’appassionata base di fan e l’hanno spinta a diventare campionessa dei pesi welter. Ma dietro il personaggio pubblico ben definito, ha affrontato demoni personali, relazioni tossiche e un brutale attentato alla sua vita.

Per Sydney Sweeney si tratta di un ritorno a un materiale maturo che ha già ampiamente dimostrato di saper gestire con Euphoria e White Lotus. L’attrice ha detto a Deadline: “Ho lottato e praticato kickboxing dai 12 ai 19 anni. Non vedevo l’ora di tornare sul ring, allenarmi e trasformare il mio corpo. La storia di Christy non è leggera, è fisicamente ed emotivamente impegnativa, c’è molto peso da portare. Ma adoro sfidare me stessa”.

Euphoria stagione 3 creata da Sam Levinson Per Levinson, Sydney Sweeney torna a vestire i panni di Cassie. Finalmente, dopo molti dubbi e ripensamenti, la terza stagione di Euphoria è in fase di ripresa. Dopo molti mesi di aggiornamenti contrastanti riguardo alla serie originale della HBO, il network via cavo ha finalmente annunciato su X (ex Twitter) che il dramma young adult era effettivamente in lavorazione. Il post include la semplice didascalia “La terza stagione di Euphoria è in produzione” e un’immagine di Zendaya nei panni di Rue che si guarda alle spalle con aria cupa.