Taken – La vendetta: la spiegazione del finale del film con Liam Neeson

Io vi troverò (Taken) ha dimostrato al mondo una cosa: se un padre arrabbiato ti dice che ha delle abilità molto speciali, è meglio che rilasci sua figlia. Il film d’azione non solo è stato un successo in tutto il mondo, ma ha consacrato Liam Neeson come una vera e propria star dell’azione. Non è passato molto tempo prima che l’attore diventasse l’uomo di riferimento per qualsiasi trama cinematografica che richiedesse un’eccessiva quantità di calci nel sedere, e l’esistenza di film come The Grey, L’uomo sul treno e Non-Stop sono tutti merito di questo film. Non sorprende dunque che sia poi stato realizzato un sequel: Taken – La vendetta (qui la recensione), diretto da Olivier Megaton.

Tornando un attimo al film che ha dato il via a tutto, Io vi troverò aveva tutto ciò che il pubblico voleva da un thriller d’azione. Bryan Mills (Neeson) vede la figlia Kim (Maggie Grace) venire rapita, quindi si reca in Europa per rintracciarla, uccidendo nel frattempo scagnozzi su scagnozzi. Il tutto ha un lieto fine, con la famiglia di Bryan che si riunisce. La sua ex moglie, Lenore (Famke Janssen), forse sta ancora con un altro uomo, ma almeno ora sono in rapporti più amichevoli. Tutto sembrava essersi concluso bene, ma in ogni film di successo è sempre previsto un sequel. Taken – La vendetta ha dunque rimesso in pericolo la famiglia Mills, ma questa volta sono Bryan e Lenore a essere presi di mira.

La spiegazione del finale di Taken – La vendetta: Bryan Mills offre al cattivo una scelta

Nel film, spetta dunque a Kim salvare la situazione e tutto culmina in una conclusione emozionante. Kim dimostra di essere una valida mercenaria, mentre riceve la guida del padre per la maggior parte del film. Tuttavia, Bryan è ancora lì per fare del male e riesce a salvare se stesso e la sua ex moglie dalla mafia albanese. Una volta messe al riparo le donne della sua vita, si lancia nella vendetta per trovare l’uomo che sta dietro a tutto: Murad Hoxha (Rade Šerbedžija). I due si incontrano faccia a faccia e, come previsto, Bryan ha la meglio.

Tuttavia, non uccide Murad subito. Al contrario, gli offre una scelta: Murad può scegliere di morire qui e ora, oppure di andare a stare con i suoi figli. Murad accetta l’offerta di lasciare Bryan da solo, permettendogli di posare la pistola… ma non sarebbe un thriller senza un doppio gioco. Murad raccoglie quindi la pistola solo per scoprire che non ha proiettili. Bryan si rende quindi conto che sarà sempre braccato, così impala il suo nemico su un gancio per asciugamani.Durante il confronto finale c’è una battuta che riassume tutto, ovvero quando Bryan dice: “Sono stanco di tutto questo”.

Egli è un ufficiale della CIA in pensione, che vuole solo essere presente per la sua famiglia. Non vuole essere un assassino e si rende conto che se dovesse eliminare Murad, i suoi figli verrebbero a cercarlo. Preferirebbe non avere a che fare con tutto questo e sembra sinceramente volere che Murad se ne vada. Purtroppo, ciò non accade e Bryan si rende conto che, per quanto si sforzi, rimarrà sempre intrappolato in questo mondo violento.

Taken – La vendetta getta dei semi che il sequel non raccoglie

Prima di morire, Murad dice quindi a Bryan che ha altri due figli e che se lo uccide, loro lo inseguiranno. È il motivo per cui Bryan vuole lasciarlo andare vivo inizialmente, perché preferirebbe che quei figli non divenissero una minaccia per lui e la sua famiglia. Naturalmente, Murad fa la scelta sbagliata, costringendo Bryan ad eliminarlo una volta per tutte. Alla luce di ciò, sarebbe logico pensare che Taken 3 – L’ora della verità sia incentrato sugli ultimi due figli che vendicano il fratello e il padre. Ma le cose non vanno così per il sequel. Al contrario, il seguito prende una direzione completamente diversa: il nuovo marito di Lenore, Stuart (Dougray Scott), la uccide e poi incastra Bryan per l’omicidio.

La mafia albanese, dunque, non entra affatto in gioco, quindi è un po’ strano guardare Taken – La vendetta, col senno di poi, con una scena che sembra impostare il tema del sequel… solo per scoprire che questa non viene più ripresa. I due figli rimasti potrebbero sempre entrare in gioco con un Taken 4, ma considerando che il terzo capitolo è uscito nel 2014, sembra ormai improbabile che Neeson torni in questo franchise. Naturalmente, quando si tratta di franchise d’azione e sequel che escono con decenni di ritardo, il pubblico non dovrebbe mai dire mai. C’è sempre la possibilità che un altro film di Taken riprenda con Kim che segue le orme del padre e i restanti membri della famiglia Hoxha decidono di vendicarsi di lei.