The Legend of Ochi: la spiegazione del finale del film

Il film The Legend of Ochi (qui la nostra recensione) – diretto da Isaiah Saxon – segue una ragazza di nome Yuri (Helena Zengel) che fa amicizia con un giovane Ochi ferito, una creatura che le era stato insegnato di odiare. Dopo averlo portato a casa e averne curato le ferite, la ragazza trascorre il resto del film camminando attraverso il terreno dell’isola fittizia di Carpathia con il piccolo Ochi nel suo zaino, cercando di riportarlo a casa. Nel frattempo, il padre di lei, Maxim (interpretato da Willem Dafoe) e la sua banda di ragazzini armati di fucile cercano di darle la caccia perché pensano che le creature l’abbiano rapita. Il film si sviluppa fino a un finale teso e soddisfacente, che approfondiamo in questo articolo.

Come l’Ochi torna a casa

Il film segue dunque Yuri che cerca di riportare il piccolo Ochi ferito a casa dalla sua famiglia, quindi è commovente vedere la creatura finalmente riunita alla madre nel finale. Il ricongiungimento avviene grazie alla dedizione di Yuri, che mette a rischio la sua vita per proteggere l’Ochi. È l’unica umana abbastanza compassionevole da considerare la creatura come sua pari, abbastanza testarda da sfidare gli elementi e abbastanza sciocca da ignorare i rischi. Yuri rifiuta di arrendersi a qualunque costo, proteggendo l’Ochi nel modo in cui vorrebbe che i suoi genitori si prendessero cura di lei.

Allo stesso tempo, non avrebbe saputo dove portare il piccolo Ochi se non fosse stato per le conoscenze di sua madre Dasha (Emily Watson) sulle creature e anche per l’aiuto del padre alla fine. La madre di Yuri, infatti, le fornisce informazioni cruciali sul modo in cui gli Ochi comunicano tra loro e su dove vivono. Inoltre, il padre va contro tutte le sue convinzioni sulle creature quando la aiuta a raggiungere l’isola nel mezzo della grotta. In ultima analisi, il fatto che Yuri abbia bisogno dei suoi genitori per riportare gli Ochi a casa è un messaggio fondamentale del film sull’importanza della famiglia.

Perché Yuri può parlare con gli Ochi

Uno dei momenti più piacevoli di The Legend of Ochi è quando Yuri scopre di poter parlare con il piccolo Ochi a cui si è affezionata. Inizialmente, sembra l’effetto del morso della creatura. Il suo braccio è gonfio, pieno di vesciche e di un colore bluastro simile alla pelle dell’Ochi. Tuttavia, in seguito si scopre che il morso non ha nulla a che fare con le sue capacità. Scopriamo infatti che la madre di Yuri, Dasha, ha insegnato a sua figlia a parlare con le creature quando era piccola. Poiché il padre ha passato tutta la vita a tenerla lontana dagli Ochi, la ragazza aveva dimenticato di possedere questa capacità. Tuttavia, l’avventura con il piccolo Ochi ferito l’ha fatta riemergere.

Il motivo per cui la madre di Yuri se n’è andata

Una delle forze trainanti dell’arco caratteriale di Yuri è dunque propria sua madre e il fatto che la donna l’abbia abbandonata. Il film è molto contraddittorio su cosa sia successo che ha causato la partenza di Dasha. Lei incolpa Maxim di averle tagliato il braccio e di averla poi allontanata. Lui incolpa invece lei per averli abbandonati. Anche se non viene mai confermata direttamente la ragione per cui la madre di Yuri se n’è andata, il film fornisce indizi sulla verità. Lo scantinato di Dasha comprende l’habitat degli Ochi, disegni di loro e informazioni sulla loro forma di comunicazione. Questo dimostra la sua dedizione a conoscere le creature e a rispettarle. Maxim, invece, odia gli Ochi.

Le famiglie del luogo portano da lui i propri ragazzi perché li addestri come soldati contro le creature. Così, lui e il suo esercito di giovani vanno nel loro habitat a cacciare gli Ochi. Maxim considera chiaramente gli Ochi un pericolo e non pensa che meritino di vivere. I due sembrano avere convinzioni opposte e profondamente radicate sugli Ochi e questo potrebbe averli separati. Il più grande indizio di questo è il fatto che, come anticipato, Dasha incolpa Maxim per averle tagliato il braccio dopo che un Ochi l’aveva morsa. Lui la considera l’unica decisione logica, mentre lei è aperta ad altri modi per gestire il morso della creatura.

La spiegazione del tradimento di Petro nei confronti di Maxim

Uno dei personaggi più interessanti de The Legend of Ochi è Petro (Finn Wolfhard) che è essenzialmente il fratello maggiore di Yuri. Entrambi sono stati educati da Maxim a odiare e uccidere gli Ochi. Nonostante il suo condizionamento, l’adolescente tradisce però Maxim permettendo a Yuri di fuggire. Il motivo di questo tradimento è aperto all’interpretazione. Una possibile spiegazione è che Petro vede Yuri come una sorella e si fida di lei. Forse non vuole che si metta nei guai con Maxim, sapendo come può comportarsi quando è arrabbiato. Dopo tutto, Petro la avverte che non sopravviverà nella foresta, il che sembra una preoccupazione per la sua sicurezza.

Un’altra interpretazione è che sia bloccato tra due mondi e che stia lottando per capire quale sia il suo posto. Yuri sembra più giovane di Petro e la sua innocenza infantile le conferisce l’ottimismo di poter salvare gli Ochi. Maxim, l’adulto che fa parte della vita di Petro, vuole invece che l’adolescente sia cinico e sbiadito quando si tratta di creature. Bloccato tra la mentalità infantile e quella adulta, Petro potrebbe aver avuto un momento in cui ha riconosciuto che non deve essere indurito nei confronti del mondo e delle creature che lo circondano.

Perché Yuri si lega emotivamente all’Ochi ferito

Il rapporto tra Yuri e il piccolo Ochi ferito è dunque il cuore e l’anima di The Legend of Ochi. I due legano a livello emotivo, nonostante non riescano a parlarsi quando si incontrano per la prima volta, perché Yuri vede se stessa nel piccolo Ochi. Mentre la creatura è fisicamente ferita, la bambina è invece emotivamente ferita. Yuri desidera infatti che qualcuno la conforti come lei conforta l’Ochi. La bambina dice persino di voler scappare dal padre e ritrovare la madre per trovare qualcuno che la ami. Sa che suo padre voleva un maschio al posto suo, cosa che da sempre provoca una frattura tra i due.

Inoltre, Yuri riconosce che l’aggressività della creatura ferita deriva da un luogo di paura. Dal momento che Maxim ha condizionato la figlia a temerli, capisce cosa possa provare la piccola Ochi. Come sua madre, Yuri prova un certo grado di empatia per l’essere che minaccia la sua sicurezza. In definitiva, The Legend of Ochi costruisce un parallelismo tra questi due personaggi umani e mitologici, che si trovano e aiutano a vicenda, rendendo il finale del film particolarmente più forte rispetto al significato complessivo dell’opera.

Il vero significato del finale di The Legend of Ochi

The Legend of Ochi dedica dunque una buona quantità di tempo alla costruzione del conflitto tra Yuri, sua madre Dash e suo padre Maxim. Yuri trascorre la maggior parte del film sentendosi emotivamente lontana dai suoi genitori. Dice persino all’Ochi che non le manca né casa né loro. Tuttavia, il finale di The Legend of Ochi trasmette il messaggio che la riconciliazione è possibile, anche quando può sembrare fuori portata.

Tuttavia, il film fantasy sottolinea anche che tutte le parti devono fare uno sforzo per tornare insieme affinché la riconciliazione funzioni. Yuri e suo padre iniziano a capirsi solo quando lei lo aiuta con la gamba e lui la aiuta a raggiungere l’isola. Nel frattempo, Yuri si confronta con la madre solo dopo che Dasha le si presenta suonando il flauto per calmare gli Ochi. In definitiva, gli spettatori usciranno da The Legend of Ochi con la speranza, una risorsa preziosa che sempre più oggi sembra scarseggiare.