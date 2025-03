“Amo essere un pessimo attore”. Jack Quaid racconta il suo Mr. Morfina

Dopo essersi fatto amare dal pubblico di tutto il mondo in The Boys, Jack Quaid è pronto a farsi prendere a pugni in Mr. Morfina (qui la recensione), dal 27 marzo al cinema. Distribuito da Eagle Pictures, il film racconta di un giovane uomo affetto da insensibilità congenita al dolore con anidrosi (CIPA) e che, una volta che vede la sua fidanzata rapita da una banda di svaligiatori di banche, si mette in viaggio per liberarla, risultando incredibilmente adatto a subire qualunque cosa lungo la strada che lo porterà a compiere la sua missione.

Screenrant lo ha intervistato alla premiere del film a Austin, e Jack Quaid ha colto l’occasione per raccontare com’è andata durante le scene in cui il suo Nathan Caine, il protagonista, rischia la vita. Il fulcro del film è rappresentato da una scena di tortura, che Quaid ha definito “divertente” (e in effetti lo è!).

“È così divertente… Per coloro che non l’hanno ancora visto, dico semplicemente “La scena della tortura? Così divertente!” È così strano. Ma sì, so cosa intendi. perché questa scena si fonda sul punto di partenza del film e lo racconta bene. Non riesco a immaginare nessuno che non si sbellichi dalle risate. Il nostro cinema ha reagito così durante quella scena. Quando ho letto quella scena in sceneggiatura ho pensato, “Sì, mi divertirò un mondo con questo”. E hai ragione, è un punto di ancoraggio del concetto. Ma è anche il momento in cui il film capovolge il concetto stesso e fa la cosa opposta. Per tutto il tempo non riesco davvero a provare dolore, e ora è tipo, “Sai, questo tizio non riesce a provare dolore. Ora finge di provare dolore”, il che è così interessante.”

Per Jack Quaid è stato il momento perfetto, nel corso delle riprese di Mr. Morfina, per essere un pessimo attore e fingere di provare dolore. “‘Adoro essere un pessimo attore!’ dice Jack Quaid.“Adoro quando cerchi di essere un attore decente nella tua vita, e poi hai la libertà di essere pessimo quanto vuoi.

Sembra una grande scena di improvvisazione. È possibile che ce ne sia molta che non vediamo?

“Sì, sicuramente. Come ho detto, è stata una delle mie scene preferite quando l’ho letto. E, ovviamente, era divertente sulla pagina, non voglio sminuire questo aspetto, ma avere il permesso di Dan e Bobby di giocarci è stato un tale… è tanta la fiducia che danno a un attore, quindi l’ho apprezzato molto.”

E il fatto che io faccia un sacco di sketch comici, e che improvviso sicuramente negli sketch che faccio, lo facciamo sempre dal vivo. In realtà, Dan e Bobby sono venuti a vedere uno dei nostri spettacoli di sketch dal vivo [come Sasquatch Comedy] prima che andassimo a girare il film, il che è stato fantastico. Ma quella scena è stata un sogno che si è avverato. È il permesso di divertirti il ​​più possibile mentre guardi la cosa più orribile che tu abbia mai visto. È folle.”

Interrogato sulla sua co-star Amber Midthunder, Jack Quaid ha detto: “È semplicemente incredibile nel film. Quando ho scoperto che era stata scelta per il ruolo di Sherry, sono andato fuori di testa. Dan e Bobby mi hanno scritto, tipo, “Abbiamo Amber Midthunder per Sherry!” Ho pensato, cosa!? Ero così incredibilmente felice. Lavorare con lei è stata una delle più grandi gioie che abbia mai provato. Penso che sia semplicemente, come hai detto, un talento generazionale. Il fatto di poter avere una scena con lei è stata una gioia. L’ho adorato.”

La trama di Mr. Morfina

Nate (Jack Quaid) è un uomo comune con un dono unico: non sente dolore. Quando la ragazza dei suoi sogni (Amber Midthunder) viene rapita, questa peculiarità diventa la sua arma più potente per salvarla. Nel 2025 solo al cinema.

Mr. Morfina vede protagonisti Jack Quaid, Amber Midthunder, Ray Nicholson, Betty Gabriel, Matt Walsh, Lou Beatty Jr., Van Hengst, Conrad Kemp e Jacob Batalon.

Produttori esecutivi Paul Barbeau, Glen Basner, Josh Adler, Lars Jacobson, Alison Cohen Prodotto da Drew Simon, Tory Tunnell, Joby Harold, Sam Speiser, Matt Schwartz, Julian Rosenberg. Scritto da Lars Jacobson Diretto da Dan Berk & Robert Olsen.