Vampira umanista cerca suicida consenziente: recensione del film

Presentato a Venezia nella sezione Giornate degli Autori 2023, Vampira umanista cerca suicida consenziente arriva sulla piattaforma IWONDERFULL dal 4 febbraio.

L’immaginario del vampiro sorge dall’incubo, ma da decenni è ormai diventato anche sinonimo di bellezza e fascino. I più cool di sempre sono i protagonisti di Solo gli amanti sopravvivono di Jim Jarmusch: raffinati, si cibano di surrogati e sembrano divi da tappeto rosso. In qualche modo hanno fatto scuola, alimentando la deriva adolescenziale che ha come capostipite la saga di Twilight. in cui il racconto di vampiri si fonde con il coming of age.

La trama di Vampira umanista cerca suicida consenziente

È il caso di Vampira umanista cerca suicida consenziente (titolo tra i più creativi dell’anno) di Ariane Louis-Seize. Potrebbe essere un film di Tim Burton o una nuova puntata della famiglia Addams. Sasha, la giovane protagonista, si rifiuta di uccidere per ottenere la sua dose di emoglobina quotidiana, ed è subito scandalo. La madre va su tutte le furie, il padre cerca di aiutarla, la sorella le impone un’educazione siberiana. Sembra che la situazione non si possa risolvere, finché non entra in scena Paul, un ragazzo eccentrico che susciterà in Sasha emozioni inaspettate.

Vampira umanista cerca suicida consenziente si muove in quella zona grigia tra commedia e brivido, senza mai virare del tutto verso l’horror o il dramma puro. Non ha la forza perturbante di Lasciami entrare (la versione svedese di Tomas Alfredson, ovviamente), ma si distingue per la leggerezza e la simpatia con cui affronta una cronaca giovanile dai toni dark.

La “vampira umanista” e il “suicida consenziente”

La vera intuizione non è però la “vampira umanista”, bensì il “suicida consenziente”. Dietro il personaggio di Paul si avverte un disagio esistenziale profondo, una difficoltà nello stare al mondo che lo porta a esplorare nuove strade per rivendicare il proprio posto. Il film si rivela così una parabola sulla sensibilità, sul mettersi nei panni dell’altro, sulla negazione della violenza. Essere gentili non è una colpa, ma anzi diventa il motore che trasforma i dannati in santi. Un cinema non moralista, ma morale, che rispetta gli stilemi del genere e cerca di strappare un sorriso in mezzo alla tragedia.

Louis-Seize firma un’opera che si nutre di suggestioni pop e gothic, con un’estetica che richiama i lavori di Tim Burton e la malinconia disincantata di Ghost World. L’ironia e il tono leggero convivono con tematiche più profonde, regalando un’esperienza che sa intrattenere e far riflettere.

Due traumi che si incontrano

Il film si apre con un flashback che spiega la fobia di Sasha per il sangue: da bambina, i suoi genitori avevano pensato di “offrirle” un clown per il suo compleanno, con la sorpresa finale che sarebbe stata lei a morderlo e nutrirsene. Il trauma di quell’evento segna la sua crescita: dieci anni dopo, le sue zanne non si sono ancora sviluppate e si accontenta del sangue delle prede dei suoi genitori, tra la frustrazione della madre. Poi, l’incontro con Paul cambia tutto: un ragazzo emarginato, vittima di bullismo, deciso a togliersi la vita e che si offre a lei come pasto consenziente. La loro relazione, più dolce che sensuale, si sviluppa con naturalezza, portando Sasha a riconsiderare il suo ruolo nel mondo.

Nonostante il tema macabro, Vampira umanista cerca suicida consenziente evita il melodramma, preferendo un registro ironico e distaccato. La regia di Louis-Seize è elegante e misurata, capace di bilanciare i toni senza mai cadere nell’eccesso. La colonna sonora sottolinea i momenti chiave con un mix di malinconia e vivacità, accompagnando il viaggio interiore dei protagonisti.

Sara Montpetit nei panni di Sasha è perfetta: il suo volto esprime tutta l’insicurezza e il desiderio di trovare una strada diversa da quella imposta dalla sua natura. Félix-Antoine Bénard offre un’interpretazione toccante di Paul, dando vita a un personaggio fragile ma determinato.

Un piccolo inno alla gentilezza, al ribaltamento degli sguardi e delle prospettive, capace di far sorridere mentre affronta tematiche profonde. Una storia di formazione diversa dal solito, con un tocco di umorismo dark e una sensibilità inaspettata.