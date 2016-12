LEGO Batman il Film: la vita mondana del Cavaliere Oscuro

Una festa di gala in un film dedicato al Cavaliere Oscuro è un elemento alquanto ricorrente, qualsiasi sia il taglio narrativo, il regista, l’interprete di turno e LEGO Batman non fa certo eccezione. La nuova immagine dal film ci mostra infatti un Batman in tuxedo in grande stile. Potete vederlo di seguito:

Stando a quanto ha dichiarato Ralph Fiennes, che nel film doppia il maggiordomo Alfred, questa nuova versione di Batman vede il suo alter ego Bruce Wayne come un musone non adatto alle feste, e che lui, Alfred, deve convincerlo a uscire e a fare vita sociale come Mr. Wayne con la promessa di un party in abito elegante per Batman.

In merito a LEGO Batman Il Film, Arnett ha dichiarato: “La Batcaverna è meglio di quanto ricordassi. Ma mi piace molto anche scoprire cosa vuol dire essere Batman e combattere il crimine giorno per giorno. Mi diverte davvero molto il fatto che Batman dorma oltre l’orario della sveglia, lo umanizza in qualche modo”.