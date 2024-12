Ralph Fiennes: 10 cose che forse non sai sull’attore

Ralph Fiennes è tra i più talentuosi e intensi attori della sua generazione, capace di interpretazioni memorabili che lasciano senza fiato i suoi ammiratori. Distontosi tanto in progetti più autoriali quanto in blockbuster commerciale, Fiennes è ancora oggi un autentico fuoriclasse, dallo sguardo magnetico e dall’indole ineguagliabile che lo rendono straordinario ad ogni ruolo.

Ecco dieci cose da sapere su Ralph Fiennes.

Powered by

I film di Ralph Fiennes

1. I film e la carriera. L’attore debutta al cinema con il film Cime tempestose (1992), per poi apparire in Schindler’s List – La lista di Schindler (1993), Quiz Show (1994), Stranger Days (1995), Il paziente inglese (1996), Oscar e Lucinda (1997), The Avengers – Agenti speciali (1998), Sunshine (1999), Spider (2002), Red Dragon (2002) e Un amore a 5 stelle (2002). In seguito, ha lavorato in The Constant Gardener (2005), Harry Potter e il calice di fuoco (2005), Harry Potter e l’Ordine della Fenice (2007), The Hurt Locker (2008), The Reader – A voce alta (2008), Tata Matilda e il grande botto (2010), Scontro tra titani (2010) e Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 (2010) e Parte 2 (2011). Tra i suoi ultimi lavori vi sono Skyfall (2012), La furia dei titani (2012), Grand Budapest Hotel (2014), A Bigger Splash (2015), Spectre (2015), Ave, Cesare! (2016) e Holmes & Watson – 2 de menti al servizio della regina (2018).

I film di Ralph Fiennes oggi

A partire dal 2020, l’attore ha recitato nei film No Time To Die (2021) e The King’s Man – Le origini (2021), The Forgiven (2021), The Menu (2022), La meravigliosa storia di Henry Sugar e altre tre storie (2023), Conclave (2024), The Return (2024) e 28 anni dopo (2025).

2. È anche doppiatore, regista e produttore. Nel corso della sua carriera l’attore non ha praticato solo questa professione. Infatti, ha prestato la propria voce per il doppiaggio di film d’animazione come Il principe d’Egitto (1998), C’era una volta Gesù (2000), Wallace & Gromit – La maledizione del coniglio mannaro (2005), Kubo e la spada magica (2016), LEGO Batman – Il film (2017), The LEGO Movie 2 – Una nuova avventura (2019) e Dolittle (2020). Inoltre, ha lavorato come regista e produttore dei film Coriolanus (2011), The Invisible Woman (2013) e Nureyev – The White Crow (2018).

Ralph Fiennes in Schindler’s List

3. Ha studiato a lungo il personaggio. Per prepararsi al personaggio, l’attore ebbe inoltre modo di parlare con quanti conobbero realmente il nazista Amon Goeth, arrivando a comprendere aspetti di lui che lo svelavano come un uomo fragile e da compatire. Una sopravvissuta dei campi di concentramento, incontrandolo sul set, ammise di essersi sentita a disagio per l’inquietante somiglianza tra i due. La paura che incuteva negli altri permise a Fiennes di calarsi ulteriormente nei panni del personaggio.

Ralph Fiennes è Voldemort in Harry Potter

4. Ha dato suggerimenti sul look del personaggio. Sul set dei film, Ralph Fiennes non era truccato per coprirsi il naso. Per rendere il personaggio più spaventoso, questo gli è stato rimosso digitalmente, con risultati che il trucco non poteva raggiungere. Inoltre, gli “occhi rossi simili a serpenti” descritti nel romanzo non sono stati aggiunti su suggerimento dell’attore che sosteneva che l’espressione dei suoi veri occhi avrebbe fornito un’idea migliore della follia e della malignità di Lord Voldemort.

Ralph Fiennes in Il paziente inglese

5. Ha richiesto un complesso lavoro sul trucco. Per parte del film, Fiennes appare nel ruolo di Almásy fortemente ustionato. Il trucco necessario per queste scene richiedeva ben cinque ore di lavoro al giorno. Per poter comprendere meglio la condizione fisica del suo personaggio e quindi il suo stato emotivo e psicologico, Fiennes ha insistito per applicare il trucco su tutto il corpo anche per le scene in cui sarebbe stata girata solo la sua testa. Cosa a cui i truccatori non si sono opposti, comprendendo e ammirando le intenzioni dell’attore.

Ralph Fiennes in Red Dragon

6. Si è trasformato radicalmente per il ruolo. Per interpretare il serial killer Francis Dolarhyde in Red Dragon, Fiennes si è sottoposto ad un’intensa trasformazione fisica. Ha infatti messo su quindici chili di muscoli per il ruolo, così da divenire anche più minaccioso in tali panni. Inoltre, spendeva otto ore al giorno al trucco per farsi applicare il complesso tatuaggio che il personaggio sfoggia sulla propria schiena. Fiennes, infine, decise di costruire la follia del personaggio affinché questa non fosse troppo esternamente visibile. Ciò gli permise di distinguersi dalpersonaggio di Lecter.

Ralph Fiennes interpreta Ulisse/Odisseo in The Return

7. Era attratto dai dilemmi universali del personaggio. Parlando di The Return con Vogue, l’attore ha dichiarato che la rilevanza contemporanea del film deriva dal suo esame dell’umanità senza tempo. “Si potrebbe presumibilmente fare un’Odissea moderna. Si potrebbe dire che qualcuno torna dal fronte in Ucraina e torna a casa. Anche se questo è il mondo antico, il pubblico sente le emozioni umane che stiamo vivendo. Perché la gente va a vedere Il gladiatore? O le storie spaziali ambientate nel futuro? Togliendo tutto l’armamentario dei vestiti, le emozioni sono le nostre, con il dilemma umano al centro”.

Chi è la moglie di Ralph Fiennes?

8. Ha un matrimonio alle spalle. Nel corso della sua vita, l’attore si è sposato una sola volta, nel 1993: in quell’anno, infatti, è convolato a nozze con la collega Alex Kingston, dopo dieci anni di fidanzamento. I due si erano conosciuti nel 1983 alla Royal Academy of Dramatic Art, quando erano ancora degli studenti. Tuttavia, il loro matrimonio è durato poco, tanto che nel 1997 hanno divorziato. La coppia non ha avuto figli.

Ralph Fiennes ha una fidanzata?

Ha avuto diverse fidanzate. Verso la fine del suo matrimonio, l’attore ha conosciuto la collega Francesca Annis nel 1995, durante una rappresentazione teatrale dell’Amleto di Shakespeare. La coppia si è frequentata per quasi undici anni per poi lasciarsi nel 2006. Tra i vari flirt a lui attribuiti ci sarebbero poi quelli con personalità quali Gina Gershon, Amanda Harlech, Ellen Barkln, Lisa Robertsona e Patti Smith.

La pronuncia del nome di Ralph Fiennes

9. Il suo nome viene spesso pronunciato male. Sono tanti gli attori di Hollywood con nomi oggettivamente complessi e che vengono il più delle volte pronunciati male. Da Saoirse Ronan a Benedict Cumberbatch, Jake Gyllenhaal a Matthew McConaughey. Tra questi si annovera anche lo stesso Fiennes. Per sapere come pronunciare correttamente il suo nome, è bene sapere che la L in Ralph, non si pronuncia, con un risultato che suona dunque come “Reiph”. Mentre il cognome è da pronunciarsi come “Fains”.

L’età e l’altezza di Ralph Fiennes

10. Ralph Fiennes è nato il 22 dicembre del 1962 a Ipswich, nel Suffolk, in Inghilterra. La sua altezza complessiva corrisponde a 1,80 metri.

Fonti: IMDb, The Famous People, The Telegraph, Vogue