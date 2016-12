Star Wars speciale Natale: Chewbacca canta Silent Night

È sempre più virale il video montato dal canale You Tube How It Should Have Ended in cui lo Wookiee Chewbacca, uno dei personaggi più amati e riconoscibili dell’universo di Star Wars, interpreta a modo suo, nel linguaggio Shyriiwook, uno dei grandi classici delle canzoni natalizie: Silent Night.

Se l’audio di Chewbacca in versione canora è stato confezionato da Scott Anderson nel 1999, il montaggio delle immagini è merito di How It Should Have Ended che assembla in maniera efficace personaggi e sequenze della prima trilogia di Star Wars – da Han Solo a Luke Skywalker – senza dimenticare l’episodio VII Il Risveglio della Forza.

Ritroveremo Chewbacca nel prossimo spin-off dedicato a Han Solo, ma gli amanti della saga creata da George Lucas possono ingannare l’attesa con Rogue One negli schermi di tutto il mondo.

